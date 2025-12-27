Η Ουκρανία σε συναγερμό – Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους δέχεται το Κίεβο
Οι Ενοπλες Δυνάμεις στην Ουκρανία σήμαναν συναγερμό για ρωσικές επιθέσεις σε όλη τη χώρα, ενώ ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι χτυπούν στόχους στο Κίεβο.
Εκρήξεις σημειώθηκαν πριν λίγο στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, όπου έχει σημάνει συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο και επιβεβαίωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων – AFP (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
«Ολη η Ουκρανία αποτελεί στόχο πυραυλικής απειλής!», ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία
🚨🇺🇦🇷🇺 BREAKING: RUSSIA LAUNCHES MASSIVE MISSILE STRIKE ON KYIV HOURS AFTER ZELENSKY SAID HE’S READY TO HOLD REFERENDUM ON TRUMP’S PEACE PLAN
The Ukrainian capital came under massive attack early Saturday, with air defenses in operation and large-scale power outages hitting the… pic.twitter.com/SNb68IIN5W
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 27, 2025
«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Eχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», αναφέρει ο δήμαρχος του Κιέβου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι από την 01:28 σήμερα Σάββατο υπήρχε απειλή χρήσης βαλλιστικών όπλων από το Μπριάνσκ.
Right now Kyiv is under a huge russian missile attack. It sounds like this in the city centre: pic.twitter.com/yXQrOd781c
— Caolan (@CaolanReports) December 27, 2025
«Υπερηχητικοί στόχοι»
Στη συνέχεια, οι ουκρανικές Ενοπλες Δυνάμεις ανέφεραν υπερηχητικούς στόχους, ιδίως στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο.
BREAKING:
Major Russian air attack against Kyiv.
Cruise missiles, ballistic missiles and hypersonic missiles have been launched at the capital city pic.twitter.com/tNWAWIenAD
— Visegrád 24 (@visegrad24) December 27, 2025
Την 01:49, η Πολεμική Αεροπορία ενημέρωσε επίσης για την απογείωση ενός MIG-31K, προσθέτοντας: «Ολη η Ουκρανία αποτελεί στόχο πυραυλικής απειλής!»
