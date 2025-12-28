Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι αφού σήμερα στις 20:00 η ώρα Ελλάδας θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η νέα συνάντηση των ηγετών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του θα έχουν νέες συνομιλίες για το σχέδιο των 20 σημείων που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με τα «αγκάθια» του εδαφικού ζητήματος και των εγγυήσεων ασφαλείας να παραμένουν.

Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο Μαρ-α-Λάγκο, το ιδιωτικό κλαμπ του Τραμπ στην Παλμ Μπιτς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας, Ζελένσκι και Τραμπ θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Zelensky has arrived in Miami for a meeting with Trump. pic.twitter.com/ifvrExxAmC — KyivPost (@KyivPost) December 28, 2025

Ο Ζελένσκι είχε «ενδελεχή» τηλεφωνική επικοινωνία με Στάρμερ

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης σήμερα ότι είχε μια «ενδελεχή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

«Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

Thank you, Keir, for the constant coordination! I started my morning in Florida today with a detailed phone call with UK Prime Minister @Keir_Starmer. We discussed preparations for the meeting with President Trump, as well as all our contacts with European partners. I informed… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

Για «πολεμοκάπηλους» έκανε λόγο ο Ντμιτρίεφ

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ρωσίας και στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμιτρίεφ έκανε ανάρτηση εν όψει της σημερινής συνάντησης στη Φλόριντα.

«Σημαντική μέρα σήμερα για την πορεία προς την ειρήνη. Οι μεγάλοι ηγέτες, ο ειλικρινής διάλογος, οι ειρηνοποιοί και ο κόσμος πρέπει να νικήσουν. Οι πολεμοκάπηλοι και οι απατεώνες πρέπει να μετανοήσουν.

Ας επικρατήσει η πορεία προς την ειρήνη», έγραψε αρχικά ο Ντμιτρίεφ.

Important day on the Path to Peace today. Great Leaders, honest Dialogue, Peacemakers and the World should win. Warmongers and tricksters should repent. Let the path to peace prevail.🇷🇺🤝🇺🇸🕊 pic.twitter.com/JYMdtl9IjD — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 28, 2025

Στη συνέχεια, ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου υπενθύμισε τη σύνοδο της Αλάσκας και τι είχε γράψει ο Τραμπ για αυτή, με νέα ανάρτησή του.