Η Ρωσία, και συγκεκριμένα το υπουργείο Άμυνας της χώρας, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο σαν «απόδειξη» της επίθεσης της Ουκρανίας στην προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ.

Η Ρωσία επιμένει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε την επίθεση

Υπενθυμίζεται ότι το Κίεβο, από την πρώτη στιγμή, μέσω δηλώσεων του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει αρνηθεί ότι πραγματοποίησε μια τέτοια επίθεση, ενώ κατηγορεί τη Μόσχα ότι θέλει να τορπιλίσει την πρόοδο, που σύμφωνα με το ίδιο, έχει υπάρξει στις συνομιλίες για το ειρηνευτικό σχέδιο.

Σύμφωνα με τη Ρωσία, συνολικά 91 drones χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Στο βίντεο διάρκειας 49 δευτερολέπτων, διακρίνεται ο «Grom» (κωδικό όνομα), επικεφαλής ομάδας αεράμυνας της Ρωσίας, ο οποίος έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και εξηγεί πώς απέκρουσαν την επίθεση.

Ο «Grom» στέκεται πάνω από ένα Chaklun-B, το οποίο ήταν τροποποιημένο και έφερε εκρηκτικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα του χτύπησε το drone στην ουρά του με αποτέλεσμα να το καταρρίψει.

Δείτε το σχετικό βίντεο δημοσιοποίησε η Ρωσία

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας παρουσίασε άλλο ένα βίντεο όπου μιλά κάτοικος του Ροστσίνο.

Ο κάτοικος είπε ότι άκουσε έναν ισχυρό θόρυβο, αλλά δεν κατάλαβε στην αρχή τι έγινε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος πρόσθεσε ότι άκουσε ήχους ρουκετών που προέρχονταν από τη λίμνη Βαλντάι.

Δείτε τη μαρτυρία του κατοίκου που παρουσίασε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας: