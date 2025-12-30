Μεντβέντεφ: Ο Ζελένσκι θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του μετά την επίθεση στον Πούτιν
Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ απείλησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον οποίο η Μόσχα κατηγορεί ότι θέλει να εκτροχιάσει τις συνομιλίες
- Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
- «Η σέξι εμφάνιση... θα πρέπει να εξαιρεθεί» - Σάλος με σχόλιο του Μασκ για 19χρονη που κινδύνευε με απέλαση
- Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη έπαθαν τροφική δηλητηρίαση σε δείπνο και πέθαναν
- Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου
Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, εκτόξευσε απειλές κατά του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την φερόμενη απόπειρα επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν, για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.
Ο Μεντβέντεφ που συνηθίζει να εκφράζεται πιο «σκληρά» από τους υπόλοιπους ρώσους αξιωματούχους, δήλωσε ότι ο «Ζελένσκι θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του» ενώ τον αποκάλεσε «βρομερό μπάσταρδο».
«Ο βρομερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να παραμείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του», έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ.
The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life.
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025
Οι καταγγελίες της Ρωσίας, η συμπαράσταση του Τραμπ και η διάψευση Ζελένσκι
Τη Δευτέρα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε μία από τις κατοικίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Όλα τα drones ωστόσο καταστράφηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές.
Σύμφωνα μάλιστα με τον βοηθό του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ο Πούτιν ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ότι η επίθεση συνέβη «στην πραγματικότητα, αμέσως μετά» τη συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Φλόριντα, ενώ προειδοποίησε ότι τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες.
Ο Τραμπ, εξέφρασε αργότερα στους δημοσιογράφους τον θυμό του για την επίθεση, προσθέτοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν θα μπορούσαν να δυναμιτίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ φέρεται να είπε ότι «ευτυχώς οι ΗΠΑ δεν έδωσαν τους Τόμαχοκ στο Κίεβο».
Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος διαψεύδει ότι έγινε η επίθεση, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέλει να δυναμιτίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με ψεύτικους ισχυρισμούς.
- Ολυμπιακός – Όφη: Για το το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
- Ινφαντίνο: «Έτσι θα αλλάξει το οφσάιντ, πιο δίκαιο το ποδόσφαιρο με το VAR, να περιοριστούν οι διακοπές στα ματς»
- Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
- ΑΑΔΕ: Προσωρινό λουκέτο σε δεκάδες ψηφιακές υπηρεσίες – Ποιες εφαρμογές βγαίνουν εκτός λειτουργίας
- Μεντβέντεφ: Ο Ζελένσκι θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του μετά την επίθεση στον Πούτιν
- «Ο Λούκα Μόντριτς είναι η καλύτερη μεταγραφή φέτος»
- Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
- Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο 60χρονος γιος της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις