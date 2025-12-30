Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, εκτόξευσε απειλές κατά του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την φερόμενη απόπειρα επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν, για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.

Ο Μεντβέντεφ που συνηθίζει να εκφράζεται πιο «σκληρά» από τους υπόλοιπους ρώσους αξιωματούχους, δήλωσε ότι ο «Ζελένσκι θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του» ενώ τον αποκάλεσε «βρομερό μπάσταρδο».

«Ο βρομερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να παραμείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του», έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ.

The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025

Οι καταγγελίες της Ρωσίας, η συμπαράσταση του Τραμπ και η διάψευση Ζελένσκι

Τη Δευτέρα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε μία από τις κατοικίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Όλα τα drones ωστόσο καταστράφηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Σύμφωνα μάλιστα με τον βοηθό του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ο Πούτιν ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ότι η επίθεση συνέβη «στην πραγματικότητα, αμέσως μετά» τη συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Φλόριντα, ενώ προειδοποίησε ότι τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Ο Τραμπ, εξέφρασε αργότερα στους δημοσιογράφους τον θυμό του για την επίθεση, προσθέτοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν θα μπορούσαν να δυναμιτίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ φέρεται να είπε ότι «ευτυχώς οι ΗΠΑ δεν έδωσαν τους Τόμαχοκ στο Κίεβο».

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος διαψεύδει ότι έγινε η επίθεση, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέλει να δυναμιτίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με ψεύτικους ισχυρισμούς.