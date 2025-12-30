Απειλές κατά του Κιέβου εξαπολύει το Κρεμλίνο μετά τη φερόμενη ουκρανική επίθεση σε κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή Νοβγκορόντ. «Ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε θα απαντήσει» διεμήνυσε την Τρίτη ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν και διπλωματικές συνέπειες, προαναγγέλλοντας ότι θα σκληρύνει η στάση της Ρωσίας σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια έχει στόχο την κατάρρευση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. «Η διπλωματική συνέπεια θα είναι να σκληρύνει η διαπραγματευτική θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

«Ο ρωσικός στρατός, γνωρίζει πώς και πότε να απαντήσει», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ σε δηλώσεις του νωρίτερα είχε αναφέρει ότι «οι στόχοι για πλήγματα αντιποίνων και η χρονική στιγμή για την εκτέλεσή τους από τις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αποφασιστεί».

«Παράλογος ο ισχυρισμός ότι δεν συνέβη η επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Αν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες ως «ακόμα μια σειρά ψεμάτων» με στόχο να δικαιολογηθούν οι επιθέσεις σε βάρος της Ουκρανίας και η παράταση του πολέμου, το Κρεμλίνο επιμένει.

«Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι προσπαθεί να το αψηφήσει αυτό και πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης, που πηγαίνουν με τα νερά του καθεστώτος του Κιέβου, αρχίζουν να διαδίδουν την ιδέα ότι αυτό δεν συνέβη», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Είναι ένας απολύτως παράλογος ισχυρισμός»

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να δηλώσει πού βρισκόταν ο Πούτιν την ώρα της επίθεσης, λέγοντας ότι υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων τέτοιες λεπτομέρειες δεν θα πρέπει να γίνονται δημοσίως γνωστές.

Ερωτηθείς εάν η Ρωσία έχει υλικά αποδεικτικά στοιχεία για την επίθεση με drone, δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τα drones αλλά ότι το ερώτημα περί θραυσμάτων αφορά το υπουργείο Άμυνας.

Απειλές Μεντβέντεφ: Ο Ζελένσκι θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του

Σφοδρή επίθεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της σύγκρουσης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, εξαπέλυσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην πρωθυπουργός.

«Ο βρομερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να παραμείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του», έγραψε στο Χ.

The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025

Θυμωμένος ο Τραμπ

Σύμφωνα με τον βοηθό του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ο Πούτιν ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ότι η επίθεση συνέβη «στην πραγματικότητα, αμέσως μετά» τη συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Φλόριντα, ενώ προειδοποίησε ότι τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Ο Τραμπ, εξέφρασε αργότερα στους δημοσιογράφους τον θυμό του για την επίθεση, προσθέτοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν διευκολύνουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς αν ανησυχεί ότι η καταγγελία αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει για την ειρήνη. «Το έμαθα σήμερα από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ήμουν πολύ θυμωμένος γι’ αυτό», πρόσθεσε.

«Είναι μια ευαίσθητη χρονική περίοδος. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Είναι άλλο πράγμα να είσαι επιθετικός — γιατί είναι επιθετικοί — και άλλο πράγμα να επιτίθεσαι στο σπίτι κάποιου. Δεν είναι η σωστή στιγμή για τίποτα από αυτά», συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν αποδείξεις για μια τέτοια επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το διαπιστώσουμε».

Διαψεύδει η Ουκρανία

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «προετοιμάζει το έδαφος» για πλήγματα σε κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο, χαρακτηρίζοντας τους ρωσικούς ισχυρισμούς «ψευδείς». Υποστήριξε ότι η Ρωσία επιδιώκει να δημιουργήσει ρήγμα μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ και να υπονομεύσει την πρόοδο στις αμερικανο-ουκρανικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα δήλωσε ότι η φερόμενη επίθεση αποτελεί κατασκεύασμα που έχει στόχο να δικαιολογήσει νέα ρωσικά πλήγματα και να υπονομεύσει την ειρηνευτική διαδικασία, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει τους χειρισμούς της Μόσχας.

Λίγο μετά την τοποθέτηση του Πεσκόφ, ο ουκρανός ΥΠΕΞ, επανήλθε:

«Σχεδόν μία ημέρα έχει περάσει και η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστες αποδείξεις που να στηρίζουν τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες υποτίθεται ότι η Ουκρανία επετέθη κατά της κατοικίας του Πούτιν» στην περιοχή του Νοβγκορόντ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σιμπίχα διαβεβαιώνοντας ότι «καμία επίθεση αυτού του είδους δεν έχει συμβεί».