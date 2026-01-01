Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ

Λίγες ώρες αφότου η CIA διαβεβαίωνε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Ουκρανία δεν έπληξε την κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, η Μόσχα υποστηρίζει ότι διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, έχει ανακτηθεί και αποκωδικοποιηθεί αρχείο από ουκρανικό drone το οποίο κατέρριψε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Και υποστηρίζει ότι αυτό το αρχείο δείχνει πως είχε στοχοθετήσει την κατοικία του Ρώσου προέδρου. Συνεπώς, αναφέρει, θα παραδώσει τις σχετικές πληροφορίες στις ΗΠΑ.

⚡ Russia’s Defence Ministry: Data extracted from Ukrainian UAV shot down over Novgorod Region on December 29, shows a facility of the Russian President’s residence was its target. The data will be passed to the US via established channels.https://t.co/wMje3o3hix pic.twitter.com/WCAS6k42yI — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 1, 2026

Σε μια ανακοίνωση που ανήρτησε σήμερα στο Telegram, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας λέει: «Η αποκωδικοποίηση των δεδομένων πορείας αποκάλυψε ότι ο τελικός στόχος της ουκρανικής επίθεσης με ντρόουν την 29η Δεκεμβρίου του 2025 ήταν μια εγκατάσταση στη ρωσική προεδρική κατοικία στην περιφέρεια Νόβγκοροντ».

«Αυτά τα στοιχεία θα σταλούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των υφιστάμενων διαύλων», προστίθεται.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο σαν «απόδειξη» της επίθεσης της Ουκρανίας στην προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ. Ωστόσο, οι δυτικές χώρες έχουν αμφισβητήσει τη γνησιότητά του.

Η φερόμενη επίθεση

Την περασμένη Δευτέρα, η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε να πλήξει κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, στη βόρεια Ρωσία με 91 drones μεγάλου βεληνεκούς. Επίσης, ανέφερε ότι θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της στάση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Κίεβο από την πρώτη στιγμή έχει διαψεύσει τη φερόμενη επίθεση, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να μιλάει για «συνήθη ρωσικά ψέματα». Υποστήριξη επίσης ότι, η Ρωσία, μόλις δει ότι το Κίεβο πείθει τις ΗΠΑ για τις θέσεις του, μηχανεύεται τρόπους για να μην προχωρήσει η διαπραγμάτευση. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η Ρωσία αναζητά δικαιολογίες για να πλήξει κατοικημένες περιοχές στο Κίεβο.

Εκτός από την Ουκρανία και δυτικές χώρες αμφισβητούν τους ρωσικούς ισχυρισμούς για τη φερόμενη επίθεση.

Σύμφωνα επίσης με την εφημερίδα Wall Street Journal, αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας βρήκαν πως η Ουκρανία δεν στοχοθέτησε τον Πούτιν. Ούτε κάποια από τις κατοικίες του σε πλήγμα με drones. Το Reuters, προς το παρόν, αναφέρει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δίκτυο CNN, η CIA εκτιμά ότι η ουκρανική επίθεση στο βόρειο τμήμα της Ρωσίας δεν είχε ως στόχο την κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Επίσης ανέφερε ότι ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ για την εκτίμηση αυτή την Τετάρτη.

Η αντίδραση Τραμπ

Μετά τη ρωσική καταγγελία για τη φερόμενη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε αρχικά τη στήριξή του στη ρωσική πλευρά. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, είπε ότι ο Ρώσος ομόλογός του τον ενημέρωσε για το υποτιθέμενο περιστατικό και ότι εκείνος ήταν «πολύ θυμωμένος» με αυτό.

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «πολύ θυμωμένο» όταν άκουσε τον ισχυρισμό.

Παραδέχτηκε ότι ήταν «πιθανό» η κατηγορία να είναι ψευδής και να μην είχε συμβεί τέτοια επίθεση, αλλά πρόσθεσε: «Όμως ο Πρόεδρος Πούτιν μου είπε σήμερα το πρωί ότι συνέβη».

Ωστόσο, από την Τετάρτη φαίνεται ότι άλλαξε γνώμη ή ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα με μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα άρθρο της New York Post που κατηγορούσε τη Ρωσία ότι εμποδίζει την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.