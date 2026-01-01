newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Πούτιν: Η CIA διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι η Ουκρανία δεν στόχευσε το σπίτι του ρώσου προέδρου
Κόσμος 01 Ιανουαρίου 2026

Πούτιν: Η CIA διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι η Ουκρανία δεν στόχευσε το σπίτι του ρώσου προέδρου

Η CIA αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της Ρωσία για την ουκρανική επίθεση στο σπίτι του Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Spotlight

Η CIA εκτιμά ότι η ουκρανική επίθεση στο βόρειο τμήμα της Ρωσίας δεν είχε ως στόχο την κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε στον αμερικανό ομόλογό του τη Δευτέρα.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ για την εκτίμηση αυτοί την Τετάρτη, ανέφεραν αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο CNN.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προσπάθησε να χτυπήσει την κατοικία του Πούτιν τη Δευτέρα, και ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι ο ρώσος πρόεδρος του το είχε αναφέρει στο τηλέφωνο.

Τότε, ο πρόεδρος είπε ότι ήταν προβληματισμένος από την αναφερόμενη ενέργεια και φάνηκε να πιστεύει τον Ρώσο ηγέτη, παρόλο που η Ουκρανία αρνήθηκε ότι βρισκόταν πίσω από οποιαδήποτε τέτοια επίθεση.

Η αρχική αντίδραση Τραμπ

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «πολύ θυμωμένο» όταν άκουσε τον ισχυρισμό.

Παραδέχτηκε ότι ήταν «πιθανό» η κατηγορία να είναι ψευδής και να μην είχε συμβεί τέτοια επίθεση, αλλά πρόσθεσε: «Όμως ο Πρόεδρος Πούτιν μου είπε σήμερα το πρωί ότι συνέβη».

Πηγές ανέφεραν ότι ο Ράτκλιφ ενημέρωσε αργότερα τον Τραμπ ότι η CIA δεν πίστευε ότι ήταν αλήθεια. Και την Τετάρτη, ο Τραμπ φάνηκε να υιοθετεί μια πιο σκεπτικιστική στάση, δημοσιεύοντας ένα άρθρο της New York Post στο Truth Social με τον τίτλο «Η αλαζονική «επίθεση» του Πούτιν δείχνει ότι η Ρωσία είναι αυτή που εμποδίζει την ειρήνη».

Η Post ανέφερε ότι ήταν «ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Πούτιν, ο οποίος έχει διεξάγει έναν βίαιο πόλεμο για σχεδόν τέσσερα χρόνια, πιστεύει ότι οποιαδήποτε βία στην περιοχή του αξίζει ιδιαίτερη οργή» και υποστήριζε ότι «οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Πούτιν είναι περισσότερο από δικαιολογημένη».

«Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα: η επίθεση με drone πιθανότατα δεν συνέβη ποτέ. Ο (Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ) Ζελένσκι το αρνήθηκε κατηγορηματικά. Ο (εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι) Πεσκόφ είπε ότι οι Ρώσοι δεν μπορούσαν να προσκομίσουν αποδείξεις και προέτρεψε τον Τύπο να «πιστέψει το Κρεμλίνο. Όχι, δεν θα το κάνουμε», έγραφε επίσης το άρθρο.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά στο CNN.

Αναδίπλωση

Ο ισχυρισμός του Πούτιν για επίθεση — και η επακόλουθη εκτίμηση των ΗΠΑ ότι δεν ήταν αληθής, όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Wall Street Journal — ήρθε εν μέσω εντατικών συνομιλιών υπό την ηγεσία του Τραμπ και των απεσταλμένων του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν προέβαλε τον ισχυρισμό μια μέρα μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πρόοδο στην επίτευξη ειρήνης στη σύγκρουση.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, δήλωσε την Τετάρτη ότι επρόκειτο για «σκόπιμη παραπλάνηση».

Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα δήλωσε την Τετάρτη ότι 91 drones είχαν εκτοξευθεί από τη βόρεια Ουκρανία εναντίον της κατοικίας του Πούτιν κοντά στο Valdai, στην περιοχή Novgorod της βορειοδυτικής Ρωσίας.

Περισσότερα από τα μισά είχαν αναχαιτιστεί σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων, ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει πώς γνώριζε ότι προορίζονταν για το Βάλνταϊ. Τα υπόλοιπα είχαν αναχαιτιστεί πάνω από το Νόβγκοροντ μεταξύ 3 π.μ. και 8:30 π.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, σύμφωνα με το υπουργείο.

Την Τετάρτη το ρωσικό υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης.

Στο βίντεο διάρκειας 49 δευτερολέπτων, διακρίνεται ο «Grom» (κωδικό όνομα), επικεφαλής ομάδας αεράμυνας της Ρωσίας, ο οποίος έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και εξηγεί πώς απέκρουσαν την επίθεση.

Ο «Grom» στέκεται πάνω από ένα Chaklun-B, το οποίο ήταν τροποποιημένο και έφερε εκρηκτικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα του χτύπησε το drone στην ουρά του με αποτέλεσμα να το καταρρίψει.

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα 4+1 στοιχήματα της Ελλάδας το 2026

Ελληνική οικονομία: Τα 4+1 στοιχήματα της Ελλάδας το 2026

Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

Πρωτοχρονιά: Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 – Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης
01.01.26

Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 - Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης

Μαγευτικά σόου για την Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο - Η αρχή έγινε από τα νησιά Κιριμπάτι στον Ειρηνικό, που γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας

Σύνταξη
Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;
01.01.26

Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;

«Τη στιγμή που σύμμαχοι των ΗΠΑ προσαρμόζονται στην επανάσταση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον Τραμπ, μία λέξη αποτυπώνει καλύτερα τον ζοφερό στρατηγικό υπολογισμό τους: σκαντζόχοιρος»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
O Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας
01.01.26

O Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας

Η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να πολεμήσουν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας αφότου άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία - Το μήνυμα του Κιμ Γιονγκ Ουν

Σύνταξη
«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης
01.01.26

«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης

Η ένταξη στο ευρώ εντείνει τους φόβους για ακόμη υψηλότερο κόστος ζωής στη Βουλγαρία, ενόσω η φτωχή αγροτική χώρα της ΕΕ είναι πρακτικά χωρίς κυβέρνηση και νέο προϋπολογισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία περιμένει ότι τα ΗΑΕ θα αποσύρουν τη στήριξη στους αυτονομιστές
Κόσμος 01.01.26

Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία περιμένει ότι τα ΗΑΕ θα αποσύρουν τη στήριξη στους αυτονομιστές

Υπό την πίεση του Ριάντ, τα Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποσύρουν τις εναπομείνασες δυνάμεις τους στην Υεμένη, όπου υποστηρίζουν ένα αυτονομιστικό κίνημα που πρόσφατα πήρε τον έλεγχο τεράστιων εκτάσεων

Σύνταξη
Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του
01.01.26

Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στο Ισραήλ ιδρύθηκε την επομένη της επίθεσης της Χαμάς και εκπροσωπούσε τους περισσότερους συγγενείς των ομήρων, Ισραηλινούς και αλλοδαπούς, στρατιώτες και πολίτες

Σύνταξη
«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 01.01.26

«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Τσέλσι

«Σκούρα» τα πράγματα για τον Έντσο Μαρέσκα, που δεν αποκλείεται μέσα στη μέρα να ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας του με την Τσέλσι, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία.

Σύνταξη
Καιρός: Ανασκόπηση του 2025 – Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής
01.01.26

Η καιρική ανασκόπηση του 2025 - Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής (χάρτες)

Το 2025 ο καιρός χαρακτηρίστηκε από υψηλές θερμοκρασίες - Τρίτο θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα - Πολύ μεγάλα ύψη βροχής τον Νοέμβριο σε δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Οδύνη και θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές
01.01.26

ΥΠΕΞ: Οδύνη και θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία

Σύνταξη
Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες
01.01.26

Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες

Η ταινία «Marty Supreme» διαδραματίζεται το 1952 και ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί ως ένας μικροαπατεώνας που καταπιάνεται με το πινκ πονγκ σε μια προσπάθεια να γίνεις επιτυχημένος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean's
01.01.26

Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s

Ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ εξομολογείται στο Variety την παρακμή του Χόλιγουντ, την οργή του για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και τους επόμενους σταρ που καλούνται να σώσουν την έβδομη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα
Πρόεδρος Βουλής 01.01.26

Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχήθηκε «το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά»

Σύνταξη
Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»
01.01.26

Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»

Μέσα στο καταχείμωνο, η Δυτική Μακεδονία ζει ολόψυχα τα «Καρναβάλια του Δωδεκαημέρου», είτε αυτά ονομάζονται «Μπουμπουσιάρια» είτε «Ραγκουτσάρια»

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πώς μια χούφτα μεγάλες εταιρείες καθορίζουν τις τιμές
Έρευνα BIS 01.01.26

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών: Το 56% του πληθωρισμού οφείλεται σε μια χούφτα μεγάλες εταιρείες και προϊόντα

Ο πληθωρισμός δεν καθορίζεται μόνο από μακροοικονομικούς παράγοντες αλλά και από τις πολιτικές λίγων μεγάλων εταιριών, υποστηρίζει νέα έρευνα οικονομολόγων κεντρικών τραπεζών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση
Κινητοποιήσεις 01.01.26

Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις - Ανυποχώρητοι οι αγρότες εν όψει και της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής στα Μάλγαρα

Σύνταξη
Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Ο Αντετοκούνμπο δεν έφτανε και το Μιλγουόκι ηττήθηκε από τους Γουίζαρντς
Μπάσκετ 01.01.26

Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Ο Αντετοκούνμπο δεν έφτανε και το Μιλγουόκι ηττήθηκε από τους Γουίζαρντς

H… κατρακύλα συνεχίστηκε για τους Μιλγουόκι Μπακς, που ηττήθηκαν ξανά από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (114-113) – «Διπλός» Γιάννης με 30άρα (33 πόντοι, 15 ριμπάουντ), παρά τα minutes restriction.

Σύνταξη
Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων
01.01.26

Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων

Όσοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνουν, ακόμα και με αναγνώριση πλασματικών ετών το 62ο έτος και 40 χρόνια δουλειάς ή διαφορετικά το 67ο έτος.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
