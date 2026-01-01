Η CIA εκτιμά ότι η ουκρανική επίθεση στο βόρειο τμήμα της Ρωσίας δεν είχε ως στόχο την κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε στον αμερικανό ομόλογό του τη Δευτέρα.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ για την εκτίμηση αυτοί την Τετάρτη, ανέφεραν αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο CNN.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προσπάθησε να χτυπήσει την κατοικία του Πούτιν τη Δευτέρα, και ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι ο ρώσος πρόεδρος του το είχε αναφέρει στο τηλέφωνο.

Τότε, ο πρόεδρος είπε ότι ήταν προβληματισμένος από την αναφερόμενη ενέργεια και φάνηκε να πιστεύει τον Ρώσο ηγέτη, παρόλο που η Ουκρανία αρνήθηκε ότι βρισκόταν πίσω από οποιαδήποτε τέτοια επίθεση.

Η αρχική αντίδραση Τραμπ

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «πολύ θυμωμένο» όταν άκουσε τον ισχυρισμό.

Παραδέχτηκε ότι ήταν «πιθανό» η κατηγορία να είναι ψευδής και να μην είχε συμβεί τέτοια επίθεση, αλλά πρόσθεσε: «Όμως ο Πρόεδρος Πούτιν μου είπε σήμερα το πρωί ότι συνέβη».

Πηγές ανέφεραν ότι ο Ράτκλιφ ενημέρωσε αργότερα τον Τραμπ ότι η CIA δεν πίστευε ότι ήταν αλήθεια. Και την Τετάρτη, ο Τραμπ φάνηκε να υιοθετεί μια πιο σκεπτικιστική στάση, δημοσιεύοντας ένα άρθρο της New York Post στο Truth Social με τον τίτλο «Η αλαζονική «επίθεση» του Πούτιν δείχνει ότι η Ρωσία είναι αυτή που εμποδίζει την ειρήνη».

Η Post ανέφερε ότι ήταν «ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Πούτιν, ο οποίος έχει διεξάγει έναν βίαιο πόλεμο για σχεδόν τέσσερα χρόνια, πιστεύει ότι οποιαδήποτε βία στην περιοχή του αξίζει ιδιαίτερη οργή» και υποστήριζε ότι «οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Πούτιν είναι περισσότερο από δικαιολογημένη».

«Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα: η επίθεση με drone πιθανότατα δεν συνέβη ποτέ. Ο (Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ) Ζελένσκι το αρνήθηκε κατηγορηματικά. Ο (εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι) Πεσκόφ είπε ότι οι Ρώσοι δεν μπορούσαν να προσκομίσουν αποδείξεις και προέτρεψε τον Τύπο να «πιστέψει το Κρεμλίνο. Όχι, δεν θα το κάνουμε», έγραφε επίσης το άρθρο.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά στο CNN.

Αναδίπλωση

Ο ισχυρισμός του Πούτιν για επίθεση — και η επακόλουθη εκτίμηση των ΗΠΑ ότι δεν ήταν αληθής, όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Wall Street Journal — ήρθε εν μέσω εντατικών συνομιλιών υπό την ηγεσία του Τραμπ και των απεσταλμένων του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν προέβαλε τον ισχυρισμό μια μέρα μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πρόοδο στην επίτευξη ειρήνης στη σύγκρουση.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, δήλωσε την Τετάρτη ότι επρόκειτο για «σκόπιμη παραπλάνηση».

Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα δήλωσε την Τετάρτη ότι 91 drones είχαν εκτοξευθεί από τη βόρεια Ουκρανία εναντίον της κατοικίας του Πούτιν κοντά στο Valdai, στην περιοχή Novgorod της βορειοδυτικής Ρωσίας.

Περισσότερα από τα μισά είχαν αναχαιτιστεί σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων, ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει πώς γνώριζε ότι προορίζονταν για το Βάλνταϊ. Τα υπόλοιπα είχαν αναχαιτιστεί πάνω από το Νόβγκοροντ μεταξύ 3 π.μ. και 8:30 π.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, σύμφωνα με το υπουργείο.

Την Τετάρτη το ρωσικό υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης.

Στο βίντεο διάρκειας 49 δευτερολέπτων, διακρίνεται ο «Grom» (κωδικό όνομα), επικεφαλής ομάδας αεράμυνας της Ρωσίας, ο οποίος έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και εξηγεί πώς απέκρουσαν την επίθεση.

Ο «Grom» στέκεται πάνω από ένα Chaklun-B, το οποίο ήταν τροποποιημένο και έφερε εκρηκτικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα του χτύπησε το drone στην ουρά του με αποτέλεσμα να το καταρρίψει.