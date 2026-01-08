Βενεζουέλα: 100 οι νεκροί «μέχρι στιγμής» στην επίθεση των ΗΠΑ και παρόμοιος αριθμός τραυματιών
«Μέχρι στιγμής, και τονίζω το μέχρι στιγμής, έχουμε 100 νεκρούς (...) και παρόμοιο αριθμό τραυματιών» από την επίθεση των ΗΠΑ, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας.
Η επίθεση κατά την οποία οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και την πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες στο Καράκας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 100 άνθρωποι, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, ο Ντιοσντάντο Καμπέγιο (στη φωτογραφία του Reuters/Maxwell Briceno, επάνω, από το Καράκας, θρήνος συγγενών σε κηδεία στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση των ΗΠΑ).
«Η επίθεση εναντίον της χώρας μας ήταν φρικτή», δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας
«Μέχρι στιγμής, και τονίζω το μέχρι στιγμής, έχουμε 100 νεκρούς (…) και παρόμοιο αριθμό τραυματιών. Η επίθεση εναντίον της χώρας μας ήταν φρικτή», ανέφερε ο κ. Καμπέγιο κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας εκπομπής του στη δημόσια τηλεόραση.
Οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας δημοσιοποίησαν χθες βίντεο από τις κηδείες στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την απαγωγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
Συγγενείς με δάκρυα στα μάτια, φέρετρα καλυμμένα με σημαίες της Βενεζουέλας, ομιλίες για «το θάρρος», «την ανδρεία», την «τιμή», την «πίστη» των πεσόντων… Στεφάνια με λουλούδια και φωτογραφίες των νεκρών συνόδευαν τα φέρετρα, όπως και τιμητικά αγήματα.
Δολοφονήθηκαν «εν ψυχρώ»
«Αυτοί που πεθαίνουν για να υπερασπιστούν ζωή δεν μπορούν να χαρακτηριστούν νεκροί», αναφέρει κείμενο που συνοδεύει ένα από τα βίντεο, αναπαράγοντας στίχο γνωστού τραγουδιστή στη Βενεζουέλα, του Αλί Πριμέρα.
Ο υπουργός Αμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο δήλωσε την Κυριακή ότι σωματοφύλακες του προέδρου Μαδούρο δολοφονήθηκαν «εν ψυχρώ» από τα αμερικανικά στρατεύματα, που βομβάρδισαν την πρωτεύουσα Καράκας και τοποθεσίες σε άλλες τρεις πολιτείες στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αιχμαλώτιση του αρχηγού του κράτους.
Πηγή: ΑΠΕ
