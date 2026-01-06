newspaper
Ντόναλντ Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό» – Η ομιλία στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες
Κόσμος 06 Ιανουαρίου 2026 | 17:44

Ντόναλντ Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό» – Η ομιλία στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό», παρά το γεγονός ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι. Μίλησε για μια «εντυπωσιακά στρατηγική επιχείρηση».

Σύνταξη
Upd:6.01.2026, 18:40
Ο Αμερικανός πρόεδρος, στην ομιλία που απηύθυνε στους Ρεπουμπλικάνους, μέλη του Κογκρέσου, στο Κέντρο Κένεντι Τραμπ, υποστήριξε ότι η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό», παρά το γεγονός ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι. Μίλησε για μια «εντυπωσιακά στρατηγική επιχείρηση» των ΗΠΑ, για την οποία παραπονέθηκε ότι οι αντίπαλοί του δεν του έδωσαν συγχαρητήρια.

YouTube thumbnail

Οπλοστάσιο για τις εκλογές

Ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία που διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα, έκανε διάφορα αστεία και σχόλια για τους «τρελούς ακροαριστερούς» της χώρας, δεν αναφέρθηκε στη Γροιλανδία ή στην Κούβα. Επίσης, εκδήλωσε την «αγάπη» του για μια σειρά από «σκληρούς» Ρεπουμπλικάνους, «που τον στήριξαν και τον ψήφισαν».

Τόνισε ότι όσα τους είπε είναι ένας «οδικός χάρτης», έναν «οπλοστάσιο» για να κερδίσουν τις επικείμενες εκλογές.

Σήμερα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Ρπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία 218 μελών έναντι 213 των Δημοκρατικών. Οι αριθμοί αυτοί διαμορφώθηκαν, καθώς πέθανε ο Ρεπουμπλικάνος Νταγκ ΛαΜάλφα, ενώ έληξε η θητεία της παραιτηθείσας Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία ήρθε σε σύγκρουση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

REUTERS/Kevin Lamarque

«Τους κόψαμε το ρεύμα»

Αναφερόμενος στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα, είπε ότι έπληξαν την παροχή ρεύματος». «Οι μόνοι άνθρωποι με φώτα ήταν οι άνθρωποι που είχαν κεριά», λέει ο Τραμπ, περιγράφοντας λεπτομερώς την προσπάθεια. «Ήταν ένα εκπληκτικό στρατιωτικό κατόρθωμα». Και πρόσθεσε ότι «Κουβανοί» πέθαναν στην επιχείρηση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Ήταν τόσο περίπλοκο – 152 αεροπλάνα, πολλά, πολλά μιλούν για άρματα μάχης στο έδαφος. Είχαμε πολλά άρματα μάχης στο έδαφος, αλλά ήταν καταπληκτικό», είπε ο Τραμπ για την επιδρομή και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. «Σκεφτείτε το, κανείς δεν σκοτώθηκε. Και από την άλλη πλευρά, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν – δυστυχώς, το λέω αυτό».

«Ήξεραν ότι ερχόμασταν… το ηλεκτρικό ρεύμα σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα διακόπηκε. Τότε ήταν που κατάλαβαν ότι υπήρχε πρόβλημα. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα… Έτσι τους αιφνιδιάσαμε λίγο, αλλά ήταν κάτι εξαιρετικό. Ήταν εξαιρετικό από τακτικής άποψης. Ήταν κάτι απίστευτο».

Μίλησε για τη «ριζοσπαστική αριστερά», που έκανε διαδηλώσεις ζητώντας την απελευθέρωση του Μαδούρο, λέγοντας ότι θέλουν να απελευθερωθεί ένας «πραγματικά κακός άνθρωπος».

REUTERS/Nathan Howard

«Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό»

Είπε επίθης ότι οι ΗΠΑ απέδειξαν για μια ακόμη φορά πόσο δυνατές είναι και την ποιότητα των όπλων τους. Και τόνισε ότι οι σύμμαχοι «κάνουν ουρά» για να αγοράσουν τα όπλα των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο αποδεικνύει ότι «διαθέτουμε τον πιο ισχυρό, τον πιο θανατηφόρο, τον πιο εξελιγμένο» στρατό. «Είναι ο πιο τρομακτικός στρατός στον πλανήτη Γη, και δεν είναι καν κοντά. Ξέρετε, το λέω εδώ και πολύ καιρό. Κανείς δεν μπορεί να μας νικήσει».

Είναι από καιρό αποδεκτό ότι οι ΗΠΑ έχουν την κορυφαία στρατιωτική ισχύ στο δυτικό ημισφαίριο.

REUTERS/Kevin Lamarque

«Χαίρομαι να βλέπω στρατιώτες στους δρόμους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε κυρίως σε θέματα εσωτερικού ενδιαφέροντος, καθώς οι ΗΠΑ φέτος έχουν ενδιάμεσες εκλογές.

Υπερασπίστηκε τόσο τη μεταναστευτική πολιτική του, υποστηρίζοντας ότι οι μετανάστες από το Κονγκό, αλλά και από τη Βενεζουέλα, είναι οι χειρότεροι στον κόσμο. «Οι δικές μας συμμορίες μοιάζουν με κολεγιόπαιδα», είπε.

Και πρόσθεσε ότι η απόφασή του να βγάλει την εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον την έκανε «την πιο ασφαλή πόλη στις ΗΠΑ». Και δήλωσε υπερήφανος να βλέπει στρατιώτες στους δρόμους, γιατί ο κόσμος αισθάνεται ασφαλής.

Απευθυνόμενος στους παριστάμενους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στην παρουσία τους, τους τελευταίους 12 μήνες η Αμερική έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες. Και τους κάλεσε να δουλέψουν σκληρά για να κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές.

Δασμοί και φάρμακα

Υπερηφανεύτηκε για τα τεράστια έσοδα που έφεραν στην αμερικανική οικονομία οι δασμοί. Και κάλεσε το Ανώτατο Δικαστήριο, που θα εξετάσει αν οι δασμοί είναι νόμιμοι, «να κάνει αυτό που πρέπει». Και ο πρόεδρος να μην περιορίζεται στις αποφάσεις που λαμβάνει. «Ελπίζω ότι θα κάνει καλή δουλειά», είπε.

Επίσης, αναφέρθηκε στη μείωση των τιμών των φαρμάκων, που πέτυχε με τις φαρμακευτικές, λέγοντας ότι κανείς άλλος «δεν μπορούσε να το πετύχει αυτό». Και πως αυτό αρκεί για να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι τις εκλογές. Και είπε ότι δέχθηκε συγχαρητήρια από έναν πολυεκατομμυριούχο, γιατί το «φάρμακο για τους χοντρούς» (έτσι ονόμασε το γνωστό φάρμακο), στο Λονδίνο «κάνει 80 δολάρια, ενώ στη Νέα Υόρκη μόνο 60».

Ο «Μπάιντεν δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό», είπε, υπερηφανευόμενος για την επιτυχία του με τις ξένες φαρμακοβιομηχανίες.

Περί τρίτης θητείας

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του που δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα,  καθώς το απαγορεύει το Αμερικανικό Σύνταγμα.

«Μπορώ να κάνω τόσο πολλά σε τέσσερα χρόνια. Κρίμα που δεν επιτρέπεται να το κάνω ξανά», είπε.

«Μην ψηφίζετε επιστολικά»

Για μια ακόμη φορά επιτέθηκε στις πολιτείες που επιτρέπουν την επιστολική ψήφο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εκλογές νοθεύονται από ανθρώπους που δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αρκετά αβάσιμα σχόλια ότι οι εκλογές στις ΗΠΑ είναι «στρεβλές» ή «διεφθαρμένες». Επανέλαβε επίσης το ψέμα ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «στημένες» – ένας ισχυρισμός με ιδιαίτερο βάρος δεδομένης της πενταετούς επετείου από την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Επίθεση στους Δημοκρατικούς

Για μια ακόμη φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, και τους Δημοκρατικούς, τόσο για την κατάσταση της οικονομίας, όσο και για το εμπορικό ισοζύγιο με τις άλλες χώρες.

Υποστήριξε ότι αν είχε κερδίσει η Κάμαλα Χάρις, οι ΗΠΑ «θα ήταν Βενεζουέλα από τα στεροειδή».

Κατηγόρησε μια σειρά από Δημοκρατικούς κυβερνήτες ότι δεν «έχουν δράμι μυαλό», αλλά και τον Μπαράκ Ομπάμα που με το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία «κατέστρεψε την υγειονομική περίθαλψη» και «αυτό το κατάλαβε ο κόσμος». Αλλά είπε ότι η κυβέρνησή του επέτρεψε στους Αμερικανούς «αγοράσουν την υγειονομική τους περίθαλψη». Διότι ο Ομπάμα έκανε με το MedicAid «πλούσιες τις ασφαλιστικές εταιρείες».

Επίσης, κατηγόρησε ξανά τους Δημοκρατικούς ότι εξαπέλυσαν εναντίον του «κυνήγι μαγισσών» για τις φορολογικές του υποθέσεις, αλλά δεν βρέθηκε τίποτα επιλήψιμο εναντίον του.

«Θα κάνουν τα παιδιά σας ΛΟΑΤΚΙ»

Στο πλαίσιο των επιθέσεών του στους Δημοκρατικούς, υποστήριξε ότι είναι «έξυπνοι και επικίνδυνοι», και ότι έχουν κακή πολιτική.

Υποστήριξε ότι στόχος τους ήταν να κάνουν όλα τα παιδιά ΛΟΑΤΚΙ. «Φέρτε να κάνουμε τα παιδιά σας transgender», είπε ότι είναι η πρόσκληση των Δημοκρατικών. Και πως εν όψει εκλογών οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να το τονίσουν στους Αμερικανούς.

