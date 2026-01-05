newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μία Ευρώπη αμήχανη μπροστά στη νέα τάξη πραγμάτων – Με τον Τραμπ, με την Βενεζουέλα ή με το Διεθνές Δίκαιο;
Κόσμος 05 Ιανουαρίου 2026 | 20:00

Μία Ευρώπη αμήχανη μπροστά στη νέα τάξη πραγμάτων – Με τον Τραμπ, με την Βενεζουέλα ή με το Διεθνές Δίκαιο;

Οι ηγέτες προσπαθούν να επικεντρωθούν στο τι θα ακολουθήσει στη Βενεζουέλα, καθώς η υποστήριξη για την απομάκρυνση του Μαδούρο συνδυάζεται δύσκολα με την εκδήλωση υποστήριξης προς το διεθνές δίκαιο

ΕπιμέλειαΣύνταξη
A
A
Vita.gr
Ανοσοποιητικό σε…«επανεκκίνηση»: Η επαναστατική μέθοδος του MIT

Ανοσοποιητικό σε…«επανεκκίνηση»: Η επαναστατική μέθοδος του MIT

Spotlight

Η στρατιωτική και πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αποκαλύπτοντας βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών για το πώς πρέπει να αντιδράσει η Δύση σε τέτοιου είδους επιθέσεις.

Η βίαιη απομάκρυνση του προέδρου Νικολά Μαδούρο από την εξουσία έχει ανοίξει μια συζήτηση για τη νομιμότητα της παρέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών και τη σημασία του διεθνούς δικαίου.

Διχασμός στην Ευρώπη

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίστηκαν διχασμένοι καθώς προσπαθούν να χαιρετίσουν την απομάκρυνση του  προέδρου της Βενεζουέλας, προσπαθώντας ταυτόχρονα να παρουσιάσουν και μία πίστη στις αρχές του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τον Guardian.

Η αντίφαση αυτή καθίσταται σαφής όταν συγκρίνουμε τη στάση της Ευρώπης απέναντι στις ενέργειες των ΗΠΑ, οι οποίες δήλωσαν ότι θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα και θα ελέγξουν τη βιομηχανία πετρελαίου της.

Η Ευρώπη έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη για δημοκρατική μετάβαση στη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι ο Μαδούρο δεν αναγνωριζόταν ως νόμιμος ηγέτης μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2024, που θεωρήθηκαν ευρέως νοθευμένες.

Ωστόσο, η αμήχανη απόρριψη της Νίκης Μαρία Κορίνα Ματσάντο από τον Ντόναλντ Τραμπ, βραβευμένη με Νόμπελ και ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, δημιούργησε περαιτέρω πολιτικές εντάσεις.

Οι νομικές επιπλοκές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίστηκαν ότι η στρατιωτική επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας ήταν δικαιολογημένη για λόγους αυτοάμυνας, επικαλούμενες εμπλοκή της κυβέρνησης Μαδούρο σε διακίνηση ναρκωτικών.

Ωστόσο, διεθνούς φήμης νομικοί εξέφρασαν σοβαρές αμφιβολίες. Η καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Yale, Ούνα Χάθαγουεϊ, τόνισε ότι δεν υπάρχει εύλογη βάση στο καταστατικό του ΟΗΕ για χρήση βίας από τις ΗΠΑ σε αυτή την περίπτωση, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια δικαιολογία θα ακύρωνε ουσιαστικά κάθε περιορισμό στη χρήση βίας διεθνώς.

Οι νομικές συνέπειες της αμερικανικής δράσης είναι συγκρίσιμες με την ιστορική περίπτωση του Μανουέλ Νοριέγκα, ο οποίος δικάστηκε στις ΗΠΑ το 1989.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναγκάζονται να ισορροπήσουν μεταξύ της υποστήριξης της δημοκρατικής μετάβασης και της τήρησης των αρχών του διεθνούς δικαίου.

 Αντιδράσεις μέσα από την ήπειρο

Σε ένδειξη της αμηχανίας της Ευρώπης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός μιας από τις 10 μη μόνιμες χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προσπάθησε να κλείσει τη συζήτηση για τις μεθόδους του Τραμπ.«Ο Νικολά Μαδούρο ηγήθηκε μιας βίαιης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητα δεινά στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

Η Τζιόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας και στενή σύμμαχος του Τραμπ στην ήπειρο , χαρακτήρισε τη δράση νόμιμη και αμυντική. Αντίθετα, η Κάγια Κάλλας, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, επανέλαβε τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και ζήτησε αυτοσυγκράτηση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επικεντρώθηκε στη δημοκρατική μετάβαση και την ειρηνική λύση, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε την ανάγκη προσεκτικής νομικής αξιολόγησης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας, υποστήριξε ότι ο λαός της Βενεζουέλας μπορεί να χαίρεται για το τέλος της δικτατορίας, προωθώντας ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση με ηγέτη τον Εντμούντο Γκονζάλες Ουρρούτια, υποψήφιο της αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι η επιχείρηση παραβιάζει την αρχή της μη χρήσης βίας που διέπει το διεθνές δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι μόνο οι κυρίαρχοι λαοί αποφασίζουν για το μέλλον τους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Κίρ Σταρμερ τόνισε τη σημασία του διεθνούς δικαίου, αλλά απέφυγε να σχολιάσει πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην περίπτωση της Βενεζουέλας.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ δήλωσε ότι η Ισπανία δεν θα αναγνωρίσει την κυβέρνηση του Νικολάου Μαδούρο ούτε θα υποστηρίξει οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο και θα έθετε σε κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα.

Η κρίση αναδεικνύει την αβεβαιότητα της παγκόσμιας τάξης και την πιθανή εξαφάνιση των παραδοσιακών μηχανισμών πολυμερισμού.

Το νέο σύστημα διεθνών σχέσεων

Οι ενέργειες του Τραμπ εδραιώνουν ένα νέο σύστημα στο οποίο κυριαρχεί το γυμνό συμφέρον δύο ή τριών «μεγάλων δυνάμεων». Σε αυτή την παγκόσμια τάξη, η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο θα αποφασίζουν με βάση το κριτήριο ότι η δύναμη είναι το δίκιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απείλησε ότι η Κούβα θα είναι η επόμενη χώρα που θα επηρεαστεί από ανάλογες ενέργειες, προκαλώντας ανησυχία για περαιτέρω στρατιωτικές επεμβάσεις.

«Η Κούβα είναι μια καταστροφή, διοικούμενη από ανίκανους και γεροντικούς άνδρες», είπε.

«Αν ήμουν στη θέση τους, θα ανησυχούσα λίγο».

Οι διεθνείς θεσμοί καθίστανται αδύναμοι

Η αποτυχία των διεθνών θεσμών να προωθήσουν ειρηνική μετάβαση στη Βενεζουέλα είναι εμφανής.

Ο Νιζάρ Ελ Φακίχ, μη μόνιμος ανώτερος ερευνητής στο Atlantic Council, επεσήμανε ότι ο πολυμερισμός απέτυχε να δημιουργήσει αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις, παρά τις πολυετείς προσπάθειες του λαού της Βενεζουέλας.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με έρευνα που ξεκίνησε το 2021, δεν έχει εκδώσει καμία κατηγορία, παρά τα τεκμηριωμένα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν καταγραφεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Human Rights Watch, την Amnesty International και θύματα από όλη τη χώρα.

Το 2026 εγκαινιάζει μια εποχή αβεβαιότητας

Η κρίση στη Βενεζουέλα καταδεικνύει την ένταση μεταξύ δημοκρατικών αξιών και πραγματικής πολιτικής ισχύος.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε αμηχανία, προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ υποστήριξης της δημοκρατίας (ή του Τραμπ) και τήρησης των κανόνων διεθνούς δικαίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανοσοποιητικό σε…«επανεκκίνηση»: Η επαναστατική μέθοδος του MIT

Ανοσοποιητικό σε…«επανεκκίνηση»: Η επαναστατική μέθοδος του MIT

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έβαλαν «πλάτη» στη διόρθωση της αγοράς οι Helleniq Energy και ΕΛΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έβαλαν «πλάτη» στη διόρθωση της αγοράς οι Helleniq Energy και ΕΛΧΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», λέει συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο
«Vamos Nico» 05.01.26

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», λέει συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο

Ο γιος του ηγέτη της Βενεζουέλας, ο επανεκλεγείς βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα -ο αποκαλούμενος Νικολασίτο (δηλ. μικρός Νικολάς)- εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»
Νέα Υόρκη 05.01.26

Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»

Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τον εαυτό του πολιτικό όμηρο και όχι κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά του από το Καράκας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν νομική διαδικασία αλλά μια βίαιη απαγωγή

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αντικαθιστά και τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Μαλιούκ
Ο διάδοχός του 05.01.26

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αντικαθιστά και τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Μαλιούκ

Ακόμη έναν στενό συνεργάτη του αντικαθιστά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έχει ξεκινήσει σαρωτικό «ανασχηματισμό» προσώπων σε κρίσιμες υπουργικές θέσεις και υπηρεσίες. Υποστηρίζει ότι του ανέθεσε «ασύμμετρες επιχειρήσεις».

Σύνταξη
Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο
The Economist 05.01.26

Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο

Η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα σε πετρέλαιο στον κόσμο. Μετά τη σύλληψη Μαδούρο, ο Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές θα επενδύσουν εκεί. Υπάρχει όμως κάτι που δεν λέει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;
Κόσμος 05.01.26

Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ, ο οποίος εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα απέλασης φοιτητών που υποστηρίζουν τη Γάζα, επιβλέπει τώρα τη δίωξη του Νικολά Μαδούρο

Σύνταξη
Μαδούρο: «Είμαι αθώος» – Στις 17 Μαρτίου θα συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία στη Νέα Υόρκη
Live οι εξελίξεις 05.01.26 Upd: 19:54

Μαδούρο: «Είμαι αθώος» - Στις 17 Μαρτίου θα συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία στη Νέα Υόρκη

Αθώοι δήλωσαν ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες. Η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε και θα παρουσιαστούν ξανά στο δικαστήριο στις 17 Μαρτίου. Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα
Αυταπάτες 05.01.26

Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο Τραμπ για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας - Τα εμπόδια και τα ρίσκα

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν ξανά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους - Τα σχέδια τους φαίνονται σωστά επί χάρτου, τα διαψεύδει η επαφή με την πραγματικότητα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», λέει συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο
«Vamos Nico» 05.01.26

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», λέει συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο

Ο γιος του ηγέτη της Βενεζουέλας, ο επανεκλεγείς βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα -ο αποκαλούμενος Νικολασίτο (δηλ. μικρός Νικολάς)- εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

Σύνταξη
«Πρόταση ύψους 150 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η Τσέλσι για τον Βινίσιους», λέει ο Guardian
Ποδόσφαιρο 05.01.26

«Η Τσέλσι ετοιμάζει ηγεμονική πρόταση για τον Βινίσιους»

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο Guardian, οι «μπλε» του Λονδίνου, το καλοκαίρι είναι πιθανό να κινηθούν για την απόκτηση του Βινίσιους, καταθέτοντας πρόταση που θα μπορούσε να φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»
Νέα Υόρκη 05.01.26

Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»

Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τον εαυτό του πολιτικό όμηρο και όχι κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά του από το Καράκας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν νομική διαδικασία αλλά μια βίαιη απαγωγή

Σύνταξη
Μπλόκα: Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες – Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»
Κρίσιμες ώρες 05.01.26

Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες - Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»

Στάση αναμονής από τους αγρότες. Ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, κόντρα στην κυβερνητική αδιαλλαξία και τις απειλές. Τι λένε αγροτοσυνδικαλιστές στον in πριν τις κρίσιμες ανακοινώσεις του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 05.01.26

Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η κηδεία του 45χρονου πυροσβέστη θα γίνει αύριο το μεσημέρι - Έκκληση της οικογένειας μέσω δικηγόρου να σταματήσουν οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί και οι εικασίες για τα αίτια θανάτου

Σύνταξη
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος
Ελλάδα 05.01.26

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος

Τον Φεβρουάριο του 2024 η 89χρονη και ο 84χρονο αδερφός της έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι τους στη Ναύπακτο - Δύο χρόνια μετά οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Παντελίδης κι επίσημα μέχρι το 2029 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Παντελίδης κι επίσημα στον Παναθηναϊκό - «Δικαίωση της δουλειάς μου»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Παύλου Παντελίδη έως το 2029 - Τα βίντεο με τα οποία η πράσινη ΠΑΕ υποδέχθηκε τον 23χρονο επιθετικό - Τι είπε στην πρώτη του συνέντευξη ως πράσινος.

Σύνταξη
Και μετά την Βενεζουέλα, τί;
in - analysis 05.01.26

Και μετά την Βενεζουέλα, τί;

Οι δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για τη Βενεζουέλα καταδεικνύουν την πλήρη αδιαφορία του για τους κανόνες δικαίου.

Μαρία Γαβουνέλη
Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης
Βοήθεια 05.01.26

Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης

Ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση έξωσης τον Δεκέμβριο. «Ο Μίκι Ρουρκ περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν και θέλουν να τον βοηθήσουν» δήλωσε μια φίλη του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό

Το ΚΚΕ τονίζει επίσης ότι υπεύθυνος είναι και η η πολιτική που θυσιάζει και σε αυτόν τον τομέα την ασφάλεια στο βωμό του κέρδους.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών
Ο κίνδυνος 05.01.26

«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών

Υποθέτω ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη αίσθηση ότι το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου και διαχείρισης του FIR Αθηνών πρέπει να διερευνηθεί, αλλά κυρίως να μην επαναληφθεί, τονίζει ο Ευ. Βενιζέλος.

Σύνταξη
Γρίπη: Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών – Ζορίζονται τα νοσοκομεία – Τι γίνεται με τα παιδιά
Ανησυχία 05.01.26

Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών με γρίπη - Ζορίζονται τα νοσοκομεία - Τι γίνεται με τα παιδιά

Yπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Αυξάνονται τόσο τα κρούσματα, όσο και τα βαριά περιστατικά. Έξαρση και στα παιδιά.

Σύνταξη
«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν
Go Fun 05.01.26

«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν

Η τραγική δυναστεία των Κένεντι θρηνεί τον θάνατο της εγγονής του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Τατιάνα. Η απώλεια «επιβάλλει» στη μητέρα της, Κάρολαϊν, να αναλάβει τον ίδιο οδυνηρό ρόλο που είχε κάποτε η Τζάκι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή
Ελλάδα 05.01.26

Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή

Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η μοτοσικλέτα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μαρί Κιουρί, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να συνεχίζει την πορεία της μέσα σε πεζόδρομο.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο