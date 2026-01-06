Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα στην οποία συζήτησαν διμερή και παγκόσμια ζητήματα σύμφωνα με ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας στο Χ.

Ο Ερντογάν και ο Τραμπ αντάλλαξαν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία (αναμενόταν να τεθούν και τα ζητήματα των F-35 και F-16) και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, ιδιαίτερα για τη Βενεζουέλα και τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι «ευαισθησίες» Ερντογάν για τη Βενεζουέλα

Νωρίτερα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι μετέφερε τις ανησυχίες της Άγκυρας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ.

«Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο Τραμπ των Ηνωμένων Πολιτειών, του μεταφέραμε τις ευαισθησίες της Τουρκίας. Υπογραμμίσαμε ότι η Βενεζουέλα δεν πρέπει να παρασυρθεί σε αστάθεια.

Η Τουρκία και το τουρκικό έθνος θα συνεχίσουν να στέκονται δίπλα στον φίλο λαό της Βενεζουέλας στην επιδίωξή του για ευημερία, ειρήνη και ανάπτυξη», δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.