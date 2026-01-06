Ερντογάν – Τραμπ: Βενεζουέλα, Γάζα και F 35 – Τι συζήτησαν στην τηλεφωνική τους επικοινωνία
Ο Ερντογάν ζήτησε από τον Τραμπ να φροντίσει για να μην βουλιάξει η Βενεζουέλα στην αστάθεια
Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα στην οποία συζήτησαν διμερή και παγκόσμια ζητήματα σύμφωνα με ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας στο Χ.
Ο Ερντογάν και ο Τραμπ αντάλλαξαν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία (αναμενόταν να τεθούν και τα ζητήματα των F-35 και F-16) και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, ιδιαίτερα για τη Βενεζουέλα και τη Λωρίδα της Γάζας.
President @RTErdogan spoke by phone with President Donald J. Trump of the United States.
The call addressed the Türkiye-U.S. bilateral political relations, the cooperation in defense industry, the steps to be taken to achieve the two countries’ trade volume goal as well as…
— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) January 6, 2026
Οι «ευαισθησίες» Ερντογάν για τη Βενεζουέλα
Νωρίτερα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι μετέφερε τις ανησυχίες της Άγκυρας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ.
«Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο Τραμπ των Ηνωμένων Πολιτειών, του μεταφέραμε τις ευαισθησίες της Τουρκίας. Υπογραμμίσαμε ότι η Βενεζουέλα δεν πρέπει να παρασυρθεί σε αστάθεια.
Η Τουρκία και το τουρκικό έθνος θα συνεχίσουν να στέκονται δίπλα στον φίλο λαό της Βενεζουέλας στην επιδίωξή του για ευημερία, ειρήνη και ανάπτυξη», δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
