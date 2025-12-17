Την επιδίωξη της Τουρκίας να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Oι ΗΠΑ έχουν επιβάλλει κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία μετά την αγορά των S-400 από την Ρωσία

Πρόκειται για μια είδηση που αν επιβεβαιωθεί θα διευκολύνει τη γειτονική μας χώρας να βάλει τέλος στην αμφιλεγόμενη αμυντική συμφωνία η οποία είχε προκαλέσει σοβαρές τριβές στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την αγορά αμερικανικών μαχητικών F-35.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον νόμο CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act), οι ΗΠΑ έχουν επιβάλλει κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, στο πνεύμα του νόμου μετά την αγορά των S-400 από την Ρωσία.

Προειδοποιήσεις και διαψεύσεις

Το ΝΑΤΟ έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποκτήσει κρίσιμες πληροφορίες εάν η Τουρκία χρησιμοποιούσε τους S-400 παράλληλα με δυτικά μαχητικά αεροσκάφη. Σήμερα, η Άγκυρα δεν έχει θέσει το σύστημα σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Ανώτατος Τούρκος διπλωμάτης δήλωσε πρόσφατα ότι αναμένει την άρση των κυρώσεων το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο Τούρκος πρόεδρος έθεσε το ζήτημα στον Ρώσο ομόλογό του κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Τουρκμενιστάν την περασμένη εβδομάδα.

Το Κρεμλίνο διέψευσε ότι υποβλήθηκε τέτοιο αίτημα, ενώ η τουρκική προεδρία και το υπουργείο Άμυνας αρνήθηκαν να σχολιάσουν.