Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Ερντογάν – Θα συζητήσουν Γάζα και ουκρανικό
Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του. Στα θέματα της συζήτησης, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η εκεχειρία στη Γάζα.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι θα έχει τη Δευτέρα τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, με τον ομόλογό του θα συζητήσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας όπως επίσης και τα θέματα που αφορούν τη Γάζα.
Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησής του με δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν θα παραστεί στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες στο Παρίσι. Η «Συμμαχία των Προθύμων» είναι μια ομάδα χωρών, οι οποίες υποστηρίζουν την Ουκρανία.
Ερντογάν ως μεσολαβητής
Ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να αναδείξει τον ρόλο της Άγκυρας τόσο στον πόλεμο στην Ουκρανία, μιλώντας και με τις δύο πλευρές (Κίεβο και Μόσχα), και στη Μέση Ανατολή. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επίσης, έχει υποσχεθεί ότι θα παραμείνει πιστός σύμμαχος των Παλαιστινίων έναντι του Ισραήλ, το οποίο πολύ συχνά επικρίνει για την πολιτική του στη Λωρίδα της Γάζας.
Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν φείδεται επαίνων για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «σπουδαίο ηγέτη». Επίσης, έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι σύντομα Ισραήλ και Τουρκία θα επιλύσουν τις διαφορές τους.
