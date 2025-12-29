Απειλές κατά Ιράν και Χαμάς, αποθέωση Ερντογάν από τον Τραμπ – Τι είπε ο Νετανιάχου

Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου έκαναν δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως κατά την έλευση του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Μαρ-α-Λάγκο, έτσι και μετά το γεύμα εργασίας, είπε ότι «πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς» και εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν.

Επίσης, επανέλαβε τη θέση ότι οι Παλαιστίνιοι θα μπορούσαν να φύγουν από τη Γάζα, αν τους δινόταν η ευκαιρία.

Δεν παρέλειψε να πλέξει το εγκώμιο του Τούρκου προέδρου, αποδίδοντάς του σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στη Συρία, ενώ εκτίμησε ότι θα μπορούσε να βρεθεί λύση στην αντιπαράθεση Τουρκίας- Ισραήλ.

