Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο πριν από το ραντεβού του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Νετανιάχου και Τραμπ θα συναντήσουν για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα

Ο Νετανιάχου έκανε λόγο για «εξαιρετική συνάντηση» σε ανάρτησή του στο Χ.

I had a great meeting in Florida with U.S. Secretary of State Marco Rubio. 🇮🇱🇺🇸 פגישה מצוינת עם מזכיר המדינה של ארה״ב, מרקו רוביו.@SecRubio pic.twitter.com/zh2xaOrGhZ — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 29, 2025

Η συνάντηση ανάμεσα σε Νετανιάχου και Τραμπ θα είναι η έκτη μετά την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του.

Ο Νετανιάχου συνάντησε τους γονείς του νεκρού ομήρου η σορός του οποίου βρίσκεται στη Γάζα

Η επίσκεψη του Νετανιάχου στις ΗΠΑ πραγματοποιείται την ώρα που το Ισραήλ αναμένει την επιστροφή της σορού του ανθυπασπιστή Ραν Γκβίλι, ο οποίος ήταν όμηρος στη Γάζα, γράφει η Jerusalem Post.

Κατά την άφιξή του στις ΗΠΑ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε πρώτα με τους γονείς του Γκβίλι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τους είπε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστρέψει ο «ηρωικός γιος τους στην πατρίδα για να ταφεί σύμφωνα με τα εβραϊκά έθιμα».

Πηγές του CNN, τις οποίες επικαλείται και η Jerusalem Post, αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος είναι ενοχλημένος από την καθυστέρηση της εφαρμογής της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.