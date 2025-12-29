Νετανιάχου: Συναντήθηκε με τον Ρούμπιο πριν από το ραντεβού με τον Τραμπ
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε και με τους γονείς του νεκρού ομήρου η σορός του οποίου εξακολουθεί να βρίσκεται στη Γάζα
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο πριν από το ραντεβού του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.
Νετανιάχου και Τραμπ θα συναντήσουν για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα
Ο Νετανιάχου έκανε λόγο για «εξαιρετική συνάντηση» σε ανάρτησή του στο Χ.
I had a great meeting in Florida with U.S. Secretary of State Marco Rubio. 🇮🇱🇺🇸
פגישה מצוינת עם מזכיר המדינה של ארה״ב, מרקו רוביו.@SecRubio pic.twitter.com/zh2xaOrGhZ
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 29, 2025
Η συνάντηση ανάμεσα σε Νετανιάχου και Τραμπ θα είναι η έκτη μετά την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του.
Ο Νετανιάχου συνάντησε τους γονείς του νεκρού ομήρου η σορός του οποίου βρίσκεται στη Γάζα
Η επίσκεψη του Νετανιάχου στις ΗΠΑ πραγματοποιείται την ώρα που το Ισραήλ αναμένει την επιστροφή της σορού του ανθυπασπιστή Ραν Γκβίλι, ο οποίος ήταν όμηρος στη Γάζα, γράφει η Jerusalem Post.
Κατά την άφιξή του στις ΗΠΑ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε πρώτα με τους γονείς του Γκβίλι.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τους είπε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστρέψει ο «ηρωικός γιος τους στην πατρίδα για να ταφεί σύμφωνα με τα εβραϊκά έθιμα».
Πηγές του CNN, τις οποίες επικαλείται και η Jerusalem Post, αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος είναι ενοχλημένος από την καθυστέρηση της εφαρμογής της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.
