Βενεζουέλα: Επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα της επίθεσης των ΗΠΑ
«Ενα μήνυμα για τους νέους μάρτυρές μας», αποτελεί το επταήμερο εθνικό πένθος που κήρυξε η Ντέλσι Ροδρίγκες, για τα θύματα της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε χθες Τρίτη επταήμερο εθνικό πένθος προς τιμή των θυμάτων της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ, που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο ακριβής απολογισμός της οποίας δεν είναι ακόμη σαφής (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Gaby Oraa, επάνω, η Ντέλσι Ροδρίγκες).
«Οι εικόνες των πτωμάτων μου τρύπησαν την ψυχή, όμως ξέρω ότι έπεσαν μάρτυρες γι’ αυτήν τη δημοκρατία»
«Ενα μήνυμα για τους νέους μάρτυρές μας, που έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την πατρίδα μας. Πήρα την απόφαση να κηρυχθεί πένθος επτά ημερών προς τιμή και δόξα των νέων, των γυναικών, των ανδρών που έπεσαν, που προσέφεραν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο», δήλωσε η κ. Ροδρίγκες στη δημόσια τηλεόραση.
«Σε αυτούς, (εκφράζουμε) την ευγνωμοσύνη μας. Οι εικόνες των πτωμάτων μου τρύπησαν την ψυχή, όμως ξέρω ότι έπεσαν μάρτυρες γι’ αυτήν τη δημοκρατία», επέμεινε.
Η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Μαδούρο και της συζύγου του είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 55 άνθρωποι, 23 στρατιωτικοί της Βενεζουέλας και 32 της Κούβας, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων δεν είναι γνωστός. Ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για συνολικά 70 ως 80 νεκρούς.
«Κανένας ξένος»
Αντιπρόεδρος της χώρας από το 2018, η κ. Ροδρίγκες ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος προχθές Δευτέρα, ενώπιον του κοινοβουλίου, αφού την υποστήριξαν το ανώτατο δικαστήριο και ο στρατός.
Νωρίτερα χθες, διαβεβαίωσε αντιδρώντας στις επανειλημμένες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά τις οποίες οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη χώρα: «Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διοικεί τη χώρα μας, ουδείς άλλος. Κανένας ξένος δεν κυβερνά τη Βενεζουέλα».
Πηγή: ΑΠΕ
