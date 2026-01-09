Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας

Μετά την απαγωγή του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να αποκαταστήσει γρήγορα την παραγωγή πετρελαίου της χώρας και να επεκτείνει τον τομέα της εξόρυξης.

«Έχετε χάλυβα, έχετε ορυκτά, όλα τα κρίσιμα ορυκτά, έχουν μεγάλη ιστορία εξόρυξης που έχει σκουριάσει», δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ στους δημοσιογράφους την Κυριακή από το Air Force One.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα το διορθώσει και θα το επαναφέρει».

Τι αποθέματα και πόρους διαθέτει λοιπόν η Βενεζουέλα;

Τα μεγαλύτερα γνωστά αποθέματα πετρελαίου

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, τα οποία εκτιμώνται σε 303 δισεκατομμύρια βαρέλια το 2023, υπερπενταπλάσια της ποσότητας που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ανέρχεται σε 55,25 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Η Βενεζουέλα είναι επίσης ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΟΠΕΚ (Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών), έχοντας ιδρύσει την ομάδα στη Βαγδάτη τον Σεπτέμβριο του 1960 μαζί με το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία.

Τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας συγκεντρώνονται κυρίως στη ζώνη του Ορινόκο, μια τεράστια περιοχή στο ανατολικό τμήμα της χώρας που εκτείνεται σε περίπου 55.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ελέγχεται από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Η ζώνη του Ορινόκο διαθέτει εξαιρετικά βαρύ αργό πετρέλαιο, το οποίο είναι πολύ παχύρρευστο και πυκνό, γεγονός που καθιστά την εξόρυξή του πολύ πιο δύσκολη και ακριβή σε σύγκριση με το συμβατικό αργό πετρέλαιο.

Ως αποτέλεσμα, συνήθως πωλείται σε χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση με τα ελαφρύτερα αργά πετρέλαια, όπως αυτά που εξάγονται από σχιστόλιθο στις ΗΠΑ.

Η διύλιση πετρελαίου από αυτή την περιοχή απαιτεί προηγμένες τεχνικές που διαθέτουν οι ΗΠΑ, ιδίως στις πολιτείες του Τέξας και της Λουιζιάνα.

Ποιος αγοράζει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Η Βενεζουέλα ήταν κάποτε σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, προμήθευε περίπου 1,5 έως 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες πηγές ξένου πετρελαίου των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η πολιτική αστάθεια, η κακοδιαχείριση της PDVSA, η έλλειψη επενδύσεων και οι αμερικανικές κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα της χώρας οδήγησαν σε πτώση της παραγωγής.

Το 2024, η Βενεζουέλα παρήγαγε κατά μέσο όρο 952.000 βαρέλια την ημέρα (bpd), σε σύγκριση με 783.000 bpd το 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της PDVSA όπως αναφέρθηκαν από τον ΟΠΕΚ.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής βενεζουελάνικου αργού πετρελαίου και παραμένει έτσι την τελευταία δεκαετία.

Τον Νοέμβριο του 2025, πριν από την έναρξη του στρατιωτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, η Βενεζουέλα εξήγαγε 952.000 βαρέλια την ημέρα.

Από αυτά, 778.000 βαρέλια στάλθηκαν στην Κίνα, δίνοντας στο Πεκίνο μερίδιο 81,7% στις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Οι ΗΠΑ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αγοραστής, εισάγοντας το 15,8% του πετρελαίου της Βενεζουέλας, ακολουθούμενες από την Κούβα, η οποία εισήγαγε σχεδόν το 2,5%.

Φυσικό αέριο

Η Βενεζουέλα κατατάσσεται ένατη στον κόσμο σε αποθέματα φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, το 2023 τα αποθέματα φυσικού αερίου της Βενεζουέλας ανέρχονταν σε περίπου 5,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (195 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια), αντιπροσωπεύοντας το 73% των συνολικών αποθεμάτων φυσικού αερίου στη Νότια Αμερική.

Τα περισσότερα από αυτά τα αποθέματα συνδέονται με το αργό πετρέλαιο, με περίπου το 80% του παραγόμενου φυσικού αερίου να αποτελεί υποπροϊόν της παραγωγής πετρελαίου.

Χρυσός

Η Βενεζουέλα διαθέτει επίσης τα μεγαλύτερα επίσημα αποθέματα χρυσού στη Λατινική Αμερική.

Σύμφωνα με το World Gold Council, το οποίο παρακολουθεί τα αποθέματα των κεντρικών τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο, τα αποθέματα της Βενεζουέλας ανέρχονται σε περίπου 161,2 μετρικούς τόνους, αξίας άνω των 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τρέχουσα αγοραία αξία.

Η Βενεζουέλα πιστεύεται επίσης ότι διαθέτει μερικά από τα σημαντικότερα ανεκμετάλλευτα αποθέματα χρυσού, αλλά τα επίσημα στοιχεία είναι παρωχημένα.

Το 2011, ο πρώην πρόεδρος Ούγκο Τσάβες ανακοίνωσε το Orinoco Mining Arc, το οποίο θα εξερευνούσε, θα εθνικοποιούσε και θα εξήγαγε μέταλλα.

Τον Φεβρουάριο του 2016, ο Μαδούρο ξεκίνησε την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, με το 12% της χώρας να προορίζεται για εξόρυξη σε διάφορες πολιτείες.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι υπήρχαν αποθέματα διαμαντιών, νικελίου, κολοτανίου και χαλκού που θα εξόρυσσε.

Το 2018, ο Μαδούρο ανακοίνωσε ένα «Σχέδιο Χρυσού» για την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε χρυσό, μετά την υπογραφή συμφωνιών εξόρυξης με μια σειρά ξένων εταιρειών, αξίας περίπου 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, καμία από αυτές τις συμφωνίες δεν υλοποιήθηκε και τα περισσότερα ορυχεία παρέμειναν υπό τον έλεγχο μη κρατικών ένοπλων ομάδων.

Μια έκθεση του 2018 για τα ορυκτά του Υπουργείου Οικολογικής Ανάπτυξης της Βενεζουέλας εκτιμά ότι η χώρα διαθέτει τουλάχιστον 644 μετρικούς τόνους χρυσού, αλλά η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει δηλώσει ότι οι πραγματικοί αριθμοί ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότεροι.

Ποια άλλα ορυκτά διαθέτει η Βενεζουέλα;

Ο κατάλογος ορυκτών του 2018 εκτιμά: