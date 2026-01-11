newspaper
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στεγαστική κρίση: Τα τρία κρίσιμα «μέτωπα»
Οικονομία 11 Ιανουαρίου 2026 | 21:25

Στεγαστική κρίση: Τα τρία κρίσιμα «μέτωπα»

Ποιοι είναι οι βασικοί τομείς που θα πρέπει να επικεντρώνονται οι προσπάθειες για τον «γρίφο» της στεγαστικής κρίσης

Μαρία Σιδέρη
A
A
Spotlight

Δημόσιες και κοινωνικά ελεγχόμενες κατοικίες, τοπικές και κοινοτικές παρεμβάσεις προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών και ουσιαστικές ρυθμίσεις των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της τουριστικοποίησης, αναδεικνύονται ως σημεία «κλειδιά» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη κοινωνική πρόκληση στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα τρία κομβικά σημεία

Στην έκθεση προτάσεων και πολιτικών δράσης που εκπονήθηκε από το FEPS (Foundation for European Progressive Studies), το ETERON – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή, το ίδρυμα Kalevi Sorsa από τη Φινλανδία και το Progress Institute από τη Βόρεια Μακεδονία και παρουσιάστηκε πρόσφατα σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο σημειώνεται ότι η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπιστεί σε τρία μέτωπα:

Χρόνια έλλειψη δημόσιων και οικονομικά προσιτών κατοικιών

Οι επενδύσεις σε κοινωνικές κατοικίες έχουν μειωθεί κατακόρυφα, ενώ η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται. Η ΕΕ δεν διαθέτει ενιαίους ορισμούς για την «κοινωνική» και την «οικονομικά προσιτή» στέγαση. Η επέκταση των δημόσιων και κοινωνικά ελεγχόμενων κατοικιών είναι η μόνη διαρθρωτική, μακροπρόθεσμη λύση.

Μείωση της ενεργειακής φτώχειας στο πλαίσιο της Πράσινης Μετάβασης

Εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να θερμάνουν ή να ψύξουν επαρκώς τις οικίες τους, υπονομεύοντας την υγεία και την ευημερία τους. Οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα σπίτια με τις χειρότερες επιδόσεις και σε τοπικές και κοινοτικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που θα προστατεύουν τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Ρύθμιση των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και της τουριστικοποίησης

Τόσο οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις όσο και η τουριστικοποίηση οδηγούν σε πληθωρισμό των ενοικίων, μειώνουν την μακροπρόθεσμη προσφορά, εκτοπίζουν τους κατοίκους από τις γειτονιές τους και επιταχύνουν την ανάπτυξη της στέγασης ως κερδοσκοπικού εμπορεύματος. Πολίτες και μη κυβερνητικές οργανώσεις απαιτούν στήριξη των πρωτοβουλιών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αυστηρή ρύθμιση και διαφάνεια δεδομένων από τις πολυεθνικές ψηφιακές πλατφόρμες.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σκέλος της έκθεσης για τη χώρα μεταξύ άλλων υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ με 0% κοινωνικών κατοικιών χωρίς δημόσιες, δημοτικές ή συνεταιριστικές κατοικίες, παρά τις ορισμένες πολλά υποσχόμενες πρωτοβουλίες και πως τα κύρια στοιχεία της στεγαστικής στήριξης παραμένουν επί της ουσίας βασισμένα στις επιδοτήσεις εστιάζοντας στη ζήτηση και παραμερίζοντας την προσφορά και τη δημιουργία οικονομικά προσιτής και κοινωνικής στέγης.

Οι συνεχόμενες αυξήσεις

Εν τω μεταξύ η έκδοση του ΚΕΠΕ για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας στο τέλος του 2025, σημειώνει ότι οι τιμές των οικιστικών ακινήτων (δείκτης τιμών διαμερισμάτων) στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση 7,7% το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, με το δείκτη να διαμορφώνεται στο 109,5.

Κατά μέσο όρο, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 7,5% τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 (107,6), σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024 (100,1), ενώ η χρηματοδότηση των στεγαστικών δανείων των νοικοκυριών παρουσιάζει αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία έτη σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (-3,6% το 2023 και -2,6% το 2024).

Σχολιάζοντας, δε, το μέτρο της κυβέρνησης για την επιστροφή ενοικίου, το θεωρεί μεν κοινωνικό και προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπογραμμίζει ότι είναι παρεμβάσεις από την πλευρά της ζήτησης και κατά συνέπεια δεν συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίλυση της στεγαστικής κρίσης αν δεν συνδυαστούν με μέτρα που τονώνουν την προσφορά κατοικιών για μία βιώσιμη και μακροπρόθεσμη λύση.

Παρεμβάσεις στην προσφορά

Έτι περαιτέρω και μετά την ανακοίνωση των πρόσθετων μέτρων της κυβέρνησης, η Τράπεζα της Ελλάδος σημείωνε σε σχετική της έκθεση ότι τα προγράμματα κρατικής στήριξης για τη στέγη, τα πρόσθετα σχετικά επιδόματα, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και η αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων για κοινωνική κατοικία είναι κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση που όμως εστιάζουν περισσότερο στη ζήτηση παρά στην αύξηση της προσφοράς, η οποία παραμένει περιορισμένη βραχυπρόθεσμα.

Κατά την ΤτΕ, το ζήτημα της προσιτής στέγης απαιτεί πρόσθετες παρεμβάσεις στην πλευρά της προσφοράς. Για παράδειγμα, απαιτείται απλοποίηση διαδικασιών σε όλα τα στάδια αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας – αδειοδοτήσεις, πολεοδομικά, χρήσεις γης – ώστε να αποδεσμευθούν αδρανή ακίνητα και να διευκολυνθούν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις σε ανάπτυξη κατοικίας.

Μια τέτοια στρατηγική θα περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά ακινήτων, θα διευκολύνει τη γεωγραφική κινητικότητα εργαζομένων και θα υποστηρίξει δημογραφικούς στόχους, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής επηρεάζει τις αποφάσεις για δημιουργία οικογένειας.

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Όπως αποτυπώνουν, τα στοιχεία η στεγαστική κρίση γενικότερα στην Ευρώπη έχει γίνει δομική και συστημική: Το 2023, το 8,8% των νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) δαπάνησε πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση, ενώ σχεδόν 900.000 άνθρωποι βιώνουν την αστεγία. Μεταξύ 2015 και 2023, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50% σε ολόκληρη την ΕΕ, με τα ενοίκια να αυξάνονται αντίστοιχα κατά 18%.

Μόλις τον περασμένο μήνα η ΕΕ για πρώτη φορά παρουσίασε σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Το Ευρωπαϊκο Σχέδιο Προσιτής Στέγης βασίζεται ουσιαστικά σε τέσσερις πυλώνες που αφορούν στην ενίσχυση της προσφοράς με κατασκευές – ανακαινίσεις, κινητοποίηση επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, ενεργοποίηση άμεσης υποστήριξης κατά την προώθηση μεταρρυθμίσεων (π.χ. βραχυπρόθεσμες μισθώσεις), και προστασία ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Στην έκθεση των FEPS, Eteron, Kalevi Sorsa και Progres, αφού τονίζεται ότι υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία για δράση καθώς η στέγαση έχει αναδειχθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ, αναφέρεται ότι η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αρχές και τις προϋποθέσεις που διέπουν την εφαρμογή της, ξεπερνώντας την απλή τροφοδότηση πρωτοβουλιών που καθοδηγούνται από την αγορά για τη δημιουργία κοινωνικά δίκαιων και ισότιμων συστημάτων στέγασης σε όλη την Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι κατά την παρουσίαση της έκθεσης, το ETERON εκπροσώπησε ο Δημήτρης Ραπίδης, υπεύθυνος χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πολιτικός ερευνητής του ινστιτούτου, ενώ την ερευνητική ομάδα που ανέλαβε την εκπόνηση της έκθεσης εκπροσώπησε η επικεφαλής ερευνήτρια, Δήμητρα Σιατίτσα, η οποία παρουσίασε και τα βασικά σημεία της έκθεσης.

Πηγή: ot.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
AGRO
ΚΑΠ: Ξεκινά δύσκολο «παζάρι» στην ΕΕ – Ανακατανομή κονδυλίων και αντιδράσεις

ΚΑΠ: Ξεκινά δύσκολο «παζάρι» στην ΕΕ – Ανακατανομή κονδυλίων και αντιδράσεις

Πετρέλαιο
Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Stream newspaper
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Agro-in 11.01.26

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χειμερινές εκπτώσεις: Προσδοκίες για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ
Τεστ αντοχών 11.01.26

Συγκρατημένοι αισιόδοξοι οι έμποροι για τις χειμερινές εκπτώσεις - Στόχος για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ

Οι ετήσιες πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, με μια εκτιμώμενη αύξηση της τάξης του 5%, σημειώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης

Σύνταξη
Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις – Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026
Απογοήτευση 11.01.26

Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις - Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026

Η προσωπική διαφορά μειώνει ή «παγώνει» τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές - Τα επίσημα στοιχεία για τις συντάξεις που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο

Ηλίας Γεωργάκης
Τα 4 σενάρια για να αυξηθούν οι αποταμιεύσεις
Τα μοντέλα 11.01.26

Τα 4 σενάρια για αύξηση αποταμιεύσεων

Τα μοντέλα που εξετάζονται για αποταμιεύσεις αντλούν έμπνευση από αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης…
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης…

Ο Άρης έκανε το 2-1 επί της ΑΕΚ στο 57΄ με τον Ντουντού, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε λανθασμένα ως φάουλ του Ρόουζ πάνω στον Ζοάο Μάριο, κι έτσι το ντέρμπι του Βικελίδης έμεινε στο 1-1.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους
Λόγω χιονιά 11.01.26

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους

Σε ετοιμότητα για το επερχόμενο κύμα ψύχους είναι ο Δήμος Ηρακλείου στην Κρήτη. Λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων με θερμαινόμενους χώρους και περιπολίες.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο
Αλεξανδρούπολη 11.01.26

Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο

Τα θραύσματα από το τζάμι που σπάει ο ανεμοστρόβιλος πέφτουν πάνω στον κόσμο. Άλλοι σκύβουν κάτω από τα τραπέζια και άλλοι προσπαθούν να καλύψουν τα μικρά παιδιά, για να μην χτυπήσουν.

Σύνταξη
«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν
Ουκρανία 11.01.26

«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν

Νέες δηλώσεις για τις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης στην Ουκρανία έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο προτεινόμενο σχέδιο και στις εγγυήσεις ασφάλειας

Σύνταξη
O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν [βίντεο]
Από διαδηλωτές 11.01.26

O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ανέβασε βίντεο στην πλατφόρμα Χ και συνέκρινε την αντίδραση των ΗΠΑ στην δολοφονία της Ρενέ Γκουντ με το βίντεο που δείχνει δολοφονίες μελών των σωμάτων ασφαλείας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση
Η σύνθεσή του 11.01.26

Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου», όπου παρέστη και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Όλα τα ονόματα.

Σύνταξη
Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας
Best seller 11.01.26

Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας

Η αθλητική φόρμα Nike που φορούσε ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τη στιγμή της σύλληψής του έχει γίνει πηγή σατιρικού υλικού που επαναλαμβάνεται μέχρι αηδίας – o κωδικός δε, ξεπούλησε, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και ο αλγόριθμος σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καιρός: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά
Live χάρτης 11.01.26

Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή - Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά

Ψυχρός ο καιρός το επόμενο τριήμερο. Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Ριπές ανέμου που παρασέρνουν τα πάντα στο διάβα τους, καταιγίδες και χιόνια το σκηνικό που διαμορφώνεται. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ.

Σύνταξη
Ρωσία: Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης χτυπήθηκαν από την Ουκρανία – Πόσο έχει πέσει η παραγωγή αργού της Μόσχας [βίντεο]
Κασπία Θάλασσα 11.01.26 Upd: 20:05

Ρωσία: Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης χτυπήθηκαν από την Ουκρανία - Πόσο έχει πέσει η παραγωγή αργού της Μόσχας

Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης που ανήκουν στη Ρωσία και συγκεκριμένα στη lukoil, έγιναν στόχος ουκρανικών επιθέσεων. Πτώση στην παραγωγή αργού εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων και των επιθέσεων.

Σύνταξη
ΟΦΗ-ASTERAS AKTOR 4-0: Παραμιλάνε στην Κρήτη με το καρέ του Τιάγκο Νους
Ποδόσφαιρο 11.01.26

ΟΦΗ-ASTERAS AKTOR 4-0: Παραμιλάνε στην Κρήτη με το καρέ του Τιάγκο Νους

Σούπερ σταρ του αγώνα ο Τιάγκο Νους καθώς ο Αργεντινός μεταμορφώθηκε με τον Κόντη στον πάγκο. Ηταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο ματς με τον Αστέρα και οδήγησε τον ΟΦΗ σε βαθιά βαθμολογική ανάσα

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

