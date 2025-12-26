«Κόκκινο» έχει χτυπήσει η στεγαστική κρίση καθώς πολλά νοικοκυριά αδυνατούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν ή να αγοράσουν αφού οι τιμές σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει κάθε λογική.

Τα ενοίκια τον Νοέμβριο κατέγραψαν νέα άνοδο 8,6% ενώ οι τιμές πώλησης των ακινήτων εξακολουθούν να… καλπάζουν .

Την ίδια ώρα, το κόστος κατασκευής νέων κατοικιών συνεχίζει να αυξάνεται, έστω και με πιο ήπιο ρυθμό. Το εννεάμηνο του 2025 η ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 2,9%, γεγονός που εξακολουθεί να πιέζει τους αγοραστές.

Τα ακίνητα και τα… άσφαιρα μέτρα

Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση έχει ρίξει στη μάχη μια σειρά από εργαλεία. Το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» επιχειρεί να διευκολύνει την πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση με φθηνότερο χρήμα, ιδίως για τους νέους. Η κοινωνική αντιπαροχή φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει την ανεκμετάλλευτη δημόσια γη.

Ο μέσος όρος τιμής πανελλαδικά για κατοικίες από 20 έως και 50 τετραγωνικά μέτρα ανέρχεται στα 2.579 ευρώ το τετραγωνικό

Επιπρόσθετα, έχουν θεσπιστεί φοροαπαλλαγές για ιδιοκτήτες που μετατρέπουν ακίνητα από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, ενώ προστέθηκε και η επιστροφή ενοικίου ως άμεση ανάσα για τους ενοικιαστές.

Παράγοντες της αγοράς, αναφέρουν ότι οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση φαίνεται να έρχονται με καθυστέρηση ενώ υποστηρίζουν πώς είναι από ανεπαρκή έως αναποτελεσματικά. Οι ίδιοι τονίζουν πως χρειάζεται έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που να περιλαμβάνει την αξιοποίηση των ανενεργών κατοικιών.

Ακόμη και η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Επί της ουσίας στην έκθεσή της η ΤτΕ ζητά τη θέσπιση και άλλων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που έχει αρνητικές κοινωνικές προεκτάσεις.

Κατά την ΤτΕ οι παρεμβάσεις θα πρέπει να προέλθουν από την πλευρά της προσφοράς. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενων ανατιμήσεων καθώς η έκθεση «βλέπει» νέα άνοδο των τιμών και τη νέα χρονιά.

Η στροφή του ενοικιαστή

Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα οι ενοικιαστές στριμώχνονται σε όλα και λιγότερα τετραγωνικά, προφανώς όχι λόγω… άποψης αλλά λόγω οικονομικής στενότητας. Πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ δείχνει ότι το 40% των ενοικιαστών καταβάλλει πάνω από το 30% του εισοδήματός του για στέγαση, ενώ το 17% φτάνει να δαπανά έως και το μισό.

Αφού το ενδιαφέρον για παλιά και φθηνά ακίνητα άρχισε να σκοντάφτει στην εξάντληση του stock που υπήρχε και στη ραγδαία άνοδο τιμών, οι αναζητήσεις στρέφονται στα μικρότερα διαμερίσματα.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της ReDataset σύμφωνα με τα οποία η ReDataset καταγράφει ότι τα ακίνητα κάτω των 80 τ.μ. αντιπροσωπεύουν το 43,5% της συνολικής προσφοράς για το 2025, με τα ακίνητα 20-50 τ.μ. να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση νέων αγγελιών (+16,5%). Η συγκεκριμένη κατηγορία δείχνει τη μεγαλύτερη δυναμική στη δευτερογενή αγορά, επιβεβαιώνοντας τη στροφή επενδυτών και αγοραστών σε πιο ευέλικτες, οικονομικές λύσεις στέγασης.

Στην Κεντρική Αθήνα, τα ακίνητα (20–50 τ.μ.) καταγράφουν αύξηση 10%, φτάνοντας τα 2.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το 2025 από 2.273 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, που ήταν η αντίστοιχη τιμή για το 2024. Παρόμοια είναι η εικόνα και στα μεγαλύτερα διαμερίσματα, ωστόσο οι αυξήσεις εκεί κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά.

Στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, οι ίδιες επιφάνειες καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση πανελλαδικά, με την τιμή να ανεβαίνει κατά 12,5% στα 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η περιοχή εξακολουθεί να διατηρεί υψηλές τιμές και για τα μεσαία και μεγάλα ακίνητα, όπου το κόστος υπερβαίνει τα 3.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αντίστοιχα, στον Νότιο Τομέα Αθηνών, οι μικρές κατοικίες εμφανίζουν αύξηση 11,1%, στα 3.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι μεγαλύτερες παραμένουν οι πιο ακριβές της αγοράς, φτάνοντας έως και 4.775 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες από 140 έως και 300 τετραγωνικά μέτρα.

Ο μέσος όρος τιμής πανελλαδικά για κατοικίες από 20 έως και 50 τετραγωνικά μέτρα ανέρχεται στα 2.579 ευρώ το τετραγωνικό. Για τα σπίτια από 51 έως και 80 τετραγωνικά η τιμή διαμορφώνεται στα 2.264 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ για τις μεγαλύτερες επιφάνειες από 111 έως και 140 τετραγωνικά μέτρα η μέση τιμή ανέρχεται σε 2.593 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο

Τι αναζητούν

Σύμφωνα με έρευνα της RE/MAX, οι περισσότεροι ενοικιαστές στην Αττική αναζητούν διαμερίσματα διαμπερή και φωτεινά σε ποσοστό 94%, σε ήσυχες περιοχές σε ποσοστό 62%, την ύπαρξη εξωτερικού χώρου ή θέας και χώρου στάθμευσης (56%).

Η ανακαίνιση είναι ζητούμενο για το 82% των ενοικιαστών, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στα κουφώματα, με το 69% να προτιμά κουφώματα αλουμινίου και το 25% νέας τεχνολογίας (PVC κ.λπ.).

Στη θέρμανση, το 75% ζητά φυσικό αέριο, ενώ το ενδιαφέρον για Smart Home αυτοματισμούς παραμένει σχετικά περιορισμένο (19% επιθυμητό, 81% αδιάφορο). Τέλος, η πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένει βασική προτεραιότητα για το 94% των ενοικιαστών.