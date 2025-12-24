Η αύξηση του κόστους στέγασης σε όλη την Ευρώπη οδηγεί πολλά νοικοκυριά σε περικοπές δαπανών (ψυχαγωγία, διακοπές) προκειμένου να ανταποκριθούν στις στεγαστικές τους υποχρεώσεις. Όπως είναι φυσικό, δημιουργείται ένα ντόμινο εξελίξεων που επηρεάζει σαφώς τα στεγαστικά δάνεια και αυτά με τη σειρά τους το κόστος διαβίωσης.

Βαρύ κι ασήκωτο είναι για πολλούς Ευρωπαίους το κόστος ενός στεγαστικού δανείου

Η πρόσφατη Έκθεση Ευρωπαϊκών Τάσεων Στέγασης (2025) δείχνει ότι τρία στα τέσσερα ευρωπαϊκά νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες για να αντεπεξέλθουν στο στεγαστικό εγκαταλείποντας μικρές και μεγάλες απολαύσεις.

Κάπως έτσι, οι εορτασμοί του 2025, πιθανότατα, θα είναι συγκρατημένες για πολλούς και θα πρέπει να επιλέξουν πιο λιτά σχέδια για τα Χριστούγεννα.

Μείωση δαπανών

Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 20.000 άτομα σε 23 χώρες, περίπου το 75% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις δαπάνες τους τα τελευταία 12 μήνες, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις πληρωμές των στεγαστικών δανείων τους, αναδεικνύει σε δημοσίευμά του, το Euronews.

Η Ιρλανδία και η Ουγγαρία αισθάνονται ιδιαίτερα έντονα την πίεση, καθώς ένα εντυπωσιακό 90% των αγοραστών ακινήτων αναφέρουν ότι έχουν «σφίξει το ζωνάρι». Οι Ρουμάνοι και οι Μαλτέζοι βρίσκονται σε ακόμη χειρότερη κατάσταση, με το 93% να δηλώνει ότι αναγκάστηκε να μειώσει τις δαπάνες του, ενώ οι Ιταλοί βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, με ποσοστό 86%.

Την ίδια στιγμή, ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους ιδιοκτήτες δεν χρειάστηκε ποτέ να αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες για να καλύψει το στεγαστικό του.

Ποιος θα χάσει το χριστουγεννιάτικο δείπνο;

Στο μεταξύ, για περισσότερους από έναν στους τέσσερις ανθρώπους που συμμετείχαν στην έρευνα της RE/MAX Europe (26%), οι οικονομικοί περιορισμοί είναι τόσο σημαντικοί που το κίνητρο για τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικων συγκεντρώσεων, υποχωρεί.

Οι Φινλανδοί — ένας από τους λίγους πληθυσμούς όπου τα ποσοστά φτώχειας έχουν αυξηθεί από το 2015 — είναι οι πιο διστακτικοί στο να ανοίξουν τα σπίτια τους, με ένα σταθερό 40% να επιλέγει διακριτικές εορταστικές εκδηλώσεις. Ομοίως, τουλάχιστον ένας στους τρεις Ρουμάνους (35%) και Ούγγρους (33%) θα προτιμούσε να περάσει τα Χριστούγεννα… κλεισμένος στο σπίτι.

Ωστόσο, η οικονομική επιβάρυνση των χριστουγεννιάτικων συγκεντρώσεων επηρεάζει και τους καλεσμένους, οι οποίοι τείνουν να περνούν 2,3 ώρες στο δρόμο για να γιορτάσουν με τους αγαπημένους τους.

Οι Τούρκοι κάτοικοι κάνουν τα μακρύτερα ταξίδια, με μέση διάρκεια 4,5 ώρες. Οι Ολλανδοί απολαμβάνουν σύντομα ταξίδια διάρκειας μόλις 1,3 ωρών, ενώ το 40% των ερωτηθέντων γενικά πραγματοποιεί ταξίδια διάρκειας μικρότερης της μίας ώρας.

Συνεχίστε το πάρτι ή μείνετε σπίτι: Ποιοι Ευρωπαίοι κάνουν περικοπές και σε τι;

Τα ραντεβού, τα κλαμπ και τα φεστιβάλ είναι τα πρώτα θύματα της κρίσης του κόστους ζωής, με το 41% των Ευρωπαίων να θυσιάζουν τις εξόδους τους για να πληρώσουν τις δόσεις των στεγαστικών δανείων τους.

Η μείωση είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα, όπου σχεδόν έξι στους δέκα ανθρώπους (58%) μείωσαν τα έξοδά τους για νυχτερινή διασκέδαση.

Τα τρόφιμα και το αλκοόλ καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση στη λίστα των περικοπών, με το 38% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι μειώνουν τις απολαύσεις τους, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει το 61% στη Μάλτα.

Οι διακοπές έρχονται τρίτες (37%), με περισσότερους από τους μισούς Πολωνούς (52%) και Ιρλανδούς (51%) να σχεδιάζουν να μείνουν στο σπίτι.

Άλλα μέτρα εξοικονόμησης χρημάτων αφορούν τα ρούχα (αναφέρεται από το 29% των ατόμων), τα ηλεκτρονικά είδη (26%), τις συνδρομητικές υπηρεσίες όπως το Netflix ή το Spotify (25%) και τα χόμπι (22%).

Είναι εντυπωσιακό ότι το 13% παραδέχεται ότι έχει περιορίσει τις καθημερινές του ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων προσωπικής υγιεινής, με τη Γερμανία και τη Φινλανδία να βρίσκονται πολύ πάνω από τον μέσο όρο, με ποσοστό 22% η καθεμία.