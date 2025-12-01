newspaper
Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Βραχνάς για τους Ευρωπαίους τα στεγαστικά δάνεια – Από πού «κόβουν» για να καλύψουν το κόστος
Διεθνής Οικονομία 01 Δεκεμβρίου 2025 | 15:00

Βραχνάς για τους Ευρωπαίους τα στεγαστικά δάνεια – Από πού «κόβουν» για να καλύψουν το κόστος

Για ορισμένους Ευρωπαίους τα δάνεια για την αγορά σπιτιού απαιτούν περικοπές ακόμα και στις καθημερινές συνήθειες

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα







Βαρύ κι ασήκωτο είναι για πολλούς Ευρωπαίους το κόστος ενός στεγαστικού δανείου, με περίπου το 75% αυτών να μειώνουν τις δαπάνες τους για να ανταποκριθούν στις αναγκαίες πληρωμές το 2025.

Αυτό αντανακλά τον μέσο όρο των 23 χωρών που περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη έκθεση European Housing Trends Report, που δημοσιεύθηκε από την RE/MAX Europe.

Περικοπές για την πληρωμή των δανείων

Όταν οι ιδιοκτήτες υποθηκών πρέπει να μειώσουν ή να σταματήσουν τις δαπάνες για να μπορέσουν να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους, οι προτιμήσεις ως προς το τι θα περιοριστεί ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Οι περισσότεροι περιορίζουν τις εξόδους, τα είδη πολυτελείας και τις διακοπές.

Στις 23 χώρες που μελετήθηκαν, περίπου το 25% των ιδιοκτητών υποθηκών «δεν χρειάστηκε ποτέ να περιορίσει τις δαπάνες, να βρει εναλλακτικές λύσεις ή να σταματήσει να αγοράζει πράγματα για να μπορέσει να πληρώσει την υποθήκη του», σύμφωνα με την έκθεση της RE/MAX για τις ευρωπαϊκές τάσεις στον τομέα της στέγασης για το 2025.

Η μεγάλη πλειονότητα δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ενυπόθηκου δανείου του.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Euronews, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 7% στη Μάλτα και τη Ρουμανία έως 44% στις Κάτω Χώρες, υποδηλώνοντας ότι σχεδόν οι μισοί ιδιοκτήτες ενυπόθηκων δανείων στις Κάτω Χώρες δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αποπληρωμή των δανείων τους. Η Λιθουανία (42%), το Ηνωμένο Βασίλειο (37%) και η Ελβετία (36%) είναι άλλες χώρες όπου οι πληρωτές ενυπόθηκων δανείων αισθάνονται συγκριτικά καλύτερα.

Το ποσοστό των ιδιοκτητών ενυπόθηκων δανείων που δεν χρειάστηκε να μειώσει τις δαπάνες του για να ανταποκριθεί στις πληρωμές είναι κάτω από 15% σε αρκετές χώρες, γεγονός που δείχνει ότι η μεγάλη πλειονότητα δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ενυπόθηκου δανείου του. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται η Μάλτα, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Τουρκία, η Σλοβενία, φυσικά η Ελλάδα, η Κροατία και η Ιταλία.

Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, το Ηνωμένο Βασίλειο (37%) παρουσιάζει το ισχυρότερο αποτέλεσμα, σαφώς πάνω από τον μέσο όρο του 25%. Ακολουθούν η Γερμανία και η Ισπανία (22% η καθεμία), η Γαλλία (21%) και η Ιταλία (14%).

Πού μπαίνει κόφτης

Κατά μέσο όρο, οι ιδιοκτήτες ενυπόθηκων δανείων θυσιάζουν πρώτα τις εξόδους, συμπεριλαμβανομένων των ραντεβού και των εξόδων σε κινηματογράφους, φεστιβάλ, κλαμπ και παμπ. Το 41% όλων των ιδιοκτητών ενυπόθηκων δανείων δήλωσαν ότι είχαν αποφασίσει να μην βγουν τουλάχιστον μία φορά για να εξοικονομήσουν χρήματα για τις πληρωμές τους.

Εάν ο υπολογισμός περιοριζόταν σε όσους δήλωσαν ότι δυσκολεύονταν να πληρώσουν το ενυπόθηκο δάνειό τους, το ποσοστό όσων σταμάτησαν να βγαίνουν θα ανέβαινε στο 55%.

Τα πολυτελή καταναλωτικά αγαθά, όπως τα ακριβά τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα προϊόντα περιποίησης υψηλής ποιότητας, έρχονται δεύτερα, με το 38% όλων των ιδιοκτητών υποθηκών να μειώνουν ή να σταματάνε αυτές τις αγορές. Οι διακοπές ακολουθούν στενά στην τρίτη θέση.

Σχεδόν τρεις στους δέκα (29%) μείωσαν ή σταμάτησαν να αγοράζουν ρούχα και παπούτσια τουλάχιστον μία φορά. Άλλες θυσίες περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά είδη, συνδρομητικές υπηρεσίες, είδη για χόμπι, αθλητικά είδη, μαθήματα και συνδρομές σε γυμναστήρια, καθώς και είδη καθημερινής χρήσης, όπως τρόφιμα και βασικά είδη προσωπικής υγιεινής.

Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, οι ιδιοκτήτες στεγαστικών δανείων τείνουν να μειώνουν νωρίς τα βασικά είδη λόγω της μεγάλης πίεσης στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι επιλογές των ανθρώπων σχετικά με το τι θα μειώσουν ή θα σταματήσουν να αγοράζουν για να μπορούν να πληρώνουν τις δόσεις του στεγαστικού τους δανείου διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, οι ιδιοκτήτες στεγαστικών δανείων τείνουν να μειώνουν νωρίς τα βασικά είδη λόγω της μεγάλης πίεσης στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες στεγαστικών δανείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες, την Ελβετία, τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο κάνουν πιο ήπιες και επιλεκτικές μειώσεις, αποφεύγοντας συχνά περικοπές που θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή τους.

Ύπουλο το κόστος της ενέργειας για τους Ευρωπαίους

Ο Λούκα Μπερταλότ, γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Υποθηκών, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια σημαντική πολιτική συζήτηση σχετικά με την προσιτότητα της στέγασης και των υποθηκών.

Εξήγησε ότι ορισμένες αγορές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε υποθήκες σταθερού επιτοκίου, ενώ άλλες τείνουν να προσφέρουν μεταβλητά επιτόκια, όπου το επιτόκιο κυμαίνεται κάθε μήνα. «Αυτό συνδέεται επίσης με τη φύση της χρηματοοικονομικής υποδομής της χώρας», δήλωσε στο Euronews Business.

«Για μένα, πού είναι ο κίνδυνος; Το κόστος ενέργειας είναι κάτι που η οικογένεια δεν μπορεί να ελέγξει».

«Στη Γερμανία ή τώρα στην Ισπανία, υπάρχει μια τάση να χρησιμοποιούνται περισσότερο στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο», πρόσθεσε.

Παρόλα αυτά, ο Μπερταλότ υποστήριξε ότι, όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα, το βασικό ζήτημα δεν είναι ο τύπος της υποθήκης, επειδή οι δανειολήπτες επιλέγουν αν θα αναλάβουν κυμαινόμενα επιτόκια ή όχι. Δήλωσε ότι οι κάτοχοι υποθηκών μπορούν να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις, καθώς το σύστημα είναι ξεκάθαρο. «Για μένα, πού είναι ο κίνδυνος; Το κόστος ενέργειας είναι κάτι που η οικογένεια δεν μπορεί να ελέγξει», είπε.


Economy
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη






Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Stream newspaper
Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»
Μια δύσκολη μάχη 01.12.25

Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»

Ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν επισημαίνει ότι φόρος 2% στους υπερπλούσιους είναι η πιο μινιμαλιστική εκδοχή φορολογικής δικαιοσύνης. «Έχουμε βρει μια ανωμαλία, πρέπει να τη διορθώσουμε», λέει, με δημοκρατικό τρόπο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει
Ριζωμένες προκαταλήψεις 01.12.25

Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη είναι 12%. Τον Ιούνιο του 2026 θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν κάνει νόμο την Οδηγία για την ισότητα αμοιβών. Σχεδόν μηδενική η συμμόρφωση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
Wall Street 30.11.25

Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει Wall Street τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μελίνα Ζιάγκου
ΕΕ: Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά – Οι ευρωπαϊκές τάσεις
Eurostat 30.11.25

Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά της ΕΕ - Οι ευρωπαϊκές τάσεις

Δυσανάλογη πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά όσον αφορά στη στέγαση δείχνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat – Έντονη ανισότητα σε προσιτότητα, ποιότητα, τύπους ακινήτων και ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει
Φεύγουν εκτός κέντρου 30.11.25

Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει

Πώς η κρίση στέγης αλλάζει το Παρίσι - Η δημογραφική πτώση, η ανατίμηση των ακινήτων και η «γεωγραφία της εκτόπισης» αλλάζoυν τον κοινωνικό χάρτη της γαλλικής πρωτεύουσας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον
Δυστοπία; 30.11.25

Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον

Η εργασία γίνεται ατομική υπόθεση, οι συλλογικοί θεσμοί υποχωρούν, οι ευκαιρίες για σταθερή ζωή περιορίζονται και η πίεση για συνεχή προσαρμογή αυξάνεται

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια
Διεθνής Οικονομία 30.11.25

Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια

Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να αναμένεται να κλείσει κοντά στο 2%, τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα όπως και η στρατηγική της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια
Ανεξέλεγκτοι 01.12.25

Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια

Εξωτικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν μετατραπεί σε κολαστήρια για αναρίθμητες γυναίκες που έχουν πέσει θύματα μιας αμείλικτης βιομηχανίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό
Ενημέρωση 01.12.25

«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η ζωντανή θρυλική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων αναγκάστηκε να αντιδράσει στις επίμονες φήμες και τα δημοσιεύματα σχετικά με τη νέα εισαγωγή της σε νοσοκομείο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ
Ελλάδα 01.12.25

Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ

Παρότι ο Μιχαήλ Σακκάς και ο Δημήτρης Βέργαδος συμμετείχαν στο ίδιο κλιμάκιο της ΑΔΑΕ που πραγματοποίησε τον έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ, διαπίστωσαν διαφορετικά πράγματα, όπως διαπίστωσε και το προεδρείο στη δίκη για τις υποκλοπές

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νετανιάχου: Εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη από τον πρόεδρο του Ισραήλ
Δίκη για διαφθορά 01.12.25

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη - Τι θα κάνει ο πρόεδρος του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι στριμωγμένος λόγω της δίκης για διαφθορά - Γιατί κατηγορείται - Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Αντρέας Χέρτζογκ

Σύνταξη
Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
On Field 01.12.25

Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος να προπορεύεται στη Super League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντέχουν έως τώρα στην πίεση συνεχίζοντας το «κυνήγι» – Το δύσκολο φίνις στο 2025 για τον ΠΑΟΚ, το Βικελίδης για τον Ολυμπιακό και το Αγρίνιο για την ΑΕΚ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Βαποράκια» των βουνών – Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών
Υπόκοσμος και κασμίρια 01.12.25

«Βαποράκια» των βουνών - Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών

Πίσω από την ήσυχη, πολυτελή και ειρηνική εικόνα της Γκρενόμπλ, η κρίση του εμπορίου ναρκωτικών στη χώρα της Γαλλίας συντηρείται από την αξιοποίηση αλλοδαπών ανηλίκων ως «στρατιώτες» των συμμοριών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν το ταξίδι αυτό με στόχο να μεταδώσουν σε κάθε γωνιά της χώρας το πάθος και τον ενθουσιασμό που γεννά το ποδόσφαιρο

Σύνταξη
Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραχώρησε συνέντευξη στο «Athletic», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία του στο ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα, αλλά και για την επιλογή της Εθνικής Ελλάδος.

Σύνταξη
«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
Κόσμος 01.12.25

«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό

Η απουσία του ιού σε άλλες περιοχές πλην της Καταλονίας υποδεικνύει ότι η πανώλη των χοίρων μεταδόθηκε σε αγριόχοιρους από μολυσμένα τρόφιμα στα σκουπίδια, λέει η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους
Παναθηναϊκός 01.12.25

Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους

Σε ένα παιχνίδι που παίκτες των μετόπισθεν ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη για θετικό αποτέλεσμα. Πλέον, η πραγματικότητα είναι σκληρή για τους «πράσινους».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Οικονομία 01.12.25

Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι – Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;
Κινδυνεύουν 01.12.25

Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;

«Όταν οι γυναίκες φοβούνται να ασχοληθούν με την πολιτική ή σιωπούν, πλήττονται τόσο η δημοκρατία όσο και η ελεύθερη συζήτηση» δήλωσε η Νίνα Λάρσον, υπουργός ισότητας της Σουηδίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μήνυμα του προέδρου του ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS – «Λιγότερη προκατάληψη και περισσότερη γνώση»
Ελλάδα 01.12.25

Μήνυμα του προέδρου του ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS – «Λιγότερη προκατάληψη και περισσότερη γνώση»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS τονίζοντας ότι ο αγώνας για την αντιμετώπιση του ιού συνεχίζεται

Σύνταξη
