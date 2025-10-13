newspaper
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Gen Z: Γιατί η νοοτροπία «YOLO» είναι επικίνδυνη – Δάνεια για διακοπές και καμία αποταμίευση
Οικονομία 13 Οκτωβρίου 2025 | 13:56

Gen Z: Γιατί η νοοτροπία «YOLO» είναι επικίνδυνη – Δάνεια για διακοπές και καμία αποταμίευση

Η Gen Ζ ρωτάει: «Ποιο είναι το νόημα;» για την αποταμίευση - «Αυτό είναι επικίνδυνο» λένε οι ειδικοί

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Spotlight

Ενώ θα περίμενε κανείς ότι η Gen Z που έχει ζήσει χρηματοπιστωτική κρίση, πανδημία και όσα ακολούθησαν αυτής, θα ήταν προσεκτικοί με τα λεφτά που ξοδεύουν, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Την ίδια ώρα τα μισά (49%) των ενήλικων μελών της Gen Z — τα μεγαλύτερα εκ των οποίων είναι στα τέλη της δεκαετίας των 20 — λένε ότι ο σχεδιασμός για το μέλλον φαίνεται «άσκοπος», σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση.

Παράλληλα, όπως προκύπτει η Gen Z παίρνει δάνεια έως και 25.000 ευρώ για να πληρώσει τις διακοπές των ονείρων της.

Η οπτική αυτή, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι επικίνδυνη…

Ανησυχητικά στοιχεία από δημοσκόπηση για τα οικονομικά της Gen Z

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Credit Karma τα μέλη της Gen Z  δεν βρίσκουν κανένα νόημα στο σχεδιασμό για το μέλλον.

Σκέφτονται «ποιο είναι το νόημα όταν πρόκειται για αποταμίευση για το μέλλον;» είπε π Courtney Alev, οικονομολόγος καταναλωτών στην Credit Karma.

Αυτή η «νοοτροπία YOLO» μεταξύ της Gen Z— της ομάδας που γεννήθηκε από το 1997 έως το 2012 περίπου — μπορεί να είναι επικίνδυνη: Αν δεν ελεγχθεί, μπορεί να οδηγήσει τους νέους ενήλικες να συσσωρεύσουν χρέη με υψηλά επιτόκια που δεν μπορούν εύκολα να αποπληρώσουν, οδηγώντας ίσως σε καθυστερήσεις σε ορόσημα όπως η μετακόμιση από το σπίτι των γονιών τους ή η αποταμίευση για τη συνταξιοδότηση, είπε ο Alev.

«Υπάρχουν πολλές οικονομικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα εάν αυτοί οι νέοι δεν σχεδιάζουν το οικονομικό τους μέλλον και ξοδεύουν όπως θέλουν», είπε ο Alev.

Γιατί η Gen Z αισθάνεται απογοητευμένη

Ωστόσο, το γεγονός ότι πολλοί αισθάνονται απογοητευμένοι είναι κατανοητό στο τρέχον περιβάλλον, ανέφεραν οι ειδικοί.

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη τελευταία για τους νεοεισερχόμενους και όσους επιθυμούν να αλλάξουν εργασία, ανέφεραν οι ειδικοί.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ είναι σχετικά χαμηλό, στο 4,2%.  Ωστόσο, είναι πολύ υψηλότερο για τους Αμερικανούς ηλικίας 22 έως 27 ετών: 5,8% για τους πρόσφατους αποφοίτους κολεγίου και 6,9% για όσους δεν έχουν πτυχίο, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης από τον Μάρτιο του 2025.

Στην Ελλάδα η ανεργίαGen βρίσκεται κάτω από το 8%. Στις ηλικίες 25 έως 27 η ανεργία κυμαίνεται στο 5,4%.

Οι νέοι ενήλικες επιβαρύνονται επίσης με ανησυχίες για χρέη, ανέφεραν οι ειδικοί.

Έχει αξία τελικά το πτυχίο;

«Νιώθουν ότι δεν έχουν χρήματα και πολλοί από αυτούς είναι χρεωμένοι», δήλωσε η Winnie Sun, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Sun Group Wealth Partners, με έδρα το Irvine της Καλιφόρνια. «Και αναρωτιούνται αν το πτυχίο που έχουν (ή για το οποίο εργάζονται) θα έχει αξία αν η Τεχνητή Νοημοσύνη πάρει όλες τις δουλειές τους ούτως ή άλλως. Είναι λοιπόν απλώς άσκοπο;»

Περίπου το 50% των αποφοίτων πτυχίου στην τάξη 2022-23 αποφοίτησαν με φοιτητικό χρέος, με μέσο χρέος 29.300 δολαρίων, σύμφωνα με το College Board.

Εν τω μεταξύ, σε μια έκθεση η Fed της Νέας Υόρκης διαπίστωσε ότι τα ποσοστά καθυστέρησης στις πληρωμές πιστωτικών καρτών αυξάνονταν ταχύτερα για τη Gen Z από ό,τι για άλλες γενιές. Περίπου το 15% είχε εξαντλήσει τις κάρτες του, περισσότερο από άλλες ομάδες, ανέφερε.

Επίσης, «ποτέ δεν ήταν ευκολότερο να αγοράζεις πράγματα», με την άνοδο του δανεισμού «αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα», για παράδειγμα, είπε ο Alev.

Έως και 25.000 ευρώ δάνεια για διακοπές

Οι ταξιδιώτες της Gen Z λαμβάνουν δάνεια έως και 25.000 ευρώ για να πληρώσουν για τις διακοπές των ονείρων τους.

Η πρώτη εφαρμογή στο Ηνωμένο Βασίλειο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για προσωπικά δάνεια μόλις τέθηκε σε λειτουργία και έχει ήδη λάβει πάνω από 50 εκατομμύρια λίρες σε αιτήσεις.

Η εφαρμογή, επιτρέπει στους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε δάνεια που κυμαίνονται για σημαντικές αγορές ζωής.

Παρέχει μια ασφαλή, ολοκληρωμένη εμπειρία δανεισμού που επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν την επιλεξιμότητα, να υποβάλλουν αίτηση, να έχουν πρόσβαση και να διαχειρίζονται δάνεια μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας για κινητά.

Η πλατφόρμα έχει κατακλυστεί από αιτήματα της Γενιάς Ζ (και των Millennials) για δάνεια που κυμαίνονται από 1.000 έως 25.000 λίρες για την κάλυψη αναγκών όπως οι διακοπές.

