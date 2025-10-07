«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζει ότι οι νεότεροι χρήστες του TikTok του «χρωστούν μεγάλη χάρη». Στο πρώτο του βίντεο στην πλατφόρμα μετά τις εκλογές του 2024, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε στο Οβάλ Γραφείο δηλώνοντας πως ήταν εκείνος που «έσωσε» το TikTok —αν και η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Business Insider.

«Σε όλους εσάς, τους νέους του TikTok, εγώ έσωσα το TikTok. Μου χρωστάτε μεγάλη χάρη», είπε ο Τραμπ. «Κάποια μέρα ένας από εσάς θα κάθεται σ’ αυτό το γραφείο και θα τα καταφέρνει εξίσου καλά».



Πριν από λίγες ημέρες, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που ανοίγει τον δρόμο για την εξαγορά της πλατφόρμας από ομάδα Αμερικανών επενδυτών, σε συμφωνία που εκτιμάται γύρω στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως μεταδίδει το Axios και το CNBC. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκεται και η Oracle, με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Λάρι Έλισον. Οι ειδικοί ωστόσο εκτιμούν ότι η πραγματική αξία του TikTok είναι πολύ υψηλότερη. Μέχρι στιγμής, ούτε το Πεκίνο ούτε η εταιρεία έχουν κάνει επίσημες δηλώσεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Business Insider.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι η Oracle θα «επιβλέπει» τον αλγόριθμο του TikTok και θα έχει ρόλο στην αναδιαμόρφωσή του. Ο έλεγχος του αλγόριθμου αποτελεί εδώ και καιρό το πιο ακανθώδες ζήτημα, καθώς η Κίνα έχει θεσπίσει αυστηρούς κανονισμούς που απαγορεύουν τη μεταφορά τέτοιων τεχνολογιών χωρίς κυβερνητική άδεια.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πως η στάση του απέναντι στο TikTok τον βοήθησε να προσεγγίσει τους νεότερους ψηφοφόρους. Στα πρώτα του βίντεο εμφανίζονται ο CEO του UFC, Ντέινα Γουάιτ, και ο δημοφιλής YouTuber και επαγγελματίας μποξέρ Τζέικ Πολ — μια στροφή 180 μοιρών από την πρώτη του θητεία, όταν η κυβέρνησή του είχε επιδιώξει την απαγόρευση της εφαρμογής για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Γιατί έχει σημασία

Η πώληση του TikTok αποτελεί το αποκορύφωμα μιας πολυετούς πίεσης του Κογκρέσου και των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν προς την ByteDance —την κινεζικής προέλευσης μητρική εταιρεία της εφαρμογής— ώστε να αποδεσμευτεί από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της πλατφόρμας.

Η διαδικασία αυτή έφτασε στο ζενίθ της πέρυσι, όταν το Κογκρέσο ενέκρινε νόμο που έδινε στο TikTok διορία έως τις 19 Ιανουαρίου να βρει νέο ιδιοκτήτη ή να τεθεί εκτός λειτουργίας στις ΗΠΑ. Η ByteDance προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά ηττήθηκε. Σε μια προσπάθεια συμμόρφωσης, η εταιρεία έκλεισε προσωρινά την εφαρμογή, επαναφέροντάς την όμως λίγο αργότερα, μετά τη δήλωση του τότε νεοεκλεγέντος προέδρου Τραμπ ότι θα εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα για την αναστολή εφαρμογής του νόμου. Όταν ανέλαβε καθήκοντα, ο Τραμπ πράγματι υπέγραψε το διάταγμα και έκτοτε έχει καθυστερήσει επανειλημμένα την επιβολή της απαγόρευσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε προτείνει ένα σχέδιο που θα έδινε στις Ηνωμένες Πολιτείες μερική ιδιοκτησία του TikTok — πρόταση που νομικοί κύκλοι θεώρησαν πως θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα ελευθερίας του λόγου βάσει της Πρώτης Τροπολογίας. Ανάμεσα στους πιθανούς αγοραστές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον βρέθηκαν η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Perplexity και μια ομάδα επενδυτών υπό τον πρώην ιδιοκτήτη των Los Angeles Dodgers, Φρανκ ΜακΚορτ.

Εδώ και χρόνια, πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για το TikTok, θεωρώντας την Κίνα «αντίπαλη δύναμη» και προειδοποιώντας ότι η εφαρμογή θα μπορούσε να υποχρεωθεί να παραδώσει δεδομένα Αμερικανών χρηστών στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ή να λειτουργήσει ως εργαλείο προπαγάνδας του.

Η ίδια η εταιρεία, πάντως, υποστηρίζει ότι δεν συνεργάζεται με την κινεζική κυβέρνηση και πως οι ομάδες εποπτείας περιεχομένου λειτουργούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, «εντελώς ανεξάρτητα από την Κίνα».