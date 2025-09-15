Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ενδέχεται να παρατείνει εκ νέου την προθεσμία που έχει τεθεί για την πώληση ή την απαγόρευση του TikTok.

Ο Τραμπ έχει μεταθέσει την προθεσμία για την απαγόρευση ή όχι του TikTok τρεις φορές

«Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι, αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε με το TikTok», απάντησε ο Τραμπ όταν ένας δημοσιογράφος στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ τον ρώτησε αν θα παρατείνει την προθεσμία πέρα από την Τετάρτη, όπως αναφέρει το Axios.

«Μπορεί να το αφήσουμε να πεθάνει, ή μπορεί, δεν ξέρω, εξαρτάται από την Κίνα», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Δεν έχει μεγάλη σημασία. Θα ήθελα να το κάνω για τα παιδιά που τους αρέσει», είπε χαρακτηριστικά.

Το θέμα του TikTok συζητήθηκε στον τέταρτο γύρο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Κίνας

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν την Κυριακή, κατά τη διάρκεια του τέταρτου γύρου εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Κίνας στη Μαδρίτη, όπου συζητήθηκε και το θέμα του TikTok, το οποίο έχει 170 εκατομμύρια χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Κογκρέσο είχε ψηφίσει νόμο, τον οποίο είχε υπογράψει ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και είχε επικυρώσει το Ανώτατο Δικαστήριο, που απαιτούσε από την ByteDance, τη μητρική εταιρεία της TikTok, είτε να πουλήσει την εφαρμογή σε αμερικανική εταιρεία είτε να διακόψει τη λειτουργία της έως τις 19 Ιανουαρίου, για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο Τραμπ έχει μεταθέσει την προθεσμία τρεις φορές, παρά το γεγονός ότι προχώρησε στην απαγόρευση του TikTok το 2020, δηλώνοντας τον Δεκέμβριο ότι «έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του για το TikTok, επειδή κέρδισε τους νέους με 34 μονάδες διαφορά» στις προεδρικές εκλογές του 2024.