Ισραήλ: Επενδύει εκατομμύρια για να «χειραγωγήσει» το ChatGPT ώστε να αναπαράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο για την Gen Z

Στις 30 Σεπτεμβρίου το Responsible Statecraft αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία Clock Tower X LLC, που διατηρεί δεσμούς με συντηρητικούς κύκλους στις ΗΠΑ, με σκοπό να συμβάλει στην «εκπαίδευση του ChatGPT» ώστε να εμφανίζεται πιο «φιλοϊσραηλινό».

Η συμφωνία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει προϋπολογισμό 6 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ, σύμφωνα με αυτή, τουλάχιστον το 80% του περιεχομένου που θα παράγει η Clock Tower θα είναι «προσαρμοσμένο στο κοινό της Gen Z, σε όλες τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των TikTok, Instagram, YouTube, podcasts και άλλων σχετικών ψηφιακών και ραδιοτηλεοπτικών μέσων». Ο στόχος που τίθεται είναι να συγκεντρώνονται τουλάχιστον 50 εκατομμύρια προβολές τον μήνα.

Η εταιρεία θα χρησιμοποιεί επίσης «ιστότοπους και περιεχόμενο ώστε να προβάλλει αποτελέσματα πλαισίωσης GPT σε συνομιλίες GPT» εκ μέρους του Ισραήλ.

Επιπλέον, θα επιτρέψει την «ενσωμάτωση αφηγηματικών μηνυμάτων στις ιδιοκτησίες του Salem Media Network και σε ευθυγραμμισμένα κανάλια διανομής». Το Salem Media Network είναι ένα συντηρητικό χριστιανικό δίκτυο μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το The Cradle, παραλήπτης των 6 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι ο Μπραντ Πάρσκεϊλ, πρώην επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και θα αμειφθεί με το εν λόγω ποσό για περίοδο τεσσάρων μηνών.

Το συμβόλαιο περιγράφει το έργο ως «στρατηγική επικοινωνία, σχεδιασμό και υπηρεσίες μέσων υπέρ της ανάθεσης που έκανε το Ισραήλ στη Havas, με στόχο την ανάπτυξη και εκτέλεση μιας εθνικής εκστρατείας στις ΗΠΑ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού».

Η συμφωνία αποτελεί μέρος της ισραηλινής προσπάθειας να ελέγξει τις αφηγήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, αναφέρει το The Cradle.

Πρόσφατα, το TikTok ανέθεσε στην Έρικα Μίντελ, πρώην εκπαιδεύτρια του ισραηλινού στρατού, την ευθύνη για την πολιτική της πλατφόρμας σχετικά με τη ρητορική μίσους.

Η Μίντελ έχει επίσης συνεργαστεί με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ, όπου εργάστηκε στο πλευρό της Ντέμπορα Λίπστατ, της ειδικής απεσταλμένης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

H αμφισβήτηση του λιμού

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Drop Site News, η Google έχει αναλάβει, με συμβόλαιο ύψους 45 εκατομμυρίων δολαρίων, να υλοποιήσει καμπάνια για λογαριασμό του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, με σκοπό τη διάδοση μηνυμάτων που αμφισβητούν την ύπαρξη λιμού στη Γάζα. Σύμφωνα με το Al Jazeera, 440 άνθρωποι έχουν πεθάνει εξαιτίας του λιμού στη Γάζα (συμπεριλαμβανομένων 147 παιδιών) μέχρι τον Αύγουστο του 2025 – ενώ ο αριθμός αυξάνεται καθημερινά.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Basem Alhabel (@basem.in.sign)



Η εξάμηνη καμπάνια, που ξεκίνησε τον Ιούνιο, πραγματοποιείται μέσω του YouTube και της υπηρεσίας Display & Video 360 της Google, και περιγράφεται σε κυβερνητικό συμβόλαιο ως hasbara (ισραηλινή προπαγάνδα), όπως μεταδίδει το The Cradle.

Οι λεπτομέρειες αποκαλύφθηκαν σε επίσημες συμβάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης από το κρατικό διαφημιστικό γραφείο Lapam, που υπάγεται απευθείας στο γραφείο του Νετανιάχου.

Παρά τις συντονισμένες καμπάνιες του Ισραήλ, η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ γυρίζει την πλάτη της

Μια νέα έρευνα των New York Times και του Πανεπιστημίου Siena έδειξε ότι για πρώτη φορά η υποστήριξη προς τους Παλαιστίνιους (35%) ξεπέρασε εκείνη προς το Ισραήλ (34%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δήλωσε ουδέτερο ή αναποφάσιστο.

Ανάλογη τάση καταγράφεται και σε δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac, όπου μόλις το 47% θεωρεί ότι η στήριξη στο Ισραήλ συμφέρει τις ΗΠΑ. Παράλληλα, το 49% των Αμερικανών έχει αρνητική γνώμη για τον Νετανιάχου, ενώ μόνο το 21% διατηρεί θετική εικόνα.

Επιπλέον, το 56% δηλώνει ότι διαφωνεί με τον τρόπο που ο Ντόναλντ Τραμπ χειρίζεται τον πόλεμο στη Γάζα. Η πιο έντονη μείωση της υποστήριξης καταγράφεται στους νεότερους ψηφοφόρους.