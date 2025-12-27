Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο

Το 1952, δύο νεαροί νεόνυμφοι έκαναν check-in σε ένα μικρό ξενοδοχείο στο Μονπαρνάς. Ίσως μια συνηθισμένη ιστορία στην Πόλη του Φωτός. Όμως, ο Ελβετός φωτογράφος René Groebli και η σύζυγός του, Rita Dürmüller, πέρασαν το χρόνο τους στο Παρίσι κλεισμένοι στο δωμάτιό τους, δημιουργώντας μια σειρά φωτογραφιών – αισθησιακών, οικείων, αινιγματικών – που αρχικά σοκάρισαν και στη συνέχεια γοήτευσαν τους θεατές, έργα που τώρα μπορούν να θαυμάσουν οι επισκέπτες σε μια νέα έκθεση στη Ζυρίχη.

Παίζει με τον σύζυγό της

Στις φωτογραφίες του μήνα του μέλιτος, η κάμερα του Groebli ακολουθεί τις κινήσεις της Dürmüller – καθώς ένα πουκάμισο πέφτει από τους ώμους της, η στροφή του λαιμού της – κάτι που, όπως εξηγεί, ήταν μια σκόπιμη «καλλιτεχνική προσέγγιση όχι μόνο για να εντείνει την απεικόνιση της πραγματικότητας, αλλά και για να κάνει ορατή τη συναισθηματική εμπλοκή της συζύγου μου και εμού».

Η Dürmüller είναι συχνά γυμνή, αλλά όχι αποκλειστικά, και ποτέ δεν ποζάρει με τρόπο προκλητικό. Είναι σαφές ότι παίζει με τον σύζυγό της, ότι αυτό είναι διασκεδαστικό.

Και εξερευνούμε τον κοινό τους χώρο: το κρεβάτι καμπυλωτό σαν τσέλο, τα παράθυρα με τις αδιαφανείς δαντελένιες κουρτίνες. Υπάρχει μια χαριτωμένη φωτογραφία της Dürmüller που κρεμάει τα ρούχα της σαν μπαλαρίνα στη μπάρα.

Eπικριτικές επιστολές

Σύμφωνα με τα σημερινά πρότυπα, οι φωτογραφίες είναι γλυκές. Αλλά το 1954, όταν δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά σε μορφή βιβλίου, ήταν σκανδαλώδεις, με αποτέλεσμα να σταλούν επικριτικές επιστολές σε φωτογραφικά περιοδικά και να γραφτούν καταδικαστικά άρθρα σε εφημερίδες.

Η τελευταία φωτογραφία της σειράς έδειχνε το χέρι της Dürmüller, με το βέρα, να κρέμεται από την άκρη του κρεβατιού κρατώντας ένα τσιγάρο. Δεδομένου ότι το βιβλίο του Groebli δεν διευκρίνιζε ότι ήταν παντρεμένος με το μοντέλο του, ορισμένοι θεατές το είδαν ως απεικόνιση μιας εξωσυζυγικής συνάντησης.

«Η φωτογραφία δεν θεωρούνταν ακόμη ως τέχνη και οι φωτογραφίες γυμνών συνδέονταν με την πορνογραφία και όχι με την καλλιτεχνική, τρυφερή ερωτική ποίηση»

Συνηθισμένοι στη γυμνότητα

Σήμερα, σε ηλικία 98 ετών, ο Groebli είναι αισιόδοξος για την αντίδραση της μέσης του αιώνα. «Δεν με εξέπληξε ιδιαίτερα η αντίδραση των μέσων ενημέρωσης» λέει στον Guardian από το σπίτι του στη Ζυρίχη.

«Εκείνη την εποχή, μόνο οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι που ήταν εξοικειωμένοι με τις τέχνες ήταν συνηθισμένοι στη γυμνότητα. Η φωτογραφία δεν θεωρούνταν ακόμη ως τέχνη και οι φωτογραφίες γυμνών συνδέονταν με την πορνογραφία και όχι με την καλλιτεχνική, τρυφερή ερωτική ποίηση.

»Επομένως, δεν αποτελούσε έκπληξη το γεγονός ότι, επηρεασμένοι από την κοινή αντίληψη, το ποιητικό φωτογραφικό δοκίμιο δεν μπορούσε να κριθεί με βάση την καλλιτεχνική του αξία».

Μια συνεργασία σε απόλυτη αρμονία

Απάντησε ορίζοντας ο ίδιος τη σειρά. «Αντέδρασα με τον τίτλο The Eye of Love. Αυτός ο τίτλος εκφράζει με λόγια το θέμα του φωτογραφικού δοκίμιου: την αγάπη. Δεν πρόκειται για ηδονοβλεπτικό σεξ, δεν παρουσιάζει τη σύζυγό μου ως αντικείμενο πόθου» λέει για τη σύζυγό του, που πέθανε το 2013.

«Η Rita αγαπούσε να δημιουργεί τις εικόνες όταν τραβούσαμε αυτές τις φωτογραφίες. Συμμετείχε ενεργά στη δημιουργική διαδικασία, ποζάροντας και συνθέτοντας. Κοιτάζοντας αυτές τις φωτογραφίες, μπορεί κανείς να αισθανθεί ότι ένιωθε απόλυτα άνετα και, ως εκ τούτου, συμπεριφερόταν απόλυτα φυσικά.

»Δεν ήταν ηθοποιός, αλλά καλλιτέχνης που βοηθούσε στη δημιουργία σκηνών. Οι φωτογραφίες είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας σε απόλυτη αρμονία».

Ρευστή προσέγγιση

Ο Groebli γεννήθηκε το 1927 στη Ζυρίχη, όπου ο πατέρας του ήταν εισαγγελέας. Στα τέλη της εφηβείας του, μαθήτευσε κοντά στον Ελβετό φωτογράφο Theo Vonow και σπούδασε για λίγο στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών της Ζυρίχης υπό τον Hans Finsler, του οποίου το αυστηρό, γεωμετρικό στυλ φωτογραφίας ο Groebli απέρριψε, προτιμώντας μια πιο ρευστή προσέγγιση.

Αυτά τα ενδιαφέροντα επηρέασαν τις μετέπειτα σπουδές του στον κινηματογράφο και την περίοδο κατάρτισης ως εικονολήπτης ντοκιμαντέρ.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, ο Groebli δημοσίευσε το πρώτο του φωτογραφικό δοκίμιο, Rail Magic, το οποίο ακολουθούσε την πορεία ενός ατμοκίνητου τρένου καθώς έτρεχε από το Παρίσι στη Βασιλεία.

Το πραγματικό θέμα του ήταν η ταχύτητα, η προσέγγισή του ιμπρεσιονιστική: ο ατμός καταβροχθίζει τις παρακαμπτήριες, οι μηχανοδηγοί σκύβουν στον άνεμο. Υπάρχει μια αίσθηση επείγοντος σε κάθε καρέ. Από την αρχή της καριέρας του, ο Groebli απέφυγε το ψυχρό βλέμμα του κινήματος της νέας αντικειμενικότητας που ήταν δημοφιλές στην Ελβετία εκείνη την εποχή.

Ποιητικός, όχι εκκεντρικός

Οι πρώτες του φωτογραφίες με τρένα, καρουζέλ, χορευτές και ποδήλατα θύμιζαν το έργο του Jacques Henri Lartigue, ο οποίος είχε αποτυπώσει μια παρόμοια δίνη από έμβολα και τροχούς κατά τη διάρκεια της belle époque.

Όμως, ενώ οι φωτογραφίες του Lartigue είναι εκκεντρικές, αυτές του Groebli είναι ποιητικές. «Η ζωή μου ως φωτογράφος έχει να κάνει αποκλειστικά με την κίνηση», λέει. «Τράβηξα τις πρώτες μου φωτογραφίες που απεικόνιζαν κίνηση το 1946 και δεν υπήρχε καμία επιρροή από άλλες πηγές. Όσον αφορά τον Lartigue, πρέπει να ήταν γύρω στο 1965 που είδα τις φωτογραφίες του για πρώτη φορά. Δεν τον γνώρισα ποτέ προσωπικά».

Υπήρχαν θέματα που ήταν απλά πολύ γρήγορα για το κλείστρο του; «Φυσικά, υπήρχαν εξαιρετικά γρήγορα θέματα», λέει. «Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, επέλεξα σκόπιμα την κατάλληλη ταχύτητα κλείστρου που θα προκαλούσε εφέ θολώματος ή ραβδώσεων».

Ψυχεδελική φωτογραφία

Το 1951, παντρεύτηκε την Dürmüller, απόφοιτο ζωγραφικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών της Ζυρίχης, και το ζευγάρι πήγε τον επόμενο χρόνο τον καθυστερημένο μήνα του μέλιτος στο Παρίσι.

Ο Groebli περιγράφει τη σύζυγό του ως «όχι μόνο όμορφη, αλλά και από κάθε άποψη μια γυναίκα που τον ενέπνεε».

Αν και αρχικά επικρίθηκε ως σεξουαλικά προκλητική, η σειρά The Eye of Love αργότερα υποστηρίχθηκε από τον Αμερικανό φωτογράφο Edward Steichen, ο οποίος προσκάλεσε τον Groebli να συμμετάσχει στην The Family of Man, την ιστορική έκθεση του 1955 στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Ο Groebli συνέχισε να εργάζεται στο φωτορεπορτάζ και τη διαφήμιση, φωτογράφισε τον Τσάρλι Τσάπλιν, τον Ρόμπερτ Φρανκ και τον Γουόλτ Ντίσνεϊ, και τη δεκαετία του 1960 πρωτοστάτησε σε νέους τρόπους ψυχεδελικής φωτογραφίας με κορεσμένα χρώματα, χρησιμοποιώντας φίλτρα και επιλεκτική μεταφορά χρωστικών ουσιών.

«Η απλή φυσιοκρατική έγχρωμη φωτογραφία δεν ικανοποιούσε για πολύ τις επιθυμίες μου ως καλλιτέχνη» εξηγεί.

Όλοι (πλέον) φωτογράφοι

Στη διάρκεια επτά δεκαετιών, έχει δει την τέχνη του να αλλάζει απίστευτα. «Τα smartphone έχουν κάνει τη φωτογραφία ένα κοινό αγαθό. Ως εκ τούτου, ο κόσμος πλημμυρίζει καθημερινά από μυριάδες φωτογραφίες. Πριν από μερικές δεκαετίες, οι φωτογράφοι ήταν είτε επαγγελματίες είτε μορφωμένοι ρέκτες» λέει.

«Όσον αφορά το μέλλον, ενώ τα αναλογικά μέσα χειρισμού ήταν μάλλον περιορισμένα, επεκτάθηκαν μέσω της ψηφιακής φωτογραφίας. Και σίγουρα εκρήγνυνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Το κύριο ζήτημα είναι και θα είναι η διάκριση των φωτογραφιών από τις εικόνες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη».

Είναι θέμα αγάπης

Η έκθεση στην γκαλερί Bildhalle παρουσιάζει ένα έργο που διαμορφώθηκε από τον πειραματισμό. Ωστόσο, τα πιο προσωπικά έργα του Groebli παραμένουν οι φωτογραφίες της Dürmüller, που τραβήχτηκαν πριν από περισσότερα από 70 χρόνια σε ένα ξενοδοχείο στο Μονπαρνάς, συνθέσεις που είναι προσκολλημένες σε μια συγκεκριμένη εποχή και τόπο, αλλά ταυτόχρονα διαχρονικές και καθολικές.

Και η αυθεντικότητα είναι ίσως ο βασικός παράγοντας για τη διαχρονική γοητεία τους. Ο θεατής πιστεύει στα συναισθήματα που εκφράζονται. Όπως εξηγεί ο Groebli: «Βλέπω ακόμα, όπως έβλεπα στις αρχές της σχέσης μας, την αγάπη της για μένα και το καλλιτεχνικό μου έργο, και βιώνω την αγάπη μου για εκείνη».

*Η έκθεση René Groebli: Movement βρίσκεται στη Bildhalle της Ζυρίχης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com