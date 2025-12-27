magazin
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο
Art 27 Δεκεμβρίου 2025 | 17:40

Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο

Ο René Groebli φωτογράφισε τον Τσάρλι Τσάπλιν και τον Γουόλτ Ντίσνεϊ και ήταν πρωτοπόρος σε νέους τρόπους φωτογραφίας. Αλλά ήταν οι τρυφερές, ερωτικές φωτογραφίες που τράβηξε σε ένα ξενοδοχείο του Παρισιού τη δεκαετία του '50 που προκάλεσαν πραγματικά αναταραχή.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Spotlight

Το 1952, δύο νεαροί νεόνυμφοι έκαναν check-in σε ένα μικρό ξενοδοχείο στο Μονπαρνάς. Ίσως μια συνηθισμένη ιστορία στην Πόλη του Φωτός. Όμως, ο Ελβετός φωτογράφος René Groebli και η σύζυγός του, Rita Dürmüller, πέρασαν το χρόνο τους στο Παρίσι κλεισμένοι στο δωμάτιό τους, δημιουργώντας μια σειρά φωτογραφιών – αισθησιακών, οικείων, αινιγματικών – που αρχικά σοκάρισαν και στη συνέχεια γοήτευσαν τους θεατές, έργα που τώρα μπορούν να θαυμάσουν οι επισκέπτες σε μια νέα έκθεση στη Ζυρίχη.

Παίζει με τον σύζυγό της

Στις φωτογραφίες του μήνα του μέλιτος, η κάμερα του Groebli ακολουθεί τις κινήσεις της Dürmüller – καθώς ένα πουκάμισο πέφτει από τους ώμους της, η στροφή του λαιμού της – κάτι που, όπως εξηγεί, ήταν μια σκόπιμη «καλλιτεχνική προσέγγιση όχι μόνο για να εντείνει την απεικόνιση της πραγματικότητας, αλλά και για να κάνει ορατή τη συναισθηματική εμπλοκή της συζύγου μου και εμού».

Η Dürmüller είναι συχνά γυμνή, αλλά όχι αποκλειστικά, και ποτέ δεν ποζάρει με τρόπο προκλητικό. Είναι σαφές ότι παίζει με τον σύζυγό της, ότι αυτό είναι διασκεδαστικό.

Και εξερευνούμε τον κοινό τους χώρο: το κρεβάτι καμπυλωτό σαν τσέλο, τα παράθυρα με τις αδιαφανείς δαντελένιες κουρτίνες. Υπάρχει μια χαριτωμένη φωτογραφία της Dürmüller που κρεμάει τα ρούχα της σαν μπαλαρίνα στη μπάρα.

Η Dürmüller είναι συχνά γυμνή, αλλά όχι αποκλειστικά, και ποτέ δεν ποζάρει με τρόπο προκλητικό. Είναι σαφές ότι παίζει με τον σύζυγό της, ότι αυτό είναι διασκεδαστικό

Eπικριτικές επιστολές

Σύμφωνα με τα σημερινά πρότυπα, οι φωτογραφίες είναι γλυκές. Αλλά το 1954, όταν δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά σε μορφή βιβλίου, ήταν σκανδαλώδεις, με αποτέλεσμα να σταλούν επικριτικές επιστολές σε φωτογραφικά περιοδικά και να γραφτούν καταδικαστικά άρθρα σε εφημερίδες.

Η τελευταία φωτογραφία της σειράς έδειχνε το χέρι της Dürmüller, με το βέρα, να κρέμεται από την άκρη του κρεβατιού κρατώντας ένα τσιγάρο. Δεδομένου ότι το βιβλίο του Groebli δεν διευκρίνιζε ότι ήταν παντρεμένος με το μοντέλο του, ορισμένοι θεατές το είδαν ως απεικόνιση μιας εξωσυζυγικής συνάντησης.

«Η φωτογραφία δεν θεωρούνταν ακόμη ως τέχνη και οι φωτογραφίες γυμνών συνδέονταν με την πορνογραφία και όχι με την καλλιτεχνική, τρυφερή ερωτική ποίηση»

Συνηθισμένοι στη γυμνότητα

Σήμερα, σε ηλικία 98 ετών, ο Groebli είναι αισιόδοξος για την αντίδραση της μέσης του αιώνα. «Δεν με εξέπληξε ιδιαίτερα η αντίδραση των μέσων ενημέρωσης» λέει στον Guardian από το σπίτι του στη Ζυρίχη.

«Εκείνη την εποχή, μόνο οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι που ήταν εξοικειωμένοι με τις τέχνες ήταν συνηθισμένοι στη γυμνότητα. Η φωτογραφία δεν θεωρούνταν ακόμη ως τέχνη και οι φωτογραφίες γυμνών συνδέονταν με την πορνογραφία και όχι με την καλλιτεχνική, τρυφερή ερωτική ποίηση.

»Επομένως, δεν αποτελούσε έκπληξη το γεγονός ότι, επηρεασμένοι από την κοινή αντίληψη, το ποιητικό φωτογραφικό δοκίμιο δεν μπορούσε να κριθεί με βάση την καλλιτεχνική του αξία».

Μια συνεργασία σε απόλυτη αρμονία

Απάντησε ορίζοντας ο ίδιος τη σειρά. «Αντέδρασα με τον τίτλο The Eye of Love. Αυτός ο τίτλος εκφράζει με λόγια το θέμα του φωτογραφικού δοκίμιου: την αγάπη. Δεν πρόκειται για ηδονοβλεπτικό σεξ, δεν παρουσιάζει τη σύζυγό μου ως αντικείμενο πόθου» λέει για τη σύζυγό του, που πέθανε το 2013.

«Η Rita αγαπούσε να δημιουργεί τις εικόνες όταν τραβούσαμε αυτές τις φωτογραφίες. Συμμετείχε ενεργά στη δημιουργική διαδικασία, ποζάροντας και συνθέτοντας. Κοιτάζοντας αυτές τις φωτογραφίες, μπορεί κανείς να αισθανθεί ότι ένιωθε απόλυτα άνετα και, ως εκ τούτου, συμπεριφερόταν απόλυτα φυσικά.

»Δεν ήταν ηθοποιός, αλλά καλλιτέχνης που βοηθούσε στη δημιουργία σκηνών. Οι φωτογραφίες είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας σε απόλυτη αρμονία».

«Αισθανόταν απόλυτα άνετα και, ως εκ τούτου, συμπεριφερόταν απόλυτα φυσικά»… Sitting Nude, 1952. Φωτογραφία: René Groebli

Ρευστή προσέγγιση

Ο Groebli γεννήθηκε το 1927 στη Ζυρίχη, όπου ο πατέρας του ήταν εισαγγελέας. Στα τέλη της εφηβείας του, μαθήτευσε κοντά στον Ελβετό φωτογράφο Theo Vonow και σπούδασε για λίγο στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών της Ζυρίχης υπό τον Hans Finsler, του οποίου το αυστηρό, γεωμετρικό στυλ φωτογραφίας ο Groebli απέρριψε, προτιμώντας μια πιο ρευστή προσέγγιση.

Αυτά τα ενδιαφέροντα επηρέασαν τις μετέπειτα σπουδές του στον κινηματογράφο και την περίοδο κατάρτισης ως εικονολήπτης ντοκιμαντέρ.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, ο Groebli δημοσίευσε το πρώτο του φωτογραφικό δοκίμιο, Rail Magic, το οποίο ακολουθούσε την πορεία ενός ατμοκίνητου τρένου καθώς έτρεχε από το Παρίσι στη Βασιλεία.

Το πραγματικό θέμα του ήταν η ταχύτητα, η προσέγγισή του ιμπρεσιονιστική: ο ατμός καταβροχθίζει τις παρακαμπτήριες, οι μηχανοδηγοί σκύβουν στον άνεμο. Υπάρχει μια αίσθηση επείγοντος σε κάθε καρέ. Από την αρχή της καριέρας του, ο Groebli απέφυγε το ψυχρό βλέμμα του κινήματος της νέας αντικειμενικότητας που ήταν δημοφιλές στην Ελβετία εκείνη την εποχή.

Φωτογραφία: René Groebli

Φωτογραφία: René Groebli

Ποιητικός, όχι εκκεντρικός

Οι πρώτες του φωτογραφίες με τρένα, καρουζέλ, χορευτές και ποδήλατα θύμιζαν το έργο του Jacques Henri Lartigue, ο οποίος είχε αποτυπώσει μια παρόμοια δίνη από έμβολα και τροχούς κατά τη διάρκεια της belle époque.

Όμως, ενώ οι φωτογραφίες του Lartigue είναι εκκεντρικές, αυτές του Groebli είναι ποιητικές. «Η ζωή μου ως φωτογράφος έχει να κάνει αποκλειστικά με την κίνηση», λέει. «Τράβηξα τις πρώτες μου φωτογραφίες που απεικόνιζαν κίνηση το 1946 και δεν υπήρχε καμία επιρροή από άλλες πηγές. Όσον αφορά τον Lartigue, πρέπει να ήταν γύρω στο 1965 που είδα τις φωτογραφίες του για πρώτη φορά. Δεν τον γνώρισα ποτέ προσωπικά».

Υπήρχαν θέματα που ήταν απλά πολύ γρήγορα για το κλείστρο του; «Φυσικά, υπήρχαν εξαιρετικά γρήγορα θέματα», λέει. «Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, επέλεξα σκόπιμα την κατάλληλη ταχύτητα κλείστρου που θα προκαλούσε εφέ θολώματος ή ραβδώσεων».

Ψυχεδελική φωτογραφία

Το 1951, παντρεύτηκε την Dürmüller, απόφοιτο ζωγραφικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών της Ζυρίχης, και το ζευγάρι πήγε τον επόμενο χρόνο τον καθυστερημένο μήνα του μέλιτος στο Παρίσι.

Ο Groebli περιγράφει τη σύζυγό του ως «όχι μόνο όμορφη, αλλά και από κάθε άποψη μια γυναίκα που τον ενέπνεε».

Αν και αρχικά επικρίθηκε ως σεξουαλικά προκλητική, η σειρά The Eye of Love αργότερα υποστηρίχθηκε από τον Αμερικανό φωτογράφο Edward Steichen, ο οποίος προσκάλεσε τον Groebli να συμμετάσχει στην The Family of Man, την ιστορική έκθεση του 1955 στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Ο Groebli συνέχισε να εργάζεται στο φωτορεπορτάζ και τη διαφήμιση, φωτογράφισε τον Τσάρλι Τσάπλιν, τον Ρόμπερτ Φρανκ και τον Γουόλτ Ντίσνεϊ, και τη δεκαετία του 1960 πρωτοστάτησε σε νέους τρόπους ψυχεδελικής φωτογραφίας με κορεσμένα χρώματα, χρησιμοποιώντας φίλτρα και επιλεκτική μεταφορά χρωστικών ουσιών.

«Η απλή φυσιοκρατική έγχρωμη φωτογραφία δεν ικανοποιούσε για πολύ τις επιθυμίες μου ως καλλιτέχνη» εξηγεί.

Όλοι (πλέον) φωτογράφοι

Στη διάρκεια επτά δεκαετιών, έχει δει την τέχνη του να αλλάζει απίστευτα. «Τα smartphone έχουν κάνει τη φωτογραφία ένα κοινό αγαθό. Ως εκ τούτου, ο κόσμος πλημμυρίζει καθημερινά από μυριάδες φωτογραφίες. Πριν από μερικές δεκαετίες, οι φωτογράφοι ήταν είτε επαγγελματίες είτε μορφωμένοι ρέκτες» λέει.

«Όσον αφορά το μέλλον, ενώ τα αναλογικά μέσα χειρισμού ήταν μάλλον περιορισμένα, επεκτάθηκαν μέσω της ψηφιακής φωτογραφίας. Και σίγουρα εκρήγνυνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Το κύριο ζήτημα είναι και θα είναι η διάκριση των φωτογραφιών από τις εικόνες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη».

YouTube thumbnail

Είναι θέμα αγάπης

Η έκθεση στην γκαλερί Bildhalle παρουσιάζει ένα έργο που διαμορφώθηκε από τον πειραματισμό. Ωστόσο, τα πιο προσωπικά έργα του Groebli παραμένουν οι φωτογραφίες της Dürmüller, που τραβήχτηκαν πριν από περισσότερα από 70 χρόνια σε ένα ξενοδοχείο στο Μονπαρνάς, συνθέσεις που είναι προσκολλημένες σε μια συγκεκριμένη εποχή και τόπο, αλλά ταυτόχρονα διαχρονικές και καθολικές.

Και η αυθεντικότητα είναι ίσως ο βασικός παράγοντας για τη διαχρονική γοητεία τους. Ο θεατής πιστεύει στα συναισθήματα που εκφράζονται. Όπως εξηγεί ο Groebli: «Βλέπω ακόμα, όπως έβλεπα στις αρχές της σχέσης μας, την αγάπη της για μένα και το καλλιτεχνικό μου έργο, και βιώνω την αγάπη μου για εκείνη».

*Η έκθεση René Groebli: Movement βρίσκεται στη Bildhalle της Ζυρίχης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Έφερε τα «πάνω… κάτω» στις αγορές παγκοσμίως – Τι έφερε στη δεύτερη θητεία του

Τραμπ: Έφερε τα «πάνω… κάτω» στις αγορές παγκοσμίως – Τι έφερε στη δεύτερη θητεία του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

inWellness
inTown
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream magazin
H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»
Σύμβολο 27.12.25

H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»

Η νικήτρια φωτογραφία της Χατζίρα από τη Γαλλίδα Elise Blanchard είναι ένα σύμβολο της ήσυχης αλλά ακλόνητης ανθεκτικότητας εκατομμυρίων Αφγανών κοριτσιών, στις οποίες έχει αρνηθεί η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου
Γκρι χρώμα 18.12.25

Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου

Το πορτρέτο του Πικάσο θα διατεθεί σε λοταρία για λογαριασμό του Alzheimer’s Research Foundation, ενός γαλλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που χρηματοδοτεί έρευνες για την νόσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»
Κίνηση ματ 18.12.25

Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»

Ο φωτορεπόρτερ Κρίστοφερ Άντερσον κατάφερε το αδιανόητο. Να απαθανατίσει στο Vanity Fair την εξουσία χωρίς ρετούς σε πρώτο, ακραίο, πλάνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης
Συνέντευξη 17.12.25

Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης

H εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Depression Era: Ένας συλλογικός φακός στην εποχή της κρίσης» διοργανώνεται από το MedPhoto Festival και την KOLEKTIV8, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Ρομάντζο. «Η συλλογικότητα παίζει ρόλο» λέει Παύλος Φυσάκης, φωτογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Medphoto Festival μιλώντας για την Ελλάδα της περιόδου 2011–2019.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου
Αίνιγμα 11.12.25

Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου

Ο Αμερικανός φωτογράφος Λι Φρίντλαντερ κατάφερε να απαθανατίσει τα Χριστούγεννα με ρεαλισμό και καλλιτεχνική αταξία, οπότε μην περιμένετε λήψεις τύπου «αυτό θα άρεσε στον κόσμο του Instagram».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;
Art 11.12.25

Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;

Η Ουκρανία επαναδιεκδικεί τον Καζιμίρ Μαλέβιτς ως μέρος της ταυτότητάς της, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προβάλλει τον δημιουργό του «Μαύρου Τετραγώνου», ως σύμβολο πολιτιστικής αντίστασης και ιστορικής αποκατάστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης
Η δύναμη της τέχνης 10.12.25

Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης

Η έκθεση-ορόσημο της σύγχρονης παλαιστινιακής τέχνης, All Eyes on Palestine ανοίγει τις πόρτες της την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Καρόρη 15 & Βορέου 4).

Σύνταξη
Ο άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη
Δύσκολη μάχη 09.12.25

Άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη

Το Κίεβο επέλεξε να δώσει την πιο δύσκολη μάχη στο πολιτισμικό «θέατρο επιχειρήσεων»: Να κερδίσει την «πατρότητα» ενός από τους πιο γνωστούς Ρώσους καλλιτέχνες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων
Ιστορία του deco 07.12.25

Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων

Με αφορμή τα 101 χρόνια λειτουργίας της, η SIRIGOS παρουσιάζει την επετειακή έκθεση A Century and a Year. Ένας φόρος τιμής στην ιστορία των Επιπλώσεων Συρίγος, η έκθεση που θα ανοίξει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στον χώρο ΑΜΑΛΙΑΣ 36, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύνταξη
Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια
Μύθος 07.12.25

Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια

Σκωπτικός, αστείος, εραστής του χρώματος και του ανελέητου καλοκαιριού, ο θρυλικός Βρετανός ντοκιμαντερίστας φωτογράφος Μάρτιν Παρ απαθανάτισε τη Βρετανία με χιούμορ που δαγκώνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα
Art 05.12.25

Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα

Η εικαστικός Λυδία Δαμπασίνα παρουσιάζει τη νέα της έκθεση με τίτλο Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge. Από τις 13 Δεκεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Σύνταξη
Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας – «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»
Εγκατάλειψη 04.12.25

Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας - «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»

Στα πορτρέτα της από ένα υπερπλήρες κέντρο κράτησης στη Βενεζουέλα, η Ana María Arévalo Gosen αποτυπώνει την απογοήτευση των γυναικών που περιμένουν απεγνωσμένα νέα από τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης
Νίκες 03.12.25

Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης

Ο διάσημος φωτογράφος πορτρέτων Ματία Ζοπελάρο αφηγείται στον The Guardian την ιστορία πίσω από την καλύτερη λήψη του, μέρος μιας ανθολογίας με πορτρέτα ΑμεΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»
Σκηνοθετημένα καπρίτσια 03.12.25

«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»

Το Belladonna Project είναι μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζει γυναίκες χορεύτριες, πυγμάχους, γιατρίνες και καλλιτέχνιδες που εργάζονται επίσης στον τομέα του σεξ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της
The Dream 03.12.25

Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της

Το The Dream (The Bed) της Φρίντα Κάλο έγινε το ακριβότερο έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας, πουλώντας για 54,66 εκατ. δολάρια — όμως πίσω από το ρεκόρ κρύβεται ένας έρωτας που κατέρρευσε και ένας πίνακας που φυγαδεύτηκε σαν μυστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο – 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
Μεταναστευτικό 27.12.25

Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια

Συνολικά 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου με ασφάλεια σε λιμάνια - Συγκεκριμένα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Γαύδου

Σύνταξη
Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων
Μυστήριο 27.12.25

Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων

Πριν από ογδόντα χρόνια, το 1945, πέντε αεροπλάνα εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης ανοικτά των ακτών της Φλόριντα. Ένα αεροπλάνο περιπολίας που στάλθηκε για να αναζητήσει τους άνδρες εξαφανίστηκε επίσης, δίνοντας αφορμή για μια σειρά από θεωρίες συνωμοσίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 27.12.25

LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα

LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Άστον Βίλα για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς – Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες
Στην Καλλιθέα 27.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς - Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες

Στο διαμέρισμα και συγκεκριμένα στο χολ βρέθηκε σόμπα συνδεδεμένη με φιάλη υγραερίου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για διαρροή

Σύνταξη
Βαρδούσια: Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους
Βίντεο 27.12.25

Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες των τελευταίων χρόνων στα ελληνικά βουνά σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη. Το απόγευμα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών. Βίντεο ντοκουμέντο.

Σύνταξη
Τραγωδία: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια και τα τρία παιδιά του
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τραγωδία: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια και τα τρία παιδιά του

Σοκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο με την είδηση ότι ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια έχασε τη ζωή του σε ναυάγιο στην Ινδονησία μαζί με μέλη της οικογένειάς του

Σύνταξη
Η κουλτούρα της αϋπνίας – Γιατί η εξάντληση έγινε δείγμα επιτυχίας;
Κουράζομαι άρα αξίζω; 27.12.25

Η κουλτούρα της αϋπνίας – Γιατί η εξάντληση έγινε δείγμα επιτυχίας;

Το να δηλώνεις ότι κοιμάσαι λίγο δεν είναι πια απλώς μια συνήθεια· είναι τρόπος να δείχνεις αφοσίωση, αντοχή και φιλοδοξία. Πώς όμως η εξάντληση μετατράπηκε σε απόδειξη επιτυχίας — και ποιο είναι το πραγματικό της κόστος;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα
«Αρχόντισσα του Κάμπου» 27.12.25

Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα

Την τελευταία της πνοή άφησε η Χρυσούλα Αλευρίδου, γνωστή ως «Σούλα», αμφιλεγόμενη αλλά αναγνωρίσιμη μορφή της Θεσσαλίας. Από το 2009 δραστηριοποιήθηκε στη Λάρισα με οίκους ανοχής και έντονη φιλανθρωπική δράση

Σύνταξη
Σομαλία: «Εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη» – Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ
Οργή στη Σομαλία 27.12.25

«Εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη» - Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ

Η Σομαλία απαιτεί από το Ισραήλ να άρει την απόφασή του σχετικά με την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης - Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ - Η στάση της Αφρικάνικης Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΣΥΡΙΖΑ κατά Βούλτεψη: Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε κατά του Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια για τη ΝΔ δεν θα κρυφτεί
Καβγάς στον «αέρα» 27.12.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Βούλτεψη: Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε κατά του Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια για τη ΝΔ δεν θα κρυφτεί

Να σημειωθεί ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αποχώρησε από πάνελ εκπομπής μετά από καβγά με την βουλευτή της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε την κόρη του και αυτοκτόνησε επειδή διαφώνησαν για την τηλεόραση
ΗΠΑ 27.12.25

Οικογενειακή τραγωδία: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε την κόρη του και αυτοκτόνησε επειδή... διαφώνησαν για την τηλεόραση

Ο 47χρονος έπινε όλο το βράδυ και γύρω στις 23:00 ξέσπασε καυγάς, όταν η σύζυγός του του είπε ότι δεν ήθελε να παρακολουθήσει άλλο ποδόσφαιρο και πρότεινε να αλλάξουν κανάλι

Σύνταξη
Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες
Η επόμενη φάση 27.12.25

Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες

«Σπάστε το κοινό αγροτικό μέτωπο» είναι η επόμενη φάση της κυβερνητικής επιχείρησης εναντίον του αγώνα των αγροτών, μετά την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Επενδύοντας σε μια «δοκιμασμένη συνταγή», η κυβέρνηση ενεργοποιεί μηχανισμούς για διάσπαση του κοινού μετώπου, με ομάδες «γαλάζιων» αγροτών που κάνουν μεμονωμένες συναντήσεις με τον Τσιάρα και «18 μπλόκα» που θέλουν διάλογο. «Δεν θα τους περάσει» λένε οι αγρότες.

Στράτος Ιωακείμ, Δήμητρα Τριανταφύλλου
LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 27.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς

LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Γουλβς για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 27.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον

LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Μπράιτον για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon
Pikachu Illustrator 27.12.25

Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon

Την πώληση της θρυλικής κάρτας Pikachu Illustrator δρομολογεί ο Λόγκαν Πολ, εκτιμώντας ότι η αγορά των Pokémon βρίσκεται στο απόλυτο peak της, με την τελική τιμή να αναμένεται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σύνταξη
«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 27.12.25

«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ωστόσο ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί να δυναμώσει το ρόστερ του φέρεται να είναι διατεθειμένος να κάνει κίνηση...

Σύνταξη
Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς
Αγρίνιο 27.12.25

Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς

Ο ένας εκ των δραστών έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για νεαρό που έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν - Ο 17χρονος φέρεται να απειλήθηκε και με μαχαίρι

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο