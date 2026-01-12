newspaper
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες
Κόσμος 12 Ιανουαρίου 2026 | 00:15

Γερμανία και Ισραήλ επεκτείνουν το συμβόλαιο των Arrow 3 και υπογράφουν νέες συμφωνίες

Συνολικά η συμφωνία ανάμεσα στη Γερμανία και το Ισραήλ, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Τελ Αβίβ. Υπογράφησαν ξεχωριστά συμφωνίες για κυβερνοασφάλεια και αντιτρομοκρατία.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Μετά από σειρά συναντήσεων στο Ισραήλ, η Γερμανία επέκτεινε την σύμβαση του Arrow 3 και υπέγραψε νέες συμβάσεις με το Ισραήλ που αφορούν την εξαγωγή τεχνολογίας για ζητήματα κυβερνοασφάλειας, αντιτρομοκρατίας, προηγμένων τεχνολογιών, επιβολής του νόμου και πολιτικής άμυνας. Το Ισραήλ ηγείται των τεχνολογιών αντιμετώπισης πλήθους, με τα περισσότερα συστήματα έναντι αμάχων να έχουν δοκιμαστεί στη Γάζα.


Η Israel Aerospace Industries ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το υπουργείο Άμυνας για την επέκταση της προμήθειας του συστήματος πυραυλικής άμυνας Arrow 3 στη Γερμανία, μετά την έγκριση της συμφωνίας ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και της Γερμανίας τον περασμένο μήνα.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου που, μαζί με προηγούμενες συμφωνίες, αναμένεται να ξεπεράσει τα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία του Ισραήλ.

Το σύστημα Arrow 3 παραδόθηκε στη Γερμανία τον περασμένο μήνα σε τελετή που πραγματοποιήθηκε σε αεροπορική βάση νότια του Βερολίνου.

Γερμανία και Ισραήλ είμαστε φυσικοί σύμμαχοι λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπέγραψε κοινή δήλωση με τον γερμανό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ στην Ιερουσαλήμ, επισημοποιώντας μια εμβαθυνμένη συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Γερμανίας σε θέματα κυβερνοάμυνας, αντιτρομοκρατίας, προηγμένων τεχνολογιών, επιβολής του νόμου και πολιτικής άμυνας, ανυψώνοντας τη συνεργασία σε ένα νέο στρατηγικό επίπεδο.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «ανέβασε τη διμερή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και τεχνολογίας σε ένα νέο στρατηγικό επίπεδο».

Ο Γερμανός υπουργός πραγματοποίησε συνάντηση με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ νωρίτερα την ίδια μέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Σαάρ προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Wall Street
Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Πετρέλαιο
Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ
Kill Switch 11.01.26

Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ

Το Ιράν κατάφερε να ρίξει για πρώτη φορά το Starlink του Έλον Μασκ για να διαταράξει τις οργανωτικές δυνατότητες των διαδηλωτών και κυρίως αυτών που θεωρεί υποστηριζόμενους από Ισραήλ και ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα – Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες
Live χάρτης 11.01.26

Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα - Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες

Ο καιρός δείχνει τα δόντια του με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, αισθητή στο σύνολο της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες μέρες. Ενδεικτικοί χάρτες χιονόστρωσης. Συστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Άρης: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»

Ανακοίνωση κατά του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ (1-1), στον οποίο οι Θεσσαλονικείς είχαν πολλά παράπονα για τη διαιτησία.

Σύνταξη
Χάος στο Ιράν με εκατοντάδες νεκρούς – Κάλεσμα για διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα
Άγρια καταστολή 11.01.26

Χάος στο Ιράν με εκατοντάδες νεκρούς – Κάλεσμα για διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Την ώρα που οι πολίτες στο Ιράν βιώνουν μια άνευ προηγουμένου βία, το καθεστώς κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για τους άνδρες ασφαλείας που έχουν σκοτωθεί στις κινητοποιήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»

Η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διαιτησία μετά τα όσα συνέβησαν σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και ΟΑΚΑ – «Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».

Σύνταξη
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»
«Μια ιδέα» 11.01.26

O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0: Νίκησαν αλλά δεν ικανοποίησαν οι «πράσινοι»
Super League 11.01.26

Νίκησε αλλά δεν ικανοποίησε ο Παναθηναϊκός (3-0)

Χωρίς να ικανοποιήσει, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού στο παγωμένο ΟΑΚΑ με σκόρερ τους Τζούρισιτς, Ζαρουρί και Γεντβάι. Αποβλήθηκε ο Ντε Μάρκο, ντεμπούτο για Τεττέη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας
Αμυντική συμφωνία 11.01.26

Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας

Οι πύραυλοι για την Ουκρανία θα μπορούν να μεταφέρουν κεφαλή 200 κιλών σε βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων και θα μπορούν να εκτοξεύονται με γρήγορη διαδοχή, ώστε να αποτρέπουν τον αντίπαλο από το να απαντήσει.

Σύνταξη
Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο
Κόσμος 11.01.26

Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο

Ένας τραγικός θάνατος εργαζομένου στην Ιταλία σκιάζει την πορεία προετοιμασίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνου–Κορτίνα, προκαλώντας ερωτήματα για τις συνθήκες στα εργοτάξια της διοργάνωσης

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
Αγρότες: Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων – Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά
Κινητικότητα 11.01.26

Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων - Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να καταθέσουν δύο λίστες συμμετεχόντων, έως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό. Προετοιμασίες από τους αγρότες.

Σύνταξη
Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία
On Field 11.01.26

Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία

Ο ακατάλληλος Λανουά δεν μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο και χρειάζονται αποφάσεις άμεσα. Στόχος πολύ γρήγορα οι ΕΠΣ να γίνουν πάνω από 35. Κατάντια οι ξένοι να ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» – Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995
«Μπαμπά!» 11.01.26

«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» - Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» προβλήθηκε ένα βίντεο από το μακρινό 1995, όπου είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω η Ειρήνη Παπά και ο Φρέντυ Γερμανός, συζητώντας χωρίς να συνενοηθούν ιδιαίτερα ωστόσο - Η Ναταλία Γερμανού πήρε θέση.

Σύνταξη
Σύνταξη: Το ουτοπικό σενάριο του μέλλοντος – Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία
Ο Έλον Μασκ ξέρει… 11.01.26

Το ουτοπικό σενάριο για τους συνταξιούχους του μέλλοντος - Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία

Η αποταμίευση για τη σύνταξη είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους για εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον πλανήτη. Η ανάγκη για ρεαλιστικό σχέδιο είναι μεγαλύτερη από ποτέ καθώς η κρατική σύνταξη τείνει να καλύπτει πλέον μόνο τις βασικές ανάγκες αλλά, ο Έλον Μασκ έχει άλλη… άποψη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ
ΗΠΑ 11.01.26

Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ

Η Μινεσότα βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού κόσμου των ΗΠΑ, συγκλονισμένη από τις εντάσεις που προκάλεσε η ο θανατηφόρος πυροβολισμός μιας γυναίκας από αξιωματικό της ICE

Σύνταξη
Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης… (vid)
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης… (vid)

Ο Άρης έκανε το 2-1 επί της ΑΕΚ στο 57΄ με τον Ντουντού, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε λανθασμένα ως φάουλ του Ρόουζ πάνω στον Ζοάο Μάριο κι έτσι το ντέρμπι του Βικελίδης έμεινε στο 1-1.

Σύνταξη
