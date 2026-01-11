«Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν», δηλώνει ο Νετανιάχου
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην αρχή της εβδομαδιαίας συνεδρίασης της κυβέρνησης νωρίτερα σήμερα, αναφέρθηκε στις διαμαρτυρίες στο Ιράν
Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Οι διαδηλώσεις για την ελευθερία έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Ο λαός του Ισραήλ και βεβαίως, όλος ο κόσμος θαυμάζουν την τεράστια γενναιότητα των πολιτών του Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου στην έναρξη μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.
«Όλοι ελπίζουμε ότι το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα από τον ζυγό της τυραννίας».
⚠PM Netanyahu at the start of the weekly government meeting earlier today:”Israel is closely following what is happening in Iran. The protests calling for freedom have spread throughout the country.” pic.twitter.com/LeI8aic6EP
— paralel_universe (@ignis_fatum) January 11, 2026
Έτοιμοι για παρέμβαση
Προηγουμένως, τρεις ισραηλινές πηγές, οι οποίες παρευρέθηκαν στις ισραηλινές διαβουλεύσεις για θέματα ασφάλειας το Σαββατοκύριακο, είχαν δηλλώσει ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για την πιθανότητα οποιασδήποτε αμερικανικής επέμβασης.
Ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι διαμαρτυρίες αποτελούν εσωτερικό ζήτημα του Ιράν, αλλά ο ισραηλινός στρατός παρακολουθεί τις εξελίξεις, είναι προετοιμασμένος αμυντικά και έτοιμος να ανταποκριθεί «με δύναμη, αν χρειαστεί».
Σε τηλεφωνική συνομιλία το Σάββατο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα στη συνομιλία.
Το Ισραήλ δεν έχει εκδηλώσει την επιθυμία να παρέμβει, με τις τριβές μεταξύ των δύο αντίπαλων να είναι βαθιές λόγω των φερόμενων ανησυχιών του Ισραήλ για τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα του Ιράν.
