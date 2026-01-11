Το Ισραήλ σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους εννιά στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 48 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις παραβίασαν και πάλι την εκεχειρία

Σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα, ένα μωρό δύο μηνών πέθανε από υποθερμία, ανεβάζοντας τον αριθμό των βρεφών που έχουν πεθάνει από το κρύο σε τέσσερα.

Από την αρχή του πολέμου, 21 άνθρωποι έχουν πεθάνει από υποθερμία στη Γάζα, όλοι τους εκτοπισμένοι, μεταξύ των οποίων 18 παιδιά.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The Government Media Office in Gaza reports that since the start of the latest winter storm, four children died due to extreme cold. Since the start of the Israeli genocide, a total of 21 deaths related to cold have been recorded, including 18 children. pic.twitter.com/P4yrJUNdPd — Quds News Network (@QudsNen) January 11, 2026

Το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει την παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, από την αρχή του πολέμου, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει 71.412 άτομα και έχουν τραυματίσει άλλα 171.314.

Σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα, οι πρόσφατοι θάνατοι λόγω του κρύου οφείλονται στην έλλειψη θέρμανσης, ασφαλών καταλυμάτων, κουβερτών και χειμερινών ρούχων, καθώς και στο γεγονός ότι το Ισραήλ εμποδίζει την παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.