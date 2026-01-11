Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους – Στους 21 οι νεκροί από το κρύο
Ανάμεσα στους 21 που έχουν πεθάνει από υποθερμία στη Γάζα, τα 18 ήταν παιδιά - Με το σταγονόμετρο εισέρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα λόγω των περιορισμών από το Ισραήλ
Το Ισραήλ σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους εννιά στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 48 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.
Οι ισραηλινές δυνάμεις παραβίασαν και πάλι την εκεχειρία
Σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα, ένα μωρό δύο μηνών πέθανε από υποθερμία, ανεβάζοντας τον αριθμό των βρεφών που έχουν πεθάνει από το κρύο σε τέσσερα.
Από την αρχή του πολέμου, 21 άνθρωποι έχουν πεθάνει από υποθερμία στη Γάζα, όλοι τους εκτοπισμένοι, μεταξύ των οποίων 18 παιδιά.
The Government Media Office in Gaza reports that since the start of the latest winter storm, four children died due to extreme cold.
Since the start of the Israeli genocide, a total of 21 deaths related to cold have been recorded, including 18 children. pic.twitter.com/P4yrJUNdPd
Το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει την παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, από την αρχή του πολέμου, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει 71.412 άτομα και έχουν τραυματίσει άλλα 171.314.
Σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα, οι πρόσφατοι θάνατοι λόγω του κρύου οφείλονται στην έλλειψη θέρμανσης, ασφαλών καταλυμάτων, κουβερτών και χειμερινών ρούχων, καθώς και στο γεγονός ότι το Ισραήλ εμποδίζει την παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.
