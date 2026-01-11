Χιμένεθ: «Το γκολ του Ντουντού έπρεπε να μετρήσει!»

Αιχμές για τη διαιτησία άφησε ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ που έμεινε στο ισόπαλο 1-1, καθώς ακυρώθηκε λανθασμένα γκολ του Ντουντού στο 57΄ με το οποίο οι Θεσσαλονικείς θα έκαναν το 2-1 και θα έπαιρναν το προβάδισμα, σε ένα παιχνίδι που ήταν γενικότερα ανώτεροι από την αντίπαλό τους.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του πέτυχε δύο κανονικά γκολ και πως άξιζε τη νίκη βάσει της απόδοσής της στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά όσα είπε στη Nova ο Χιμένεθ

«Απέναντι σε μια ομάδα με τη δυναμική της ΑΕΚ, με την εικόνα που είχαμε σήμερα, αξίζαμε τη νίκη. Το γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ προήλθε από ένα ανθρώπινο λάθος, ενώ εμείς είχαμε τις μεγαλύτερες φάσεις για να σκοράρουμε και δεύτερο γκολ.

Η ομάδα τα έδωσε όλα. Εμείς πετύχαμε δυο γκολ σήμερα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ενσωμάτωσης των τραυματιών, καθώς μέχρι τώρα υποφέραμε από αυτή την κατάσταση.

Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε, όχι μόνο σε παιχνίδια όπως αυτό με την ΑΕΚ, αλλά και στα υπόλοιπα απέναντι σε ομάδες που βρίσκονται πιο χαμηλά από εμάς. Επίσης, πρέπει να δούμε ξανά το γκολ που ακυρώθηκε από το VAR, για να διαπιστώσουμε αν υπήρχε φάουλ».

Στη συνέντευξη Τύπου ο Χιμένεθ λίγο αργότερα πρόσθεσε: «Πρέπει να φερθώ με καλό τρόπο… Σήμερα οι παίκτες έβγαλαν ότι τους ζήτησα και αυτό δεν είναι πολλές φορές εύκολο. Ιδιαίτερα απέναντι σε μία ομάδα όπως η ΑΕΚ που έχει πολύ καλό εσωτερικό παιχνίδι. Ετρεξαν πολύ και έχουν εξαντληθεί. Δυστυχώς δεν αποζημιώθηκαν στο τέλος του αγώνα. Για τον διαιτητή θα πω ότι έπρεπε να μετρήσει το γκολ. Αρχικά το έκανε και μετά τον κάλεσαν στο VAR. Δεν θέλω να ξέρω τί είδαν και τί είπαν».

Σε ότι έχει να κάνει με την σταδιακή βελτίωση του Άρη: «Δουλέψαμε πολύ καλά αλλά δεν υπάρχουν δύο ίδια παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Απέναντι στον Παναιτωλικό κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο μέρος. Οπως πάντα, το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από ιδιαίτερες περιστάσεις. Ετσι είναι το ποδόσφαιρο. Τον τελευταίο καιρό δίνουμε τον καλύτερο ευατό μας σε κάθε παιχνίδι», είπε αρχικά και συνέχισε σημειώνοντας ότι, «βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία ανάρρωσης αρκετών παικτών.

Ο Καντεβέρε είναι μεγάλη βοήθεια για την ομάδα, όπως και ο Μισεουί. Ο Πέρεθ αποτελεί σημαντικό παίκτη, άσχετα εάν παίξει καλά ή όχι. Θα πρέπει σιγά-σιγά να ενσωματώνονται παίκτες και να φτάσουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους όπως ο Φαμπιάνο και ο Μεντίλ. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Να δημιουργήσδουμε μία ανταγωνιστική ομάδα σε κάθε θέση. Θα υπάρξουν καλά παιχνίδια, όπως και άσχημα. Η δική μας υποχρέωση είναι να τα δίνουμε όλα μέσα στο γήπεδο».

Για τα μεταγραφικά: «Εξακολουθώ να περιμένω έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή. Είμαστε κοντά με Χόνγκλα. Εάν έρθει οποιαδήποτε άλλη μεταγραφή, σίγουρα θα ήταν μεγάλη βοήθεια. Δεν είναι όμως εύκολο να βρούμε πολλούς ποιοτικούς παίκτες μέσα στον χειμώνα. Εάν δεν έρθουν παίκτες που θα βελτιώσουν την ομάδα, προτιμώ να ανεβάσουμε παίκτες από τις ακαδημίες. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να ζητήσω μεταγραφές, αλλά το είδος εκείνων που θέλουμε είνα δύσκολο».

Για τον Παναθηναϊκό: «Ακόμη ένα δύσκολο ματς, εκτός έδρας. Για εμάς, είναι τελικός. Θα πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να προχωρήσουμε».

Για τη μόνη αλλαγή του Χιμένεθ που ήταν ο Γαλανόπουλος: «Κάναμε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα για να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο όπως η ΑΕΚ. Οι παίκτες γνώριζαν ότι οι αλλαγές θα γίνονταν μόνο εφόσον τις ζητούσαν όσοι ξεκίνησαν. Ο μόνος που ζήτησε αλλαγή ήταν ο Γιένσεν. Κάθε φορά που τους ρωτούσαμε εάν αισθάνονταν καλά, ένιωθαν καλά. Οπότε, δεν υπήρξε η ανάγκη της αλλαγής. Σίγουρα θα υπάρξει κούραση για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά για αυτό είμαστε εδώ. Για να το διαχειριστούμε».