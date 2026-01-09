magazin
vis motrix: Η κινητήρια δύναμη πίσω από την αφηρημένη ζωγραφική της Κιάρας Σουγκανίδου
vis motrix: Η κινητήρια δύναμη πίσω από την αφηρημένη ζωγραφική της Κιάρας Σουγκανίδου

Η δημοσιογράφος και ζωγράφος Κιάρα Σουγκανίδου, από τις 22 Ιανουαρίου παρουσιάζει στην γκαλερί Contemporary Athens την ατομική της έκθεση vis motrix.

Spotlight

«Η Κιάρα συνεχίζει εκείνη τη σπάνια παράδοση των καλλιτεχνών που αντιμετωπίζουν τη ζωγραφική ως διανοητική πράξη και σωματική άσκηση ταυτόχρονα». Με αυτά τα λόγια ο Γιώργος Μυλωνάς μας δίνει μια γεύση από την έκθεση της Κιάρας Σουγκανίδου, vis motrix, που θα παρουσιαστεί από τις 22 Ιανουαρίου στην γκαλερί Contemporary Athens.

Έργα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, υγρά βιομηχανικά χρώματα και ακρυλικές πάστες, διάφορα είδη χαρτιού ποικίλου βάρους και υφής, καθώς και καμβάδες – έργα που «γεννήθηκαν» με ποικίλες abstract τεχνικές θα πάρουν τη θέση τους στους λευκούς τοίχους της γκαλερί, βάζοντάς μας στο μυαλό της Κιάρας Σουγκανίδου.

«Η ζωγραφική της Κιάρας Σουγκανίδου μοιάζει να κινείται από μέσα προς τα έξω· να πηγάζει από μια vis motrix που δεν οφείλεται στην πρόθεση αλλά στην ίδια τη ροή των υλικών» παρατηρεί ο Γιώργος Μυλωνάς, ο επιμελητής πίσω από την έκθεση. Άλλωστε το θέμα της είναι  η κινητήρια δύναμη που πηγάζει εκ των έσω στην αφηρημένη ζωγραφική.

«Η ζωγράφος συνεχίζει εκείνη τη σπάνια παράδοση των καλλιτεχνών που αντιμετωπίζουν τη ζωγραφική ως διανοητική πράξη και σωματική άσκηση ταυτόχρονα. Δεν κατασκευάζει αντικείμενα για επίδειξη· αφήνει τα έργα να ολοκληρωθούν μέσα από την αντίσταση της ύλης και την ταπεινότητα των εργαλείων.

»Σ’ έναν χώρο όπου συχνά δημιουργοί ολισθαίνουν στον εύκολο εντυπωσιασμό, η παρουσία της Κιάρας Σουγκανίδου επαναφέρει την πίστη στην αλήθεια του χειροποίητου. Η ζωγραφική της επιμένει στον χρόνο της χειρονομίας και όχι στην επιφάνεια της εικόνας. Το ενδιαφέρον της δεν επικεντρώνεται στη συγκίνηση αλλά στη συγκέντρωση· στη διαδικασία με την οποία το άμορφο αποκτά ρυθμό.

»Κι όμως, αυτό το βαθιά προσωπικό ιδίωμα διαθέτει μια σπάνια διαύγεια που του επιτρέπει να επικοινωνεί με οποιοδήποτε κοινό. Δεν πρόκειται για τέχνη τοπική ή εξωστρεφή, αλλά για μια ζωγραφική που αναγνωρίζεται αβίαστα όπου κι αν παρουσιαστεί, επειδή μεταφέρει στον θεατή την ουσία της πράξης και όχι την περιγραφή της. Το γεγονός αυτό καθιστά τα έργα της μια από τις πιο ειλικρινείς μαρτυρίες ζωγραφικής ορμής της γενιάς μας».

Λίγα λόγια για την Κιάρα Σουγκανίδου

Η Κιάρα Σουγκανίδου γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Άρχισε να διερευνά τη ζωγραφική από πολύ νωρίς και συνέχισε τις καλλιτεχνικές της αναζητήσεις παράλληλα με τις πανεπιστημιακές σπουδές της και την πορεία της στη δημοσιογραφία. Διδάχτηκε τις βασικές αρχές του ζωγραφικού και γλυπτικού σχεδίου με δασκάλους τον χαράκτη Βασίλη Χάρο (1938-2000), τον εικαστικό Κώστα Παππά και τον ζωγράφο Κωνσταντίνο Έσσλιν. Μελέτησε ενδελεχώς την αφηρημένη φόρμα στη ζωγραφική και στο κολάζ, καθώς και μια ποικιλία εικαστικών τεχνικών και μεθόδων, δίπλα στον διακεκριμένο ζωγράφο Γιάννη Μιχαηλίδη (1940-2021), με τον οποίο συστεγάστηκε για αρκετό διάστημα στο εργαστήριό του στην περιοχή της Ακρόπολης.

Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού με θέμα «Η τέχνη στην πολιτική προπαγάνδα του 20ού αιώνα» από το Πανεπιστήμιο του Λιντς (Βρετανία). Το 1995 έγινε δεκτή στο St. Martin’s School of Art & Design του Λονδίνου, στο τμήμα βιομηχανικού σχεδίου, υπό τη διεύθυνση του Dr Geoff Crook.

Εργάστηκε για είκοσι χρόνια (1994-2014) στον Τύπο. Αρχικά ως συντάκτρια στα περιοδικά Κλικ, Men, Diva (όλα των εκδόσεων Τερζόπουλου) και στα περιοδικά Nitro, Big, Down Town (όλα των εκδόσεων ΙΜΑΚΟ).

Στη συνέχεια ως αρχισυντάκτρια και διευθύντρια στα ένθετα περιοδικά BHMAStyle, ΒΗΜΑgazino, BHMADonna, BHMALife (της εφημερίδας ΒΗΜΑ), στο freepress έντυπο FAQ και στο ένθετο περιοδικό Γυναίκα (της εφημερίδας Καθημερινή). Κείμενά της, τέλος, έχουν δημοσιευτεί στο freepress έντυπο Athens Voice και στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες Protagon, iefimerida, Liberal.

Από το 2014 ασχολείται επαγγελματικά με τη ζωγραφική. Έργα της εκτίθενται στις διεθνείς διαδικτυακές γκαλερί Saatchi Art (Βρετανία, Ελβετία) και Singulart (Γαλλία, Γερμανία). Έχει αποσπάσει διακρίσεις σε σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς (COCA PROJECT στην Ιταλία, SOCIAL ART AWARD στη Γερμανία, Künstlerinnen im Frauenmuseum στη Γερμανία, STARTS PRIZE στο Βέλγιο, ALPINE FELLOWSHIP Visual Arts Prize στη Σουηδία, TULCA Festival στην Ιρλανδία).

Έχει πραγματοποιήσει μία ατομική έκθεση στον πολυχώρο TWOs στην Πάρο (2021). Πίνακές της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Καναδάς, Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Τουρκία). Αυτή τη χρονιά (2026) πραγματοποιείται η πρώτη ατομική έκθεσή της στην Αθήνα.

Info

Που: Contemporary Athens (Νεοφύτου Βάμβα 5, Κολωνάκι, TK 10674, Αθήνα)
Εγκαίνια: Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, ώρα 19:00
Διάρκεια έκθεσης: 22 Ιανουαρίου – 7 Φεβρουαρίου 2026
Ωράριο: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10:00-20:00 & Τετάρτη, Σάββατο: 10:00-15:00

Σημείωση: Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου θα γίνει party στην γκαλερί με αφορμή την έκθεση (ώρα 12:00)

Σύνταξη
