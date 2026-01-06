magazin
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
To Art Deco έγινε 100 ετών – Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων
Art 06 Ιανουαρίου 2026 | 18:40

To Art Deco έγινε 100 ετών – Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων

Το κίνημα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πρωτοποριακής Έκθεσης του Παρισιού το 1925 ως μια πολυτελής απάντηση στην επιτυχία του γερμανικού Bauhaus. Εκατό χρόνια αργότερα, οι τιμές του συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Spotlight

Τα καλύτερα ξενοδοχεία του Παρισιού, τα σπίτια των σημερινών διάσημων διακοσμητών εσωτερικών χώρων και οι λίστες αγορών των πιο απαιτητικών συλλεκτών αντικών έχουν όλα ένα κοινό χαρακτηριστικό: την τρέλα για το Art Deco.

Αυτό το πολυτελές γεωμετρικό και αιώνια μοντέρνο στυλ (σκεφτείτε τα επιβλητικά μαύρα λακαριστά παραβάν ή τις ακριβές μπεζ πολυθρόνες) συμπλήρωσε πρόσφατα 100 χρόνια. Και, φυσικά, γεννήθηκε από τις στάχτες του αντίθετου στυλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Art Deco Society of New York (@artdecosocietyny)

Chanel και Αντρέ Μπρετόν

Στη δεκαετία του 1920, η Γαλλία έβλεπε με ανησυχία τις περίτεχνες καρέκλες και λάμπες Art Nouveau. Μέχρι πρόσφατα θαυμάζονταν στα πιο κομψά σαλόνια της χώρας, αλλά είχαν γίνει απόδειξη μιας εθνικής αποτυχίας.

Ενώ οι κυβιστικές ζωγραφιές του Πικάσο και του Μπρακ, τα ευθύγραμμα φορέματα της Chanel και τα δοκίμια του Αντρέ Μπρετόν διατηρούσαν τους Γάλλους στην κορυφή της πρωτοπορίας, τα μοντέρνα έπιπλα και κτίρια είχαν μείνει πολύ πίσω από αυτά άλλων χωρών, συγκεκριμένα της Γερμανίας, η οποία βρισκόταν υπό την επίδραση της προσέγγισης του Bauhaus στο σχεδιασμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη VC Gallery Milan (@vcgallerymilan)

Ο γαλλικός ήχος «λλ»

Ο Lucien Dior — θείος του διάσημου σχεδιαστή μόδας και τότε υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας — έλαβε το θέμα πολύ σοβαρά. Μίλησε για την επείγουσα ανάγκη να επικρατήσει (για άλλη μια φορά) η γαλλική αισθητική στον κόσμο του σχεδιασμού.

Μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις, εξασφάλισε από τον δήμο του Παρισιού αρκετά εκτάρια στο κέντρο της πόλης. Αυτή η έκταση ήταν ακριβώς αρκετή για να φιλοξενήσει τη μητέρα όλων των εκθέσεων εφαρμοσμένων τεχνών. Από τότε και στο εξής, ο κόσμος θα χρειαζόταν και πάλι τον γαλλικό ήχο «λλ» για να περιγράψει τα πιο εκλεπτυσμένα εσωτερικά.

«Ένας από τους παράγοντες που προκάλεσαν τη ζήλια της Γαλλίας ήταν η πρόσκληση που απευθύνθηκε στους Γερμανούς του Werkbund [της ομάδας σχεδιασμού που ήταν πρόδρομος του Bauhaus] στο Salon d’Automne που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 1910», εξηγεί η Anne Monier Vanryb.

Είναι επιμελήτρια του Musée des Arts Décoratifs (Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών) στο Παρίσι. «Οι Γάλλοι ένιωσαν ότι απειλούνται από τα έπιπλα των Γερμανών που ζήτησαν να διοργανώσουν τη δική τους έκθεση, για να τους βοηθήσει να κερδίσουν την εμπορική και πολιτιστική μάχη. Η έκθεση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το 1915… αλλά τότε ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος».

Ο Lucien Dior — θείος του διάσημου σχεδιαστή μόδας και τότε υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας — έλαβε το θέμα πολύ σοβαρά. Μίλησε για την επείγουσα ανάγκη να επικρατήσει (για άλλη μια φορά) η γαλλική αισθητική στον κόσμο του σχεδιασμού

YouTube thumbnail

Δεν το κατάλαβαν όλοι

Η Διεθνής Έκθεση Διακοσμητικών Τεχνών και Σύγχρονων Βιομηχανιών (Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industries Modernes), που θεωρείται η γενέτειρα του Art Deco, άνοιξε τις πόρτες της στις 25 Απριλίου 1925.

Και, κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών, προσέλκυσε περίπου 16 εκατομμύρια επισκέπτες στα 15.000 περίπτερα που η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιαπωνία, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα και οι υπόλοιπες προσκεκλημένες χώρες (οι Γερμανοί σχεδιαστές δεν προσκλήθηκαν αυτή τη φορά) έστησαν κατά μήκος των δύο όχθων του Σηκουάνα, στην περιοχή μεταξύ του Grand Palais και της Esplanade des Invalides.

Σύμφωνα με τους κανόνες, οι συμμετέχοντες έπρεπε να περιοριστούν στην παρουσίαση σχεδίων που ήταν πρωτότυπα και αντανακλούσαν σαφείς σύγχρονες τάσεις. Δεν το κατάλαβαν όλοι με τον ίδιο τρόπο: ορισμένοι Βρετανοί επισκέπτες περιέγραψαν το περίπτερο της Ιταλίας του Μουσολίνι ως «ένα μνημειώδες φρικτό δείγμα αναλφάβητου κλασικισμού με μαρμάρινες κολόνες και επιχρυσωμένα τούβλα που θα ντρόπιαζαν τον Καλιγούλα».

Ωστόσο, η ιδέα των διοργανωτών για τον μοντερνισμό ήταν σαφής ακόμη και πριν την είσοδο στον χώρο: σχεδιασμένο από τον Louis-Hippolyte Boileau, ένα τεράστιο πανό κρεμόταν από την Porte d’Orsay (την πιο επιβλητική από τις 12 πύλες που είχαν ανατεθεί) στο οποίο τα κεραμικά, τα γλυπτά, η αρχιτεκτονική και τα έπιπλα απεικονίζονταν με τις τεντωμένες και κομψές γραμμές που ήταν τόσο χαρακτηριστικές αυτού που — πολλά χρόνια αργότερα — θα ονομαζόταν «στυλ Art Deco».

Μια επίφαση γοητείας

Αυστηρά μιλώντας, δεν ήταν ένα νέο στυλ. Πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί τεχνίτες είχαν ήδη μεταφέρει στα έργα τους τις ίδιες γωνιώδεις μορφές με τις οποίες οι κυβιστές είχαν φέρει επανάσταση στη ζωγραφική.

Αντλούσαν έμπνευση από αφρικανικές μάσκες ή κινεζικά και ιαπωνικά χειροτεχνήματα, κάμπτοντας τις κυματιστές καμπύλες του Art Nouveau. Ωστόσο, η Έκθεση του Παρισιού του 1925 πρόσθεσε ένα πολύ σημαντικό συστατικό σε όλα αυτά τα έργα: μια επίφαση γοητείας, χωρίς την οποία το Deco δεν θα ήταν το ίδιο.

Χάρη σε αυτή την κομψότητα, για πολλά χρόνια παρέμεινε το προτιμώμενο στυλ των υπερωκεάνιων, των πολυτελών ξενοδοχείων και των ταινιών του Χόλιγουντ.

Μόνο οι πιο εκλεπτυσμένες επιλογές ήταν αποδεκτές

Η τοποθεσία της έκθεσης — δίπλα σε μερικές από τις ομορφότερες θέες του Παρισιού — ήταν πολύ βοηθητική. Και, πάνω απ’ όλα, δημιουργήθηκε μια στενή σχέση μεταξύ του κόσμου του σχεδιασμού και της μόδας.

Αυτό συνέβη χάρη στη συμμετοχή πολυτελών πολυκαταστημάτων, όπως το Le Bon Marché και το Galéries Lafayette — και τα δύο παρόντα στην έκθεση με δικά τους περίπτερα — και του Paul Poiret, του μεγάλου Γάλλου σχεδιαστή μόδας, ο οποίος ναύλωσε τρεις φορτηγίδες στον Σηκουάνα, διακοσμημένες σε στυλ Art Deco, για να παρουσιάσει τα φορέματά του και τα αρώματά του.

Ήταν, για να το θέσουμε ήπια, σαν η Chanel, η Hermés και ο Jonathan Anderson να είχαν συμφωνήσει να υποστηρίξουν ένα συγκεκριμένο διακοσμητικό στυλ: μόνο οι πιο εκλεπτυσμένες επιλογές ήταν αποδεκτές.

Πορσελάνη Rapin, λακαρισμένα πάνελ (με τα οποία ο Jean Dunand μετέτρεψε το περίπτερο της Γαλλικής Πρεσβείας σε ένα δάσος από γεωμετρικούς φοίνικες), χαλιά του Jean Lurçat με κυβιστικά σχέδια, το γιγαντιαίο σιντριβάνι του René Lalique που φωτιζόταν τη νύχτα στην Esplanade de Invalides… και το πιο φημισμένο περίπτερο από όλα, το Hôtel d’un Collectionneur.

Αυτή η έπαυλη — σχεδιασμένη από τον Pierre Patou για έναν φανταστικό συλλέκτη — εξέθετε τα έπιπλα του Émile-Jacques Ruhlmann, του επιπλοποιού στον οποίο η σύγχρονη Γαλλία βρήκε τελικά έναν Jean-Henri Riesener (τον αγαπημένο του Λουδοβίκου XVI και της Μαρίας Αντουανέτας) για τον νέο αιώνα.

Αυστηρά μιλώντας, δεν ήταν ένα νέο στυλ. Πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί τεχνίτες είχαν ήδη μεταφέρει στα έργα τους τις ίδιες γωνιώδεις μορφές με τις οποίες οι κυβιστές είχαν φέρει επανάσταση στη ζωγραφική

Η εξάπλωση

Φυσικά, τα κύρια αξιοθέατα ήταν τα περίπτερα και οι εκθέτες των Γάλλων σχεδιαστών, που βρίσκονταν σε στρατηγικές θέσεις με την πιο εντυπωσιακή θέα και υπερέβαιναν σε αριθμό τους ξένους σχεδιαστές. Μετά το κλείσιμο της έκθεσης τον Οκτώβριο του 1925, δεν έγιναν διακρίσεις και όλα κατεδαφίστηκαν… αλλά, όπως ήλπιζε ο θείος του Christian Dior, ο στόχος της αποκατάστασης της γαλλικής αισθητικής στην πρώτη γραμμή επιτεύχθηκε.

Τα επόμενα χρόνια, διεθνείς εκθέσεις — όπως η Παγκόσμια Έκθεση του Σικάγου το 1933 — χρησιμοποίησαν την Έκθεση του Παρισιού ως πρότυπο. Αυτό — μαζί με την κατασκευή κτιρίων Art Deco στις γαλλικές αποικίες και προτεκτοράτα, όπως αυτά στην Καζαμπλάνκα και το Ανόι, ή σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είχαν στείλει αντιπροσωπείες για να επισκεφθούν την έκθεση — οδήγησε στη διάδοση του στυλ σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το Art Deco έφτασε στην Τυνησία, τη Νέα Υόρκη, την Καλκούτα και, ιδιαίτερα, στη Σαγκάη, «το Παρίσι της Ανατολής». Σε αυτή τη μεγαλούπολη, μόλις πριν από λίγους μήνες, η Cartier χρηματοδότησε μια έκθεση για την επίδραση της παραδοσιακής κινεζικής χειροτεχνίας στο Art Deco, το οποίο, με τη σειρά του, επηρέασε πολλούς Κινέζους σχεδιαστές.

Η πτώση

Όπως συμβαίνει συχνά, η τεράστια δημοτικότητα του Art Deco σηματοδότησε και την παρακμή του. Έφτασε σε σημείο που ακόμη και απομακρυσμένα χωριά είχαν κινηματογραφικές αίθουσες διακοσμημένες σε αυτό το στυλ.

Ωστόσο, τα πιο εκλεπτυσμένα κομμάτια διατήρησαν τη λάμψη που είχαν αποκτήσει στο Παρίσι. Μισό αιώνα μετά την έκθεση, τα έπιπλα που εκτέθηκαν το 1925 προκάλεσαν το ενδιαφέρον μιας νέας γενιάς συλλεκτών: από τον Andy Warhol — ο οποίος διηύθυνε την επιχείρησή του Factory σε ένα τραπέζι Ruhlmann — έως τον Karl Lagerfeld, ιδιοκτήτη πολλών αγγείων Dunand, μεταξύ πολλών άλλων αντικειμένων.

Ο Γερμανός σχεδιαστής άρχισε να συλλέγει αντικείμενα Art Deco στις αρχές της δεκαετίας του 1970, γινόμενος ένας από τους πρώτους που επανέφεραν το στυλ στη μόδα.

Πορσελάνη Rapin, λακαρισμένα πάνελ (με τα οποία ο Jean Dunand μετέτρεψε το περίπτερο της Γαλλικής Πρεσβείας σε ένα δάσος από γεωμετρικούς φοίνικες), χαλιά του Jean Lurçat με κυβιστικά σχέδια, το γιγαντιαίο σιντριβάνι του René Lalique που φωτιζόταν τη νύχτα στην Esplanade de Invalides… και το πιο φημισμένο περίπτερο από όλα, το Hôtel d’un Collectionneur

Ο εορτασμός των 100 χρόνων

«Από την άνθηση της δεκαετίας του 1970 και του 1980, το Art Deco δεν έχει αντίπαλο στην αγορά του design», εξηγεί η Adriana Berenson, διευθύντρια της DeLorenzo Gallery στη Νέα Υόρκη.

Από την ίδρυσή της το 1981, η γκαλερί συνεχίζει να σπάει τα ρεκόρ πωλήσεων. Για παράδειγμα, πούλησε αυτό που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους θησαυρούς Art Deco: το μπουφέ Ruhlmann με ένα γάιδαρο και έναν σκαντζόχοιρο. Σχεδιασμένο με ασημένια ένθετα, κοσμούσε την μεγάλη αίθουσα του Hôtel d’un Collectionneur.

«Τα έργα από την Έκθεση του 1925 είναι τα πιο περιζήτητα και δύσκολα να βρεθούν», σημειώνει η Berenson. «Ένα από τα λίγα που έχουν εμφανιστεί πρόσφατα στην αγορά είναι ένα λακαριστό παραβάν του Dunand με ζωικές φιγούρες. Η γκαλερί μου το έθεσε προς πώληση πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά όλοι θα μπορούν να το δουν στην έκθεση για τον εορτασμό της εκατονταετίας της Έκθεσης του 1925, η οποία θα ανοίξει το επόμενο φθινόπωρο στο Musée des Arts Décoratifs στο Παρίσι».

Τέχνη και διακοσμητική

Παρά την τεράστια επιτυχία της, η Έκθεση του Παρισιού του 1925 δέχτηκε και κριτική. Γάλλοι αρχιτέκτονες — όπως ο Auguste Perret — διαμαρτυρήθηκαν για την πολυτελή προσέγγιση του σχεδιασμού που προτίμησαν οι διοργανωτές, εκφράζοντας τη λύπη τους για το γεγονός ότι, αντί να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να ευθυγραμμιστεί με το γερμανικό κίνημα Bauhaus και να προωθήσει μια μορφή μοντερνισμού που θα ήταν χρήσιμη για όλους, η Γαλλία προτίμησε να επανασχεδιάσει τις Βερσαλλίες.

Ο Perret ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από τον τίτλο: «Θα ήθελα να μάθω ποιος ήταν ο πρώτος που ένωσε αυτές τις δύο λέξεις: “τέχνη” και “διακοσμητική”. Είναι μια τερατωδία. Όπου υπάρχει αληθινή τέχνη, δεν υπάρχει ανάγκη για διακόσμηση», δήλωσε αυτός ο πρωτοπόρος του οπλισμένου σκυροδέματος.

Διαφορετικά είδη Art Deco

Ωστόσο, ούτε καν το βέτο κατά της Γερμανίας εμπόδισε ιδέες όπως αυτές που διδάσκονταν στο Bauhaus να εισέλθουν στον εκθεσιακό χώρο. Το σοβιετικό περίπτερο, για παράδειγμα, σχεδιάστηκε «ως ένα είδος χαστούκι από τη νεαρή προλεταριακή δημοκρατία ενάντια στην πολυτέλεια που το περιβάλλει».

Αυτό σύμφωνα με ένα άρθρο περιοδικού που δημοσιεύθηκε την εποχή εκείνη, το οποίο το περιέγραφε ως «ξύλινο κτίριο βαμμένο σε ουδέτερο χρώμα». Ο δημιουργός του, ο Κωνσταντίν Μελνίκοφ, απέφυγε κάθε διακόσμηση ή ιστορικές αναφορές: απλώς πειραματίστηκε με επίπεδα και όγκο.

Μεταξύ των γαλλικών κτιρίων, ξεχώριζε το περίπτερο τουριστικών πληροφοριών του Robert Mallet-Stevens: ένα κτίριο γεμάτο τεχνολογικές καινοτομίες, το οποίο θεωρήθηκε επίσης πρόδρομος του απλοποιημένου Art Deco, γνωστού ως Streamline Moderne. Ήταν μια περίοδος της δεκαετίας του 1930, κατά την οποία τα κτίρια κατασκευάζονταν σε αεροδυναμικό στυλ, δίνοντας την εντύπωση της κομψότητας και της μοντέρνας αισθητικής.

Μοντερνισμός και καθημερινή ζωή

«Στην Έκθεση του 1925», εξηγεί η επιμελήτρια Anne Monier Vanryb, «δεν είδαμε έναν μοντερνισμό τόσο ριζοσπαστικό όσο αυτός του Bauhaus… αλλά το επόμενο βήμα ήταν ήδη εκεί. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Mallet-Stevens και άλλες μεγάλες προσωπικότητες του Art Deco που συμμετείχαν στην έκθεση ίδρυσαν την Union des Artistes Modernes, αναζητώντας έναν μοντερνισμό που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή».

Στην ομάδα αυτή προσχώρησαν σημαντικές προσωπικότητες του μοντέρνου σχεδιασμού, όπως ο Jean Prouvé και η Eileen Gray. Ένα άλλο μέλος ήταν ο δημιουργός ενός από τα «διαφωνούντα» έργα της Έκθεσης του Παρισιού: το περίπτερο L’Esprit Nouveau (το περίπτερο του «Νέου Πνεύματος»).

Ήταν τόσο διαφορετικό από το επικρατέστερο διακοσμητικό στυλ που οι διοργανωτές διέταξαν να στηθεί ένας φράκτης για να το κρύψει. Ο σχεδιαστής του προσέφυγε στη γαλλική κυβέρνηση και κατάφερε να γκρεμιστεί ο φράχτης, απελευθερώνοντας αυτό το παράξενο λευκό κουτί.

Τα τραπέζια — με σωληνωτά ατσάλινα πόδια — και άλλα μαζικά παραγόμενα κομμάτια που διακοσμούσαν το εσωτερικό είχαν πιο μετριοπαθή εμφάνιση από τα σχέδια του Ruhlmann… αν και θα κόστιζαν μια περιουσία ακόμα και σήμερα. Όπως και το περίπτερο, ήταν έργο του Le Corbusier.

*Με στοιχεία από elpais.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Economy
Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

inWellness
inTown
Stream magazin
Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ
Pig Earth 06.01.26

Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ

Εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του και με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του το 2026, ο Τζον Μπέρτζερ επιστρέφει ως μια ενοχλητικά επίκαιρη φωνή: ένας στοχαστής που είδε πρώτος την ύπαιθρο να αδειάζει, τη γεωργία να μετατρέπεται σε βιομηχανία και τη σχέση μας με τη γη να χάνεται μαζί με τις εποχές.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν «Antifa», λέει η εγγονή του Αμερικανού καλλιτέχνη
Αντιφασισμός 03.01.26

Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν «Antifa», λέει η εγγονή του Αμερικανού καλλιτέχνη

Η δημόσια τοποθέτηση της εγγονής του καλλιτέχνη έρχεται μετά τις αναρτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που χρησιμοποίησαν έργα τέχνης του Νόρμαν Ρόκγουελ για να προπαγανδίσουν τις θέσεις τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ
Μια ενδόμυχη ματιά 02.01.26

Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ

«Αυτή η [δωρεά] προστίθεται σε μια συλλογή 20 έργων του Ανρί Ματίς που είχε ήδη συγκεντρωθεί, συμπεριλαμβανομένων δύο μνημειωδών εκδοχών του La Danse», αναφέρει το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Wire: Πέθανε στα 71 του ο «διεφθαρμένος γερουσιαστής» Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος
Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ 31.12.25

Πέθανε στα 71 του ο «sheeeeee-it» του The Wire

Ο Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος, δευτεραγωνιστής στη σειρά The Wire, «καταπληκτικός ηθοποιός και ακόμη καλύτερος άνθρωπος», πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Σύνταξη
Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο
Ποιητικό γυμνό 27.12.25

Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο

Ο René Groebli φωτογράφισε τον Τσάρλι Τσάπλιν και τον Γουόλτ Ντίσνεϊ και ήταν πρωτοπόρος σε νέους τρόπους φωτογραφίας. Αλλά ήταν οι τρυφερές, ερωτικές φωτογραφίες που τράβηξε σε ένα ξενοδοχείο του Παρισιού τη δεκαετία του '50 που προκάλεσαν πραγματικά αναταραχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»
Σύμβολο 27.12.25

H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»

Η νικήτρια φωτογραφία της Χατζίρα από τη Γαλλίδα Elise Blanchard είναι ένα σύμβολο της ήσυχης αλλά ακλόνητης ανθεκτικότητας εκατομμυρίων Αφγανών κοριτσιών, στις οποίες έχει αρνηθεί η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου
Γκρι χρώμα 18.12.25

Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου

Το πορτρέτο του Πικάσο θα διατεθεί σε λοταρία για λογαριασμό του Alzheimer’s Research Foundation, ενός γαλλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που χρηματοδοτεί έρευνες για την νόσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»
Κίνηση ματ 18.12.25

Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»

Ο φωτορεπόρτερ Κρίστοφερ Άντερσον κατάφερε το αδιανόητο. Να απαθανατίσει στο Vanity Fair την εξουσία χωρίς ρετούς σε πρώτο, ακραίο, πλάνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης
Συνέντευξη 17.12.25

Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης

H εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Depression Era: Ένας συλλογικός φακός στην εποχή της κρίσης» διοργανώνεται από το MedPhoto Festival και την KOLEKTIV8, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Ρομάντζο. «Η συλλογικότητα παίζει ρόλο» λέει Παύλος Φυσάκης, φωτογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Medphoto Festival μιλώντας για την Ελλάδα της περιόδου 2011–2019.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χιμένεθ: «Πάμε για πρόκριση επί του Παναθηναϊκού – Ευτυχισμένος αν έρθει ο παίκτης που ζήτησα»
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Χιμένεθ: «Πάμε για πρόκριση επί του Παναθηναϊκού – Ευτυχισμένος αν έρθει ο παίκτης που ζήτησα»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της Cosmote TV, αλλά και τη συνέχεια στη συνέντευξη Τύπου, μετά την πρόκριση του Άρη επί του Παναιτωλικού στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Άναρχη παγκόσμια τάξη – Πόσο πιο πιθανός θα γίνει ένας Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος το 2026;
Οριακές ισορροπίες 06.01.26

Άναρχη παγκόσμια τάξη – Πόσο πιο πιθανός θα γίνει ένας Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος το 2026;

Καθώς οι διεθνείς θεσμοί αποδυναμώνονται, η διπλωματία καρκινοβατεί και ο εθνικισμός γιγαντώνεται, οι λάθος υπολογισμοί γίνονται πιο πιθανοί, το ίδιο ένας γενικευμένος πόλεμος στον 21ο αιώνα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να την «αρπάξει» και να τη γλιτώσει – Ποιος θα τον σταματήσει;
Έχει δίκιο; 06.01.26

Γροιλανδία: Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να την «αρπάξει» και να τη γλιτώσει – Ποιος θα τον σταματήσει;

Το ΝΑΤΟ χρειάζεται τις ΗΠΑ περισσότερο από ό,τι το χρειάζονται οι ΗΠΑ. Και καμία ευρωπαϊκή δύναμη δεν έχει ισχύ να αντιπαρατεθεί στρατιωτικά. Μήπως η Γροιλανδία είναι ο επόμενος στόχος του Τραμπ;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γροιλανδία καλεί εκ νέου τις ΗΠΑ σε διάλογο, ευχαριστώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξη
Δήλωση του Νίλσεν 06.01.26

Η Γροιλανδία καλεί εκ νέου τις ΗΠΑ σε διάλογο, ευχαριστώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξη

«Θέλω να καλέσω εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινήσουν διάλογο με σεβασμό μέσω των κατάλληλων διπλωματικών και πολιτικών οδών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν

Σύνταξη
Ο Σόλσκιερ μπορεί να θέλει την επιστροφή αλλά…
On Field 06.01.26

Ο Σόλσκιερ μπορεί να θέλει την επιστροφή αλλά…

Ο Νορβηγός «παίζει» δυνατά για να καθίσει εκ νέου στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου επικράτησε «παγωμάρα» στο ενδεχόμενο επιστροφής του Νορβηγού…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ντόναλντ Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό» – Η ομιλία στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες
Στο Κέντρο Κένεντι 06.01.26 Upd: 18:40

Ντόναλντ Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό» – Η ομιλία στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό», παρά το γεγονός ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι. Μίλησε για μια «εντυπωσιακά στρατηγική επιχείρηση».

Σύνταξη
Πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Γαλλίας: «Χρειάζεται ειρήνη, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να νικήσουν»
«Συμφωνία τώρα!» 06.01.26

Πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Γαλλίας: «Χρειάζεται ειρήνη, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να νικήσουν»

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας είναι πεπεισμένος ότι η μόνη σωτηρία για το Κίεβο είναι η σύναψη μια συμφωνίας ειρήνης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο άφαντος Λανουά και οι μόνοι διαιτητές
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Ο άφαντος Λανουά και οι μόνοι διαιτητές

Ούτε ένα μάθημα από τον Λανουά στους ρέφερι το διάστημα των γιορτών, προτιμώντας τις διακοπές από το να προβληματιστεί με τα πολλά λάθη. Ο Λανουά αγνόησε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Βόλος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Βόλος – Κηφισιά

LIVE: Βόλος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Κηφισιά για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Άνετα στους «8» οι «κίτρινοι» και τώρα Παναθηναϊκός (vid)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Άνετα στους «8» οι «κίτρινοι» και τώρα Παναθηναϊκός (vid)

Ο Άρης ήταν κατά κράτος ανώτερος του Παναιτωλικού στο «Βικελίδης» (2-0), εξασφάλισε την πρόκρισή του στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και εκεί θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ζιλ Λιποβέτσκι: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»
«Υπερμοντερνισμός» 06.01.26

Ζιλ Λιποβέτσκι: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»

Ο Γάλλος φιλόσοφος, Ζιλ Λιποβέτσκι, εξετάζει φαινόμενα όπως η μαζική κατανάλωση, η αισθητική, ο ελεύθερος χρόνος και το κιτς για να αναλύσει τον κόσμο μας και επιμένει ότι, ενώ ο τομέας του μπορεί να συμβάλει στην κατανόησή του, η λήψη αντικαταθλιπτικών μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπισή του από την ανάγνωση του Σωκράτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια
Ζυμώσεις 06.01.26

Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια

«Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΥΠΑ: Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR
Ελλάδα 06.01.26

Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR, λέει η ΥΠΑ

Σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ περιγράφει τα όσα συνέβησαν με το μπλακ άουτ στο FIR και τις ενέργειες που έκανε για να αποκαταστήσει το πρόβλημα - Συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθεί η αιτία της τεχνικής βλάβης

Σύνταξη
Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»
Θλίψη 06.01.26

Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»

Ο Μπέλα Ταρ, ο σκηνοθέτης που μετέτρεψε τον χρόνο, τη σιωπή και την επανάληψη σε υπαρξιακό σινεμά, πέθανε σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μακρά ασθένεια, αφήνοντας πίσω του ταινίες που δεν παρηγορούν, αλλά επιμένουν να κοιτούν κατάματα την ανθρώπινη φθορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πως άλλαξαν οι καιροί – Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση
Διαβολικές ομοιότητες 06.01.26

Πως άλλαξαν οι καιροί - Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση

Διαβάζοντας κανείς την τραγική μοίρα του Τσιπριάνο Κάστρο, ίσως αντιληφθεί ότι οι τελευταίες εξελίξεις με την απαγωγή Μαδούρο, είναι μια επανάληψη της ιστορίας στην πολύπαθη Βενεζουέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ακολουθήσει «μη επιθετική» στρατηγική απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού - Οι χαμηλοί τόνοι και οι εκλογικές δεξαμενές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
LIVE: Πίζα – Κόμο
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Πίζα – Κόμο

LIVE: Πίζα – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Πίζα – Κόμο για τη 19η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο