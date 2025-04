Γιατί το Chrysler Building είναι η επιτομή της Art Deco αισθητικής

Ήταν το 1930 όταν ένας ουρανοξύστης στο Μανχάταν πήρε το «σκήπτρο» του Πύργου του Άιφελ ως το ψηλότερο κτίριο του κόσμου. Βέβαια, οι ένδοξες μέρες του δεν κράτησαν πάνω από 11 μήνες, αλλά, το Chrysler Building στο κέντρο του Μανχάταν παρέμεινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ουρανοξύστες στον κόσμο – και ένα λαμπερό αρχιτεκτονικό σύμβολο της περιόδου Art Deco, η οποία γιόρτασε την εκατονταετηρίδα της χθες 28 Απριλίου.

«Μέχρι τη δεκαετία του 1920, οι Αμερικανοί αρχιτέκτονες είχαν την τάση να σχεδιάζουν τα κτίριά τους με το ένα μάτι να κοιτάζει πάνω από τον αριστερό τους ώμο την Ευρώπη»

Οι δεκαετίες του 1920 και του 1930 έδωσαν το έναυσμα για κτίρια όπως ο Πύργος Tribune του Σικάγο και το ξενοδοχείο Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης που ανακάτευαν υλικά και χρώματα με τη χρήση χάλυβα, γυαλιού, τερακότας, πέτρας και μαρμάρου. Αυτό το νέο μοντέρνο στυλ εκτιμούσε τα κάθετα σχέδια που τραβούσαν το βλέμμα προς τα πάνω, τα διακοσμητικά γυαλιά και τα μεταλλικά έργα με γεωμετρικά μοτίβα, τις γυαλιστερές επιφάνειες και τις μοναδικές γλυπτικές διακοσμήσεις – συνολικά, μια κίνηση προς την πρωτοτυπία αντί για αναφορές στο παρελθόν.

«Μέχρι τη δεκαετία του 1920, οι Αμερικανοί αρχιτέκτονες είχαν την τάση να σχεδιάζουν τα κτίριά τους με το ένα μάτι να κοιτάζει πάνω από τον αριστερό τους ώμο την Ευρώπη», δήλωσε Άντονι Ρόμπινς, ιδρυτικό μέλος και πρώην αντιπρόεδρος της The Art Deco Society of New York, σε τηλεφωνική επικοινωνία. Τα αρχιτεκτονικά στυλ στις ΗΠΑ συχνά ακολουθούσαν τις αναβιώσεις που ήταν δημοφιλείς σε όλη τη Δύση, σημείωσε, όπως οι αναβιώσεις του αρχαίου ελληνικού, του ρομανικού και της ιταλικής αναγέννησης που έπεφταν και έπαυαν να είναι δημοφιλείς.

Το 1966, κατά τη διάρκεια της αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος για την εποχή, μια ομάδα επιμελητών ονόμασε το στυλ από τη «Διεθνή Έκθεση Μοντέρνων Διακοσμητικών και Βιομηχανικών Τεχνών», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 1925 στο Παρίσι και προσέλκυσε περίπου 16 εκατομμύρια επισκέπτες σε διάστημα επτά μηνών, σφυρηλατώντας μια νέα περίοδο αρχιτεκτονικής, σχεδιασμού και διακοσμητικών τεχνών που επηρέασε πολλά μέρη του κόσμου.

Το κτίριο Chrysler, ύψους 318.82 μέτρων, που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1930, αποτέλεσε το αποκορύφωμα τόσο της τότε εποχής Art Deco όσο και της έκρηξης των ουρανοξυστών που μεταμόρφωσε γρήγορα τον ορίζοντα της Νέας Υόρκης. Εκθρόνισε τον Πύργο του Άιφελ ως το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο και επισκιάστηκε μόνο από το Empire State Building πριν σταματήσουν τέτοια υψηλά έργα καθώς η παγκόσμια οικονομία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, σημείωσε ο Ρόμπινς.

Όλο και ψηλότερα

Σχεδιασμένος από τον αρχιτέκτονα Ουίλιαμ βαν Άλεν για τον μεγιστάνα της αυτοκινητοβιομηχανίας Γουόλτερ Κρίσλερ, ο οποίος ανέλαβε το έργο από τον εργολάβο και πολιτικό Γουίλιαμ Χ. Ρέινολντς, ο πύργος διαθέτει ατσάλινο σκελετό και λευκά και γκρίζα τούβλα που ανεβαίνουν προς τον ουρανό με τρεις κάθετες στήλες παραθύρων σε κάθε πλευρά, πλαισιωμένες από οριζόντιες σειρές που μοιάζουν με εγκοπές σε κάθε επίπεδο. Κορυφώνοντας με έναν καταρράκτη από καμπυλόγραμμες ηλιοστάτες στην κορυφή του, καταλήγει σε ένα αστραφτερό πυργίσκο ύψους 185 ποδιών – ένα πυργίσκο που έπρεπε να συναρμολογηθεί και να ανεγερθεί κρυφά από το εσωτερικό για να τηρήσει την υπόσχεσή του να γίνει το νέο ψηλότερο κτίριο του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, το υπερθετικό του Chrysler κινδύνευε από μια κατασκευή που υψωνόταν παράλληλα στην οδό Wall Street 40. Αν και οι New York Times ανέφεραν τον Οκτώβριο του 1929 ότι ο Πολ Στάριτ, ο κατασκευαστής του κτιρίου στο κέντρο της πόλης, αρνιόταν ότι ανταγωνιζόταν για την «υπεροχή του ύψους», τα σχέδια του κτιρίου είχαν αλλάξει για να φιλοξενήσουν επιπλέον ορόφους. Ο Τύπος αναπαρήγαγε την αντιπαλότητα στη διάρκεια ενός έτους, σημείωσε ο Ρόμπινς, μέχρι που ο Βαν Άλεν την έλυσε βάζοντας τον πύργο να συναρμολογηθεί κρυφά από πέντε μέρη στον 65ο όροφο και να ανυψωθεί γρήγορα σε 90 λεπτά, ώστε οι ανταγωνιστές να μη γνωρίζουν το τελικό του ύψος μέχρι να ολοκληρωθεί

Με το Empire State Building στον ορίζοντα, καθώς και σχέδια για άλλα υπερυψωμένα κτίρια που δεν κατασκευάστηκαν ποτέ – συμπεριλαμβανομένου του Noyes Building που, στον ορίζοντα της Νέας Υόρκης, θα υπολειπόταν μόνο του σημερινού One World Trade Center – το Chrysler Building ήταν το σύμβολο ενός ραγδαία μεταβαλλόμενου κόσμου.

Εντυπωσιακές λεπτομέρειες

Αυτό που κάνει το Chrysler Building τόσο εντυπωσιακό μπορεί να αποδοθεί, εν μέρει, στον πειραματισμό της περιόδου Art Deco, με την ποικιλία υφών, χρωμάτων και υλικών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χάλυβα Nirosta: ένας νέος τύπος ανοξείδωτου χάλυβα από τη Γερμανία που δεν σκουριάζει.

«Ο Θεός να βοηθήσει το άτομο που κοιτάζει κριτικά αυτό το κτίριο χωρίς τη βοήθεια της απόστασης και της βαριάς ομίχλης. Η διακοσμητική επεξεργασία της πρόσοψης είναι μια σειρά από ανήσυχα λάθη»

Όμως ένα κομμάτι της νομοθεσίας-ορόσημο συνέβαλε επίσης στην οπτική του ελκυστικότητα, δήλωσε ο Ρόμπιν. Το ψήφισμα της πόλης της Νέας Υόρκης για την οριοθέτηση του 1916 – ο πρώτος κώδικας οριοθέτησης σε όλη την πόλη των ΗΠΑ που θεσπίστηκε – περιελάμβανε την απαίτηση τα μεγάλα κτίρια να αποκλιμακώνονται καθώς ανεβαίνουν, ώστε να μην εμποδίζουν τον ήλιο. Ο Van Alen χρησιμοποίησε τις πέντε βαθμιδωτές αποστάσεις του κτιρίου Chrysler για να διαφοροποιήσει το σχεδιασμό σε κάθε επίπεδο, περιλαμβάνοντας στολίδια σε κάθε περβάζι. Στα διάφορα επίπεδα μπορούν να εντοπιστούν χαλύβδινα κεφάλια αετών και γλυπτικοί ανανάδες, καθώς και αντίγραφα των καπακιών των ψυγείων της Chrysler του 1929 – ένας φόρος τιμής στην καινοτομία καθώς και μια άμεση αναφορά στον αρχικό ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Αυτά τα μοτίβα συνεχίζονται και στο εσωτερικό, όπου οι δραματικές κάθετες είσοδοι του ουρανοξύστη από γυαλισμένο μαύρο γρανίτη και χωνευτά γυάλινα πάνελ οδηγούν τους επισκέπτες στο λόμπι από κόκκινο μάρμαρο και κίτρινη τραβερτίνη. Στην οροφή, η μνημειώδης τοιχογραφία του Έντουαρντ Τράμπουλ «Transport and Human Endeavor», είναι αφιερωμένη στην ανθρώπινη εφευρετικότητα και την τεχνολογία που δημιούργησαν το κτίριο, ενώ περιλαμβάνεται και μια απεικόνιση του ίδιου του ουρανοξύστη.

在 Instagram 查看这篇帖子 The Great Gotham Challenge (@greatgothamchallenge) 分享的帖子

Μεταβαλλόμενες στάσεις

Παρ’ όλη την ευνοϊκή προσοχή που του αποδίδεται σήμερα, το Chrysler Building ολοκληρώθηκε με ανάμεικτες κριτικές. Οι επικριτές αρχιτεκτονικής θεώρησαν ότι το καμπαναριό της τελευταίας στιγμής ήταν ένα κόλπο, σύμφωνα με τους New York Times. Το 1931, ο αναγνωρισμένος κριτικός Λιούις Μάμφρντ έγραψε: «Ο Θεός να βοηθήσει το άτομο που κοιτάζει κριτικά αυτό το κτίριο χωρίς τη βοήθεια της απόστασης και της βαριάς ομίχλης. Η διακοσμητική επεξεργασία της πρόσοψης είναι μια σειρά από ανήσυχα λάθη».

Τα αρχιτεκτονικά ρεύματα άλλαξαν επίσης δραστικά, καθώς το αρχιτεκτονικό κίνημα International Style ανέβηκε γρήγορα στο προσκήνιο τη δεκαετία του 1930, δίνοντας έμφαση στη λειτουργικότητα των τετράγωνων τσιμεντένιων μορφών του χωρίς διακόσμηση – το αντίθετο των προκατόχων του. Αλλά με την αναβίωση του Art Deco τη δεκαετία του 1960 – μαζί με την επίσημη ονομασία του – καθώς και με τον χαρακτηρισμό του ουρανοξύστη ως ομοσπονδιακό και αστικό ορόσημο το 1976 και το 1978, αντίστοιχα, η φήμη του Chrysler Building αυξήθηκε με τον καιρό.

Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη με τον αρχιτέκτονα του, καθώς η πολλά υποσχόμενη καριέρα του Βαν Άλεν μειώθηκε και ο ίδιος μπλέχτηκε σε δικαστική διαμάχη με τον πελάτη του, την Chrysler, για την πληρωμή του έργου. (Τα δικαστήρια αποφάσισαν τελικά υπέρ του Van Alen και έλαβε την αμοιβή του.)

Παρόλο που το κτίριο ολοκληρώθηκε το 1930, χρειάστηκε να φτάσει το 1981 για να υλοποιηθεί πλήρως το όραμα του Βαν Άλεν, όταν οι τεχνικοί φωτισμού φώτισαν για πρώτη φορά το στέμμα του ουρανοξύστη σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια του αρχιτέκτονα.

«Δεν υπάρχει καμία κορυφή που να μοιάζει με αυτή», δήλωσε ο Robins. «Πετάς πάνω από το Μανχάταν – αυτό είναι που σου τραβάει το βλέμμα».

*Πηγή: CNN