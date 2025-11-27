Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη

Το Stahl House – ένα υπόδειγμα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής του Λος Άντζελες στα μέσα του προηγούμενου αιώνα – πωλείται για πρώτη φορά στην ιστορία του. Το σπίτι με την πρόβολο, που βρίσκεται στα Hollywood Hills, βγήκε στην αγορά αυτή την εβδομάδα. Η ζητούμενη τιμή είναι 25 εκατομμύρια δολάρια.

Η οικογένεια Stahl, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια του σπιτιού καθ’ όλη τη διάρκεια της 65χρονης ιστορίας του, έκανε μια δήλωση σχετικά με την απόφαση πώλησης, αναφέροντας ότι η συντήρηση του ακινήτου είχε γίνει πολύ δύσκολη.

Η πολιτιστική του σημασία στο LA

«Αυτό το σπίτι ήταν το κέντρο της ζωής μας για δεκαετίες, αλλά καθώς μεγαλώσαμε, έγινε όλο και πιο δύσκολο να το φροντίζουμε με την προσοχή και την ενέργεια που του αξίζει», έγραψαν ο Bruce και η Shari Stahl, τα παιδιά των αρχικών ιδιοκτητών.

Πρόσθεσαν ότι είχε έρθει η ώρα να βρουν έναν νέο «διαχειριστή» για το σπίτι – «κάποιον που όχι μόνο εκτιμά την αρχιτεκτονική του σημασία, αλλά και κατανοεί τη θέση του στο πολιτιστικό τοπίο του Λος Άντζελες και πέρα από αυτό».

«Οικογένεια εργατών»

Η προέλευση του Stahl House χρονολογείται από τον Μάιο του 1954, όταν ο CH «Buck» και η Carlotta Stahl αγόρασαν ένα λοφώδες οικόπεδο στην τότε ανεπτυγμένη γειτονιά Hollywood Hills του Λος Άντζελες για 13.500 δολάρια.

Αν και το Stahl House έγινε ένα ξακουστό σύμβολο του Λος Άντζελες, «κανένας διάσημος δεν έζησε ποτέ εδώ», έλεγε συχνά ο Buck, αποκαλώντας την οικογένειά του «οικογένεια εργατών που ζει σε ένα σπίτι για υπαλλήλους». Ο Buck εργαζόταν ως γραφίστας και ζωγράφος πινακίδων, και τα Σαββατοκύριακα μεταφέρανε με την Carlotta σκυρόδεμα από κατασκευαστικά έργα της πόλης στο οικόπεδο.

Ο Buck δημιούργησε το αρχικό σχέδιο για το Stahl House το καλοκαίρι του 1956, αν και πολλοί αρχιτέκτονες ήταν αρχικά επιφυλακτικοί ως προς την κατασκευή του σε μια επικίνδυνη πλαγιά. Τον Νοέμβριο του 1957, οι Stahl συνάντησαν τον αρχιτέκτονα Pierre Koenig, ο οποίος δέχτηκε να αναλάβει το έργο.

Με την υποστήριξη του προγράμματος Case Study, ενός έργου με επικεφαλής τον εκδότη του περιοδικού Arts & Architecture, John Entenza, οι Stahl έλαβαν επιχορηγήσεις για να προσλάβουν τον Koenig.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, ο φωτογράφος αρχιτεκτονικής, Julius Shulman, έκανε το κλικ στην πιο διάσημη ίσως φωτογραφία του σπιτιού

Μια αδιανόητη κατασκευή

Το μοντερνιστικό πρόγραμμα «αφορούσε τον πειραματισμό» και «τη χρήση νέων υλικών και την κατασκευή σε μέρη που ίσως προηγουμένως η τεχνολογία δεν επέτρεπε», δήλωσε ο Adrian Scott Fine, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Los Angeles Conservancy.

«Όλα αυτά τα στοιχεία συνυπάρχουν σε ένα κτίριο όπως το Stahl House, το οποίο ήταν πρωτοποριακό, μοντέρνο και αδιανόητο από την άποψη του τρόπου κατασκευής του σε ένα οικόπεδο που όλοι θεωρούσαν, εκείνη την εποχή, ακατάλληλο για δόμηση».

Πάνω από τον ορίζοντα

Το Stahl House έγινε το σπίτι Case Study No 22 και η κατασκευή του ξεκίνησε τον Μάιο του 1959. Σύμφωνα με την οικογένεια, το κόστος κατασκευής ήταν «μόλις 37.500 δολάρια» και το σπίτι ήταν έτοιμο για να κατοικηθεί τον Μάιο του 1960.

Το αποτέλεσμα ήταν «μια ιδανική εκδοχή του τι πιστεύουν όλοι ότι είναι και πρέπει να είναι το Λος Άντζελες», είπε ο Fine.

Συμβολισμός

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, ο φωτογράφος αρχιτεκτονικής, Julius Shulman, έκανε το κλικ στην πιο διάσημη ίσως φωτογραφία του σπιτιού. Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε μέσα από τα παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή, δείχνει δύο γυναίκες καθισμένες στο σαλόνι του σπιτιού, που ωστόσο φαίνονται να αιωρούνται πάνω από τον ορίζοντα του Λος Άντζελες.

«Νομίζω ότι η διαχρονική επίδραση της φωτογραφίας του Shulman οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο μεταδίδει μια ιδέα για τη ζωή στο Λος Άντζελες, μια αμφιθυμία για το να ζεις στην πόλη και ταυτόχρονα να είσαι απομακρυσμένος από αυτήν», δήλωσε ο Kevin Daly, ιδρυτής της Kevin Daly Architects και αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες.

Ξεναγήσεις

Το σπίτι λειτούργησε ως location σε ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και μουσικά βίντεο, όπως τα Playing by Heart (1998), Galaxy Quest (1999) και Nurse Betty (2000). Το 1999, το Λος Άντζελες ανακήρυξε το Stahl House ιστορικό-πολιτιστικό μνημείο, και το 2013, καταχωρήθηκε στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων ως ακίνητο που θεωρείται άξιο προστασίας.

Το σπίτι παραμένει ανοιχτό για ξεναγήσεις τα τελευταία 17 χρόνια. Στην ανακοίνωση για την πώληση του σπιτιού, η οικογένεια δήλωσε ότι θα ενημερώσει «εγκαίρως» πριν διακόψει τις ξεναγήσεις.

Ο επόμενος φύλακας

Η αγγελία για το σπίτι δίνει έμφαση στην εξεύρεση ενός αγοραστή που θα διατηρήσει τον χαρακτήρα του χώρου.

«Για τους συλλέκτες σχεδιασμού, τους λάτρεις της αρχιτεκτονικής ή τους φορείς που επιδιώκουν να προστατεύσουν ένα αμερικανικό αριστούργημα, δεν υπάρχει απλά τίποτα συγκρίσιμο», αναφέρει η αγγελία. «Δεν πρόκειται απλώς για μια πώληση, αλλά για μια μεταβίβαση ευθύνης – μια αναζήτηση του επόμενου φύλακα που θα τιμήσει την ιστορία του σπιτιού, θα σεβαστεί την αρχιτεκτονική του αγνότητα και θα εξασφαλίσει τη διατήρησή του για τις επόμενες γενιές».

Ο Fine συμφώνησε ότι η επιλογή του αγοραστή θα ήταν σημαντική, δεδομένης της ιστορίας του σπιτιού.

«Νομίζω ότι κάθε φορά που ένας μακροχρόνιος ιδιοκτήτης, και μια διαχείριση όπως αυτή, μεταβιβάζει ένα ακίνητο όπως αυτό, μας κάνει πάντα να σταματάμε για λίγο – γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιες θα είναι οι προθέσεις του επόμενου ιδιοκτήτη. Και αν θα καταλάβει και θα εκτιμήσει το σπίτι, όπως σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση η οικογένεια Stahl;».

