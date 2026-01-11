Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε συμφωνία με την Ουκρανία, για να αναπτύξει έναν νέο βαλλιστικό πύραυλο βαθιάς κρούσης. Στόχος του έργου, που έχει την ονομασία «Nightfall» (Σούρουπο), είναι να υποστηρίξει τις πολεμικές προσπάθειες της χώρας εναντίον της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, οι πύραυλοι αυτοί θα μπορούν να μεταφέρουν κεφαλή 200 κιλών σε βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων. Επίσης, αναφέρεται στην ανακοίνωση, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου, υποστηρίζοντας την καινοτομία και την ανάπτυξη, ενώ παράλληλα ενισχύει την υποστήριξη προς την Ουκρανία έως το 2026.

Οι νέοι βαλλιστικοί πύραυλοι είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν σε πεδία μάχης υψηλής απειλής με έντονες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Επίσης, θα μπορούν να εκτοξεύονται από μια σειρά οχημάτων, με γρήγορη διαδοχή και να αποσύρονται μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι, θα επιτρέπουν στις ουκρανικές δυνάμεις να χτυπήσουν βασικούς στρατιωτικούς στόχους πριν οι ρωσικές δυνάμεις μπορέσουν να απαντήσουν.

Αντίδραση στην επίθεση της Πέμπτης

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Τζον Χίλι, υποστήριξε ότι το έργο «Nightfall» βασίζεται στην ακλόνητη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία, ιδιαίτερα στις δυνατότητες μεγάλης εμβέλειας, μέσω της προσφοράς χιλιάδων drones μονής κατεύθυνσης βαθιάς επίθεσης.

«Οι επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης (σ.σ. με πυραύλους Ορέσνικ) αποδεικνύουν ότι ο Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να ενεργεί ατιμώρητα, στοχεύοντας αστικές περιοχές με προηγμένο οπλισμό», είπε ο Τζον Χίλι.

«Αντί να διαπραγματευτεί σοβαρά την ειρήνη, κλιμακώνει σοβαρά τον παράνομο πόλεμο του. Ήμασταν αρκετά κοντά ώστε να ακούσουμε τις σειρήνες αεροπορικών επιδρομών γύρω από το Λβιβ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας προς το Κίεβο. Ήταν μια σοβαρή στιγμή που μας θύμισε με τον πιο σκληρό τρόπο το μπαράζ των drones και των πυραύλων που χτυπούν τους Ουκρανούς σε συνθήκες υπό του μηδενός», πρόσθεσε.

Και κατέληξε: «Δεν θα το ανεχτούμε αυτό, και γι’ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε προηγμένα όπλα στους Ουκρανούς που αντιστέκονται».