Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα, νερό και θέρμανση το Κίεβο ύστερα από τα ρωσικά πλήγματα

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
H διαδικασία επισκευών βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί για πόσο χρονικό διάστημα τα συστήματα θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Σύνταξη
Το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού στο Κίεβο υπέστη σοβαρές ζημιές από τις χειμερινές πολεμικές επιχειρήσεις των Ρώσων, συμπεριλαμβανομένου ενός βομβαρδισμού που έγινε πριν από δύο νύχτες.

Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ουκρανικής πρωτεύουσας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για επισκευές και μετά από εντολές του κρατικού διαχειριστή του δικτύου, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της πόλης κι ενώ οι καιρικές συνθήκες ψύχους επιδεινώνονται.

Οι υποδομές διανομής ύδατος και τα συστήματα θέρμανσης, όπως και τα ηλεκτροκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν επίσης σταματήσει να λειτουργούν, εξαιτίας της διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με μία ανάρτηση στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση των τοπικών αρχών, η διαδικασία επισκευών βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί για πόσο χρονικό διάστημα τα συστήματα θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Ποσοστό 50% των συγκροτημάτων κατοικιών στο Κίεβο δεν είχαν θέρμανση χθες, μετά από την τελευταία επίθεση των Ρώσων, με τις θερμοκρασίες να έχουν πέσει κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου.

Συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, έπειτα από αίτημα της Ουκρανίας, μετά τα νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα εναντίον της χώρας και τη χρήση από τη Μόσχα του τελευταίας γενιάς πυραύλου Orechnik, σύμφωνα με το τροποποιημένο πρόγραμμα του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ.

«Η Ρωσία έφτασε σε ένα νέο τρομακτικό επίπεδο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στις επιθέσεις της εναντίον πολιτών και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία», κατήγγειλε ο oυκρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Αντρίι Μέλνικ στην επιστολή του με την οποία ζητούσε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Για ένα καθεστώς που κυβερνάει επί 26 χρόνια τη Βενεζουέλα θα είναι μεγάλο πλήγμα εάν επιβεβαιωθεί ότι ο στενότερος στρατηγός του Μαδούρο τον πρόδωσε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Σύμφωνα με μαρτυρία γιατρού στο περιοδικό TIME με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 200

Σύνταξη
Η εταιρεία του έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το απόλυτο εργαλείο κρατικής παρακολούθησης, και ο Καρπ έχει πρόσφατα ξεκινήσει ένα επίφοβο πολιτικό και φιλοσοφικό ταξίδι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δύσκολα ένας βουλευτής των Εργατικών θα πιει ένα ποτήρι μπύρα σε μια παραδοσιακή βρετανική παμπ, τη στιγμή που χιλιάδες ιδιοκτήτες θεωρούν ότι το κόμμα του Κιρ Στάρμερ τους φέρνει κοντά στο λουκέτο.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε την έλευση του νέου έτους οριοθετώντας την επικράτειά του και ανοίγοντας την πόρτα σε μια νέα διαίρεση του κόσμου μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας και Πεκίνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ηγέτες της Ευρώπης, παραλυμένοι από το φόβο μπροστά στις απειλές ενός εκτός ελέγχου Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνουν τα λάθη της δεκαετίας του 1930 και επιταχύνουν την ίδια τους την καταστροφή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού», χαρακτηρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τις κατηγορίες της Τεχεράνης για άμεση παρέμβαση των ΗΠΑ στις διαμαρτυρίες στο Ιράν.

Σύνταξη
Οι ημερομηνίες της συνόδου G7 άλλαξαν καθώς ο Τραμπ οργανώνει στις 14 Ιουνίου αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών στον Λευκό Οίκο λόγω των γενεθλίων του και δεν θα μπορούσε να παρευρευθεί.

Σύνταξη
Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται στο Ιράν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας.

Σύνταξη
Συνάντηση στον Λευκό Οίκο με στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία προέτρεψε να επενδύσουν στη Βενεζουέλα, διαβεβαιώνοντας ότι θα είναι «απολύτως ασφαλείς».

Σύνταξη
Το δεξί χέρι του Γιάννη Λαβράνου μπορεί να έπεσε σε σωρεία αντιφάσεων καταθέτοντας στη δίκη για τις υποκλοπές, επιβεβαίωσε ωστόσο περίτρανα τις αποκαλύψεις του in για τους νέους συνεργάτες του επιχειρηματία Γ. Λαβράνου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση του Μαρόκο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και δεν γινόταν να μην το κάνει μαζί με τα παιδιά του…

Σύνταξη
Η μετακίνηση των αυτοκινήτων στο Ρίο Αντίρριο γίνεται μέσω της ομώνυμης γέφυρας - Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι μεγέθους δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας

Σύνταξη
Πυρά κατά της κυβέρνησης από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Η ηθοποιός της θρυλικής σειρά των 80s, «Νταντά», η Φραν Ντρέσερ, λέει στο People ότι το να της πουν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά μετά τον καρκίνο ήταν «ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στις Σέρρες και συγκεκριμένα για τον ανήλικο που κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος χτύπησε βάναυσα τον 17χρονο που αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταλήξει ύστερα από διαπληκτισμό που είχαν για ένα κορίτσι. Μιλώντας στο MEGA η θεία του 16χρονου επεσήμανε ότι η αδιαφορία όλων οδήγησε […]

Σύνταξη
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς που πήρε μετά το ματς, αλλά και το ενδεχόμενο να βρέθηκαν αντιμέτωποι για τελευταία φορά.

Σύνταξη
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη διέμεινε στην οικία 24χρονου από το Αφγανιστάν και ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους γενετήσιες πράξεις

Σύνταξη
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των γενικών επιτελείων στρατού, του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος

Σύνταξη
Για ένα καθεστώς που κυβερνάει επί 26 χρόνια τη Βενεζουέλα θα είναι μεγάλο πλήγμα εάν επιβεβαιωθεί ότι ο στενότερος στρατηγός του Μαδούρο τον πρόδωσε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
O πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για στροφή 180 μοιρών του Κυριάκου Μητσοτάκη - «Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις το διεθνές δίκαιο αλά καρτ», επισήμανε

Σύνταξη
Η συγκλονιστική εξομολόγηση του πρώην παίκτη της Τσέλσι, Λαμίσα Μουσόντα, και το κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο του ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώνει ότι η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την ΕΕ, με τους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι το νόμισμα έχει διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύνταξη
Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα τις «κόκκινες γραμμές» για τη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Βάση διαλόγου» οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας των κινητοποιήσεων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
