Ρωσικά μαζικά πλήγματα άφησαν πίσω τους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και τις μισές πολυκατοικίες του Κιέβου, στην Ουκρανία, χωρίς θέρμανση το βράδυ της Πέμπτης (08/01), ωθώντας τον δήμαρχο της πόλης, την Παρασκευή (09/01) να ζητήσει την «προσωρινή» εκκένωση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Οι μισές πολυκατοικίες στο Κίεβο -περίπου 6.000- είναι αυτή την ώρα χωρίς θέρμανση», ανέφερε ο Βιτάλι Κλίτσκο και προέτρεψε όσους κατοίκους μπορούν, να φύγουν από την πόλη «προσωρινά».

Μεγάλες ζημιές στην Ουκρανία

Ο δήμαρχος ανέφερε πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τέσσερις συνοικίες του Κίεβου, όπου κτίρια κατοικιών υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές.

Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε εκτεταμένη νυχτερινή επίθεση χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και το υπερηχητικό πυραυλικό σύστημα Ορέσνικ, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και το πρακτορείο TASS.

No NATO tracking station in Europe detected the missile that fell in the Lviv region. No modern air defense system did. You can imagine how powerful it is…. pic.twitter.com/2mEaWpX9y6 — Sprinter Press (@SprinterPress) January 8, 2026

Αιχμές Ζελένσκι και προσπάθεια αποκατάστασης του προβλήματος

Σε μια αιχμηρή δήλωση που προφανώς προοριζόταν για τον Κλίτσκο, ο Ζελένσκι κάλεσε τις δημοτικές αρχές «να μην αποφεύγουν τα προβλήματα αλλά να τα επιλύουν, κυρίως εκεί όπου υπάρχουν πόροι για να το κάνουν, όπως στο Κίεβο». Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε «ξεκάθαρη αντίδραση» από τη διεθνή κοινότητα μετά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του κύματος ψύχους, και είχε επιπτώσεις σε περίπου 40 τοποθεσίες στην πρωτεύουσα.

Ομάδες εργάζονται σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -7°C έως -12°C για να αποκαταστήσουν το συντομότερο δυνατό τη θέρμανση στην πρωτεύουσα, η οποία είχε διακοπεί σε 417.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με τον ιδιωτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας DTEK.

Η ουκρανική εισαγγελία έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και 26 τραυματίες.