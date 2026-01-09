Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με πύραυλο Ορέσνικ το Λβιβ – Συγκλονιστικές εικόνες
Με πύραυλο Ορέσνικ χτύπησαν οι ρωσικές δυνάμεις υποδομές στο Λβιβ, σε μια νύχτα μαζικών επιθέσεων της Ρωσίας με πυραύλους και drones και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπως στην πρωτεύουσα Κίεβο.
Δύο άτομα τραυματίστηκαν καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλη την Ουκρανία από το βράδυ χθες Πέμπτη μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Παρασκυεή, στοχεύοντας μεγάλες πόλεις, όπως το Κίεβο, αλλά και το Λβιβ, το οποίο έπληξαν με Ορέσνικ (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, με τα πλήγματα του Ορέσνικ).
Πολλές γειτονιές στο Κίεβο έχουν πληγεί από την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των Ντνιπρόβσκι και Νταρνίτσκι. Κατοικίες στις περιοχές Πετσέρσκ και Ντεσνιάνσκι υπέστησαν ζημιές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πτώσεις συντριμμιών, ανέφεραν οι αρχές.
Πολλές γειτονιές στο Κίεβο έχουν πληγεί από τη ρωσική επίθεση, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στο Λβιβ όπου στοχοποιήθηκαν κρίσιμες υποδομές
No NATO tracking station in Europe detected the missile that fell in the Lviv region. No modern air defense system did.
You can imagine how powerful it is…. pic.twitter.com/2mEaWpX9y6
— Sprinter Press (@SprinterPress) January 8, 2026
Εκρήξεις ακούστηκαν αρχικά στο Κίεβο γύρω στις 23:45 μ.μ. τοπική ώρα χθες Πέμπτη, καθώς συστήματα αεράμυνας επιτέθηκαν σε εναέριους στόχους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Νωρίτερα, η πολεμική αεροπορία προειδοποίησε για απειλή βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα.
More footage of the Russian Oreshnik IRBM strike on Lviv Oblast. pic.twitter.com/9f5SLanvsr
— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) January 8, 2026
Στο Λβιβ, τη δυτικότερη μεγάλη πόλη της Ουκρανίας, ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι ανέφερε εκρήξεις καθώς στοχοποιήθηκαν κρίσιμες υποδομές.
[ 🇺🇦 UKRAINE | 🇷🇺 RUSSIE ]
🔸 Vidéo d’un drone russe frappant sur un immeuble résidentiel dans le quartier de Poznyaki à Kiev. pic.twitter.com/vV7Z4gL5z4
— Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 8, 2026
Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν έναν πύραυλο από το πεδίο πυραύλων Καπουστίν Γιαρ στην περιφέρεια Αστραχάν της Ρωσίας, με πληροφορίες καθώς και βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο να κάνουν λόγο για πλήγματα από Ορέσνικ.
Glow at the point of the Oreshnik fall in Lviv. pic.twitter.com/H95JFiDBlF
— Malcolm X (@malcolmx653459) January 8, 2026
Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο είχε εκδώσει προειδοποίηση για πιθανή σημαντική ρωσική επίθεση τις επόμενες ημέρες, όπως φαίνεται και στην εικόνα, κάτω, με την ανακοίνωσή της.
Χτυπούν ενεργειακές υποδομές
Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία σχεδίαζε μια μαζική επίθεση σε όλη την Ουκρανία.
Rusya, Kiev’i vuruyor pic.twitter.com/wRiEhpXwfS
— Clash Report TR (@ClashReporttr) January 8, 2026
«Υπάρχουν πληροφορίες ότι μια ακόμη μαζική ρωσική επίθεση μπορεί να συμβεί απόψε. Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε προσοχή στις αεροπορικές ειδοποιήσεις σήμερα και αύριο και να πηγαίνουμε πάντα σε καταφύγια. Οι Ρώσοι δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον καιρό», δήλωσε ο Ζελένσκι.
Παρά τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες, η Ρωσία βομβαρδίζει την Ουκρανία, στοχεύοντας συχνά ενεργειακές υποδομές σε μια προσπάθεια να βυθίσει ολόκληρες περιοχές στο σκοτάδι και το κρύο, καθώς οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες.
🇷🇺🔥🇺🇦 Russia attacked Lviv in western Ukraine with Oreshnik missiles #Russia #Ukraine pic.twitter.com/tipU8AnpVE
— 🔰 Military-News (@MilitaryNewsEN) January 8, 2026
Ως αποτέλεσμα των πρόσφατων ρωσικών επιθέσεων, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην περιφέρεια Ντνιεπροπετρόφσκ παρέμειναν χωρίς νερό και θέρμανση από το πρωί της 8ης Ιανουαρίου.
Lviv region. This is the glow in the region now after the ballistic attack Oreshnik
ㅤ pic.twitter.com/rRgXvZnJbD
— big ben (@alternative_war) January 8, 2026
