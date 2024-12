Λίγες μέρες αφότου ο πρόεδρος Μπάιντεν εξουσιοδότησε την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους ATACMS για να πλήξει ρωσικό έδαφος, η Ρωσία απάντησε τη νύχτα της 21ης Νοεμβρίου με μια ασυνήθιστα καταστροφική δική της πυραυλική επίθεση (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω).

Στόχος ήταν η υπόγεια μονάδα παραγωγής Yuzhmash στο Ντνίπρο, όπου η Ουκρανία κατασκευάζει πυραύλους και εξαρτήματά τους για χρήση στον πόλεμο με τη Ρωσία.

A short time ago we all watched this footage of Russia’s “Oreshnik” medium range hypersonic weapon system in use with kinetic warheads. For years, “military experts” said that claims that Russia possessed hypersonic weapons was absurd and they crafted their strategies around that… pic.twitter.com/R30Tm0XTAx

— Dissident Media (@DissidentMedia) December 19, 2024