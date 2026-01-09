view
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Σύνταξη
Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε εκτεταμένη νυχτερινή επίθεση κατά της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και το υπερηχητικό πυραυλικό σύστημα Ορέσνικ, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και το πρακτορείο TASS.

Aπό την επίθεση τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν στο Κίεβο, σύμφωνα με ενημέρωση του δημάρχου της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Στο Λβιβ, τη δυτικότερη μεγάλη πόλη της Ουκρανίας, ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι ανέφερε εκρήξεις καθώς στοχοποιήθηκαν κρίσιμες υποδομές.

Η επίσημη ανακοίνωση της Μόσχας αναφέρει:

«Τις πρώτες πρωινές ώρες, σε απάντηση στην τρομοκρατική επίθεση του καθεστώτος του Κιέβου κατά της κατοικίας του Ρώσου Προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ, που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Δεκεμβρίου 2025, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλης εμβέλειας, χερσαία και θαλάσσια, συμπεριλαμβανομένου του βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς Oreshnik, καθώς και με drones επίθεσης εναντίον κρίσιμων στόχων στο έδαφος της Ουκρανίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «οι στόχοι της επίθεσης επιτεύχθηκαν». «Οι στόχοι ήταν εγκαταστάσεις παραγωγής drone που χρησιμοποιήθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση, καθώς και ενεργειακές υποδομές που υποστηρίζουν τη λειτουργία του στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος της Ουκρανίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια από το εγκληματικό ουκρανικό καθεστώς θα συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με αντίδραση», κατέληξε το υπουργείο.

Σύμφωνα με την Ουκρανική Αεροπορία, η Ρωσία πραγματοποίησε την Παρασκευή εκτεταμένη επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της χώρας, χρησιμοποιώντας 36 πυραύλους και 242 (drones). Το Κίεβο έχει αρνηθεί τη στοχοποίηση της προεδρικής κατοικίας του Πούτιν και έχει κατηγορήσει τη Ρωσία για προβοκάτσια.

Ο πύραυλος Ορέσνικ, που χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τη Ρωσία τον Νοέμβριο του 2024 σε χτύπημα στην Ουκανία, είναι ένας υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς  (δηλαδή μέχρι 5.500 χιλιομέτρων), ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Business
Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

World
Γαλλία: Μπλοκάρει τις εισαγωγές τροφίμων με απαγορευμένα φυτοφάρμακα

Γαλλία: Μπλοκάρει τις εισαγωγές τροφίμων με απαγορευμένα φυτοφάρμακα

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Τροχαίο: Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού
Τραγωδία 08.01.26

Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο με σύγκρουση φορτηγών στον Κηφισό

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν το ένα βαρέο όχημα εξετράπη της πορείας του έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε το άλλο φορτηγό

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του είπαν το τελευταίο «αντίο» – Συγκίνησε ο Στρατής Λιαρέλης
Ελλάδα 08.01.26 Upd: 12:18

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη - Συγκίνησε ο Στρατής Λιαρέλης

Συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι είπαν το πρωί της Πέμπτης το τελευταίο «αντίο» στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας στον αγαπημένο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών.

Σύνταξη
Σέρρες: «Δεν είναι δολοφόνος – Ήταν κακιά στιγμή» – Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο
Τι λέει ο δικηγόρος του 08.01.26

«Δεν είναι δολοφόνος, ήταν κακιά στιγμή» - Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο στις Σέρρες

Ο 16χρονος «δεν πήγε για να σκοτώσει, αλλά να λύσει μια διαφωνία» λέει ο δικηγόρος του για την υπόθεση στις Σέρρες και ότι «δεν ήταν παραβατικός έτσι όπως αποτυπώθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα»

Σύνταξη
Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο της Νίκαιας – Στα «δύο» θα κοπεί η Ελλάδα
Στα δύο η χώρα 07.01.26 Upd: 21:17

Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο της Νίκαιας – Στα «δύο» θα κοπεί η Ελλάδα

Ο «κύβος ερρίφθη», αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη και κλειστές σήραγγες με ανοιχτές παρακαμπτήριους αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας. Κλείνει ο Μπράλος και τα Μάλγαρα. Σε 48ωρο αποκλεισμό η Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
Βρώμικη και γεμάτη ναρκωτικά 07.01.26

Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους

Μαζί με τον Μαδούρο, διακεκριμένα ονόματα, όπως ο Sean «Diddy» Combs, βρίσκονται στο κλειστό σωφρονιστικό ίδρυμα Metropolitan, το οποίο κατηγορείται για επικίνδυνες και απάνθρωπες συνθήκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Έρχεται βαθύς χειμώνας και χιόνια ως τη θάλασσα» – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες
Έρχεται κακοκαιρία 07.01.26

«Έρχεται βαθύς χειμώνας και χιόνια ως τη θάλασσα» – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες

Νέες ανατροπές, με χαλάζι, χιόνια και τσουχτερό κρύο, αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Σύνταξη
Ρωσία: Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ
Marinera 07.01.26

Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ

Το «ρεσάλτο» των ΗΠΑ στο υπό ρωσική σημαία, τάνκερ, Marinera, μετά από μια δραματική καταδίωξη στην ανοιχτή θάλασσα του Ατλαντικού δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα – Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης
Θεσσαλονίκη 07.01.26

Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα - Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης

Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε καθώς εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου αστικής φύσης

Σύνταξη
Ταλέντο και στόφα πρωταγωνιστή ήταν πάντα εκεί: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη
Βίντεο 09.01.26

Ταλέντο και στόφα πρωταγωνιστή ήταν πάντα εκεί: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη

«Ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία, θεατρική παιδεία και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η Φίνος Φιλμ

Σύνταξη
Έδωσα αγώνα για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα λέει ο Ρούτσι – «Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου για τα Τέμπη η Καρυστιανού»
Ελλάδα 09.01.26

Έδωσα αγώνα για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα λέει ο Ρούτσι – «Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου για τα Τέμπη η Καρυστιανού»

«Από την αρχή που ξεκινήσαμε τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας, έχουμε δηλώσει ότι δεν έχουμε σχέση με κόμματα και χρώματα» είπε ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Διακομιδή 3χρονου από τη Σκιάθο στο Βόλο με σκάφος – Κόβει την ανάσα η μάχη με τα κύματα
Ελλάδα 09.01.26

Διακομιδή 3χρονου από τη Σκιάθο στο Βόλο με σκάφος – Κόβει την ανάσα η μάχη με τα κύματα

Την ευθύνη της θαλάσσιας μεταφοράς, ανέλαβε ο καπετάνιος του επιβατηγού σκάφους–τράτας «Ζαχαρένια», παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε τον Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι (pic)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Ανακοίνωσε τον Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι είναι και επισήμως ο Αντουάν Σεμένιο, όπως ανακοίνωσαν οι «πολίτες». Στα 72 εκατ, ευρώ το κόστος της μεταγραφής του από τη Μπόρνμουθ.

Σύνταξη
Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική
Κόσμος 09.01.26

Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε την, αποφασισμένη όπως είπε, δεύτερη επίθεση στη Βενεζουέλα καλωσορίζοντας την απόφαση της κυβέρνησης της χώρας «απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους»

Σύνταξη
Κόντρα Βινίσιους – Σιμεόνε και… παραλίγο χαμός στο Ατλέτικο – Ρεάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Κόντρα Βινίσιους – Σιμεόνε και… παραλίγο χαμός στο Ατλέτικο – Ρεάλ (vid)

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν προκλητικός προς τον Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος... τσίμπησε, ο Τσάμπι Αλόνσο μπήκε στη μέση για να υποστηρίξει τον παίκτη του και κάπως έτσι παραλίγο να ξεφύγει η κατάσταση στο Ατλέτικο - Ρεάλ.

Σύνταξη
Τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου στο Smithsonian – Ή πλήρης συμμόρφωση ή κίνδυνος περικοπών
MAGA 09.01.26

Τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου στο Smithsonian – Ή πλήρης συμμόρφωση ή κίνδυνος περικοπών

Με τελεσίγραφο προς το Ίδρυμα Smithsonian, ο Λευκός Οίκος κλιμακώνει τη σύγκρουση για τον τρόπο αφήγησης της αμερικανικής ιστορίας, απειλώντας με περικοπές αν δεν παραδοθούν εσωτερικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές

Ο Δένδιας απάντησε στην κριτική ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στην Ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εφαρμόζει νόμους του ΠΑΣΟΚ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
Συναγερμός 09.01.26

Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που η NASA ανακοινώνει εσπευσμένη επιστροφή.

Σύνταξη
Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια

Η αποχή του Σίμου Μήτογλου από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για περίπου επτά μήνες αποτέλεσαν τελικά ανασταλτικό παράγοντα για τη Σαμπντόρια, η οποία δεν κινείται εν τέλει για την απόκτησή του από την ΑΕΚ

Σύνταξη
Λυμπερόπουλος: «Συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα τα προβλήματα» που οδηγούν σε νέες απεργίες τα ταξί
ΣΑΤΑ 09.01.26

«Συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα τα προβλήματα» - Λυμπερόπουλος για τις 48ωρες απεργίες των ταξί

«Το συνδικάτο των ταξί είχε προειδοποιήσει για την απαξίωση της δημόσιας μεταφοράς προς όφελος μεγάλων εταιρικών σχημάτων και επενδυτών και τα αποτελέσματα βγαίνουν τώρα», λέει ο Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες

Τα «μαστίγια» και τα «καρότα» του Μαξίμου. Στην κυβέρνηση μιλούν για διάλογο, αλλά επιμένουν να αποκλείουν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα. Ποια θέματα αφήνουν ανοιχτά ως παράθυρο εκτόνωσης της κρίσης, ενόψει της συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απόρρητο