Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε εκτεταμένη νυχτερινή επίθεση κατά της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και το υπερηχητικό πυραυλικό σύστημα Ορέσνικ, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και το πρακτορείο TASS.

Aπό την επίθεση τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν στο Κίεβο, σύμφωνα με ενημέρωση του δημάρχου της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Στο Λβιβ, τη δυτικότερη μεγάλη πόλη της Ουκρανίας, ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι ανέφερε εκρήξεις καθώς στοχοποιήθηκαν κρίσιμες υποδομές.

No NATO tracking station in Europe detected the missile that fell in the Lviv region. No modern air defense system did. You can imagine how powerful it is…. pic.twitter.com/2mEaWpX9y6 — Sprinter Press (@SprinterPress) January 8, 2026

[ 🇺🇦 UKRAINE | 🇷🇺 RUSSIE ] 🔸 Vidéo d’un drone russe frappant sur un immeuble résidentiel dans le quartier de Poznyaki à Kiev. pic.twitter.com/vV7Z4gL5z4 — Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 8, 2026

Η επίσημη ανακοίνωση της Μόσχας αναφέρει:

«Τις πρώτες πρωινές ώρες, σε απάντηση στην τρομοκρατική επίθεση του καθεστώτος του Κιέβου κατά της κατοικίας του Ρώσου Προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ, που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Δεκεμβρίου 2025, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλης εμβέλειας, χερσαία και θαλάσσια, συμπεριλαμβανομένου του βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς Oreshnik, καθώς και με drones επίθεσης εναντίον κρίσιμων στόχων στο έδαφος της Ουκρανίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «οι στόχοι της επίθεσης επιτεύχθηκαν». «Οι στόχοι ήταν εγκαταστάσεις παραγωγής drone που χρησιμοποιήθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση, καθώς και ενεργειακές υποδομές που υποστηρίζουν τη λειτουργία του στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος της Ουκρανίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια από το εγκληματικό ουκρανικό καθεστώς θα συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με αντίδραση», κατέληξε το υπουργείο.

Σύμφωνα με την Ουκρανική Αεροπορία, η Ρωσία πραγματοποίησε την Παρασκευή εκτεταμένη επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της χώρας, χρησιμοποιώντας 36 πυραύλους και 242 (drones). Το Κίεβο έχει αρνηθεί τη στοχοποίηση της προεδρικής κατοικίας του Πούτιν και έχει κατηγορήσει τη Ρωσία για προβοκάτσια.

Ο πύραυλος Ορέσνικ, που χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τη Ρωσία τον Νοέμβριο του 2024 σε χτύπημα στην Ουκανία, είναι ένας υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς (δηλαδή μέχρι 5.500 χιλιομέτρων), ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.