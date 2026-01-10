Ουκρανία: Συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ μετά τα νέα, μαζικά, ρωσικά πλήγματα
Επειτα από τις νέες μαζικές επιδρομές της Ρωσίας και τη χρήση του πυραύλου Ορέσνικ, η Ουκρανία ζήτησε τη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ, το οποίο θα συνεδριάσει τη Δευτέρα.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, έπειτα από αίτημα της Ουκρανίας, μετά τα νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα εναντίον της χώρας και τη χρήση από τη Μόσχα του τελευταίας γενιάς πυραύλου Orechnik, σύμφωνα με το τροποποιημένο πρόγραμμα του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας).
Το αίτημα της Ουκρανίας υποστήριξαν έξι μέλη του ΣΑ (Γαλλία, Βρετανία, Λετονία, Δανία, Ελλάδα και Λιβερία)
«Η Ρωσία έφτασε σε ένα νέο τρομακτικό επίπεδο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στις επιθέσεις της εναντίον πολιτών και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία», κατήγγειλε ο oυκρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Αντρίι Μέλνικ στην επιστολή του με την οποία ζητούσε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ρωσικά πλήγματα χθες τη νύχτα, Πέμπτη προς Παρασκευή, έχουν προκαλέσει τη διακοπή της θέρμανσης στα μισά κτίρια κατοικιών στο Κίεβο, ωθώντας τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, τον Βιτάλι Κλίτσκο, να ζητήσει από τους κατοίκους της να την εγκαταλείψουν «προσωρινά».
Εξάλλου, για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία χρησιμοποίησε τον βαλλιστικό πύραυλο τελευταίας γενιάς Ορέσνικ.
«Σήμερα η Ομοσπονδία της Ρωσίας ανακοίνωσε επισήμως τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς με την ονομασία ‘Ορέσνικ’ στην επαρχία Λβιβ.
«Πρωτοφανής απειλή»
»Ενα τέτοιο πλήγμα αποτελεί σοβαρή και πρωτοφανή απειλή για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου, υπονομεύοντας την περιφερειακή ασφάλεια και ενέχοντας σοβαρούς κινδύνους για την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια εν γένει», σχολίασε ο ουκρανός πρεσβευτής στην επιστολή του.
Το αίτημα της Ουκρανίας υποστήριξαν έξι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (Γαλλία, Βρετανία, Λετονία, Δανία, Ελλάδα και Λιβερία), διευκρίνισαν διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο AFP.
Πηγή: ΑΠΕ
