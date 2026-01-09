Η επίθεση της Ρωσίας στη διάρκεια της νύκτας με πύραυλο Ορέσνικ κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι μια «σοβαρή απειλή» για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, καλώντας τους εταίρους να αυξήσουν την πίεση επί της Μόσχας.

Το Κίεβο έχει χαρακτηρίσει «ψέμα» τον ρωσικό ισχυρισμό ότι προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκοροντ

Ο Σίμπιχα δήλωσε ότι το Κίεβο ενημερώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ευρωπαίους εταίρους και άλλες χώρες για τις λεπτομέρειες του πλήγματος μέσω διπλωματικών διαύλων.

«Ο (σ.σ. Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν χρησιμοποιεί έναν IRBM (σ.σ. βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς) κοντά στα σύνορα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ως απάντηση στις δικές του παραισθήσεις – αυτό είναι αληθινά μια παγκόσμια απειλή. Και απαιτεί παγκόσμιες απαντήσεις», δήλωσε.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Russia fires Oreshnik hypersonic missile at Lviv, first confirmed strike in western Ukraine Mayor confirms 6 explosions targeting infrastructure near Poland 🅱order Hypersonic IRBM traveled 1,500km in 7 minutes at Mach 10 No air defense can intercept this weapon system pic.twitter.com/wZE2X8YFYz — Boi Agent One (@boiagentone) January 8, 2026

Τι ανακοίνωσε η Ρωσία για την εκτόξευση του πυραύλου Ορέσνικ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε υποστηρίξει νωρίτερα σε δήλωσή του ότι το πλήγμα με τον υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ ήταν απάντηση σε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στα τέλη Δεκεμβρίου σε μία από τις κατοικίες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Κίεβο έχει χαρακτηρίσει «ψέμα» τον ρωσικό ισχυρισμό ότι προσπάθησε να επιτεθεί στην εν λόγω κατοικία, στη ρωσική περιφέρεια του Νόβγκοροντ, και σήμερα δήλωσε πως η προσπάθεια της Ρωσίας να δικαιολογήσει το πλήγμα επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό αυτό είναι «παράλογη».

Ο Πούτιν έχει υποστηρίξει πως ο Ορέσνικ (η ονομασία σημαίνει φουντουκιά στη ρωσική γλώσσα) είναι αδύνατο να αναχαιτισθεί επειδή πετάει με ταχύτητα πάνω από δεκαπλάσια της ταχύτητας του ήχου και πως η καταστροφική ισχύς του είναι συγκρίσιμη με αυτή ενός πυρηνικού όπλου, ακόμα κι όταν φέρει συμβατική κεφαλή.

Η Μόσχα είχε εκτοξεύσει για πρώτη φορά έναν Ορέσνικ τον Νοέμβριο του 2024 εναντίον αυτού για το οποίο είχε δηλώσει ότι ήταν ένα στρατιωτικό εργοστάσιο στην Ουκρανία.

Στην περίπτωση αυτή ουκρανικές πηγές είχαν δηλώσει πως ο πύραυλος έφερε κεφαλές χωρίς εκρηκτική γόμωση και προκάλεσε περιορισμένη ζημιά.

Τι υποστηρίζει η Ουκρανία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κυβερνήτης της δυτικής ουκρανικής περιφέρειας του Λβιβ είχε δηλώσει νωρίτερα πως ρωσική επίθεση έπληξε υποδομή, για την οποία ανεπιβεβαίωτα δημοσιεύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν πως ήταν μια μεγάλη υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης αερίου.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να το επιβεβαιώσει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του σημειώνει ότι: «Απαιτείται μια σαφής αντίδραση από τον κόσμο. Πάνω απ’ όλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες η Ρωσία δίνει πραγματικά σημασία. Η Ρωσία πρέπει να λάβει μηνύματα ότι είναι υποχρέωσή της να επικεντρωθεί στη διπλωματία και πρέπει να νιώθει τις συνέπειες κάθε φορά που επικεντρώνεται ξανά στις δολοφονίες και την καταστροφή υποδομών».

Η ανάρτηση του Ζελένσκι για τις ρωσικές επιθέσεις:

In Kyiv and the region, the aftermath of the massive Russian strike is still being dealt with. All necessary services are deployed. Twenty residential buildings alone were damaged. Recovery operations after the strikes also continue in the Lviv region and other regions of our… pic.twitter.com/AMkwfKHOkC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 9, 2026

Ουκρανική επίθεση στο Μπέλγκοροντ

Στο μεταξύ, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερους από 500.000 ανθρώπους εξαιτίας ουκρανικής επίθεσης στη ρωσική περιφέρεια του Μπελγκορόντ, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

«Σήμερα στις 6 το πρωί (05:00 ώρα Ελλάδας), 556.000 άνθρωποι σε έξι δήμους είναι χωρίς ηλεκτρικό, σχεδόν ο ίδιος αριθμός δεν έχει θέρμανση», ανακοίνωσε μέσω του Telegram, διευκρινίζοντας ότι 200.000 άνθρωποι δεν έχουν επίσης νερό. Η περιφέρεια βρίσκεται δίπλα στην ουκρανική πόλη του Χαρκόβου.

Στην ουκρανική πλευρά, η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της περασμένης νύκτας επίθεση με 242 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 36 πυραύλους, μεταξύ των οποίων και τον υπερηχητικό Ορέσνικ, στοχοθετώντας κρίσιμης σημασίας ουκρανικές υποδομές.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 226 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 18 πυραύλους, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία. Σύμφωνα με ανάρτηση της ίδιας πηγής στο Telegram, 18 πύραυλοι και 16 επιθετικά drones έπληξαν τους στόχους τους σε 19 τοποθεσίες.