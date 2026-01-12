Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ
Καταθέτες – Τι να προσέχετε • Με εργαλείο την κλωνοποίηση της φωνής ενός συγγενικού προσώπου οι επιτήδειοι μπορούν να ζητήσουν χρήματα ή κωδικούς για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Καταθέτες – Τι να προσέχετε
Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ
• Με εργαλείο την κλωνοποίηση της φωνής ενός συγγενικού προσώπου οι επιτήδειοι μπορούν να ζητήσουν χρήματα ή κωδικούς για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς
Συμφωνία ΕΕ – Mercosur
Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι
• Τι προβλέπει, τι θα ισχύσει για την Ελλάδα, το χρονοδιάγραμμα
Με νέο νόμο
Αυτόματη ανανέωση για άδειες μεταναστών
• Θα αφορούν νόμιμους πρόσφυγες στην Ελλάδα
• Σκοπός είναι η κάλυψη εργατικών θέσεων σε γεωργία, τουρισμό κ.λπ.
Ωρα μηδέν
Ιράν όπως Βενεζουέλα;
• Ξαναμοιράζεται η τράπουλα σε Μ. Ανατολή και Λ. Αμερική
Κρίσιμο ραντεβού
Ολες οι φυλές των μπλόκων στο Μαξίμου
• Τα αγροτικά αιτήματα και το δίκοπο μαχαίρι για τον Πρωθυπουργό
Πολιτικό παρασκήνιο
Το ΔΗΚΟ πιέζει τον Χριστοδουλίδη
Ο Κασσελάκης ψάχνει το δάνειο στον ΣΥΡΙΖΑ
Στο Τέξας
Γιατί λογόκριναν ακόμα και τον Πλάτωνα
Εργαζόμενοι
Τι προκάλεσε το μαύρο ρεκόρ των δυστυχημάτων
Αυτοψία
«ΤΑ ΝΕΑ» μια μέρα στο Δικαστήριο Ανηλίκων
Aρης – ΑΕΚ 1-1
Την έριξε από την κορυφή, άδικα δεν του μέτρησαν γκολ
«Μίλησε» για τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας, 3-0 στο Αγρίνιο
2-0 στο Περιστέρι
Η βραδιά των Ταρέμι και Μαρτίνς στον Ολυμπιακό
H ερυθρόλευκη τοποθέτηση για τη διαιτησία:
«Αν δεν βρουν ελίτ ας αναβάλουν τον αγώνα Κυπέλλου»
ΠΑΟ – Πανσερραϊκός 3-0
Με πέναλτι και γκολ από νωρίς
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ 3-2
Κατέκτησε το 16ο Σούπερ Καπ
