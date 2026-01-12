Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Καταθέτες – Τι να προσέχετε

Τραπεζικές απάτες με τη χρήση της ΑΙ

• Με εργαλείο την κλωνοποίηση της φωνής ενός συγγενικού προσώπου οι επιτήδειοι μπορούν να ζητήσουν χρήματα ή κωδικούς για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς

=========

Συμφωνία ΕΕ – Mercosur

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

• Τι προβλέπει, τι θα ισχύσει για την Ελλάδα, το χρονοδιάγραμμα

=========

Με νέο νόμο

Αυτόματη ανανέωση για άδειες μεταναστών

• Θα αφορούν νόμιμους πρόσφυγες στην Ελλάδα

• Σκοπός είναι η κάλυψη εργατικών θέσεων σε γεωργία, τουρισμό κ.λπ.

=========

Ωρα μηδέν

Ιράν όπως Βενεζουέλα;

• Ξαναμοιράζεται η τράπουλα σε Μ. Ανατολή και Λ. Αμερική

=========

Κρίσιμο ραντεβού

Ολες οι φυλές των μπλόκων στο Μαξίμου

• Τα αγροτικά αιτήματα και το δίκοπο μαχαίρι για τον Πρωθυπουργό

=========

Πολιτικό παρασκήνιο

Το ΔΗΚΟ πιέζει τον Χριστοδουλίδη

Ο Κασσελάκης ψάχνει το δάνειο στον ΣΥΡΙΖΑ

=========

Στο Τέξας

Γιατί λογόκριναν ακόμα και τον Πλάτωνα

=========

Εργαζόμενοι

Τι προκάλεσε το μαύρο ρεκόρ των δυστυχημάτων

=========

Αυτοψία

«ΤΑ ΝΕΑ» μια μέρα στο Δικαστήριο Ανηλίκων

=========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Aρης – ΑΕΚ 1-1

Την έριξε από την κορυφή, άδικα δεν του μέτρησαν γκολ

«Μίλησε» για τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας, 3-0 στο Αγρίνιο

2-0 στο Περιστέρι

Η βραδιά των Ταρέμι και Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

H ερυθρόλευκη τοποθέτηση για τη διαιτησία:

«Αν δεν βρουν ελίτ ας αναβάλουν τον αγώνα Κυπέλλου»

ΠΑΟ – Πανσερραϊκός 3-0

Με πέναλτι και γκολ από νωρίς

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ 3-2

Κατέκτησε το 16ο Σούπερ Καπ