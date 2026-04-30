«Πάμε μια βόλτα;»: Την Κυριακή έρχεται το β’ μέρος του αφιερώματος στον Λάκη Λαζόπουλο
Την Κυριακή 3 Μαΐου, η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφει με το β' μέρος του αφιερώματος στον Λάκη Λαζόπουλο. Στις 17.20, στο MEGA
Την Κυριακή 3 Μαΐου στις 17:20, στο MEGA, η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» έρχεται με το β’ μέρος του αφιερώματος στον Λάκη Λαζόπουλο. Μια διαδρομή ζωής που συνεχίζεται εκεί όπου ξεκίνησε να γράφεται μια μεγάλη καριέρα: στην Αθήνα.
Η Νίκη Λυμπεράκη και ο Λάκης Λαζόπουλος μεταφέρονται στην Κυψέλη. Στο πρώτο του σπίτι, με θέα σε έναν ακάλυπτο -έναν χώρο που μετατράπηκε σε πηγή έμπνευσης για τη θεατρική πράσταση «Κυριακή των Παπουτσιών»- ξεδιπλώνονται οι απαρχές της δημιουργικής του ταυτότητας, αποκαλύπτοντας το βλέμμα με το οποίο ο ίδιος άρχισε να παρατηρεί και να μεταμορφώνει την καθημερινότητα σε τέχνη.
Σημαντικοί συνοδοιπόροι της ζωής του δίνουν το «παρών» σε αυτή τη συγκινητική βόλτα: η Χρύσα Ρώπα -το αγαπημένο τηλεοπτικό του ταίρι στο «Τσαντίρι»- σε μια συνάντηση γεμάτη μνήμη και χιούμορ, ο πιο παλιός του φίλος -από τα χρόνια του νηπιαγωγείου- που φωτίζει άγνωστες πτυχές της προσωπικής ιστορίας του Λάκη Λαζόπουλου και η Δήμητρα Παπαδοπούλου, σε μια ουσιαστική συνομιλία με έντονο συναίσθημα, αλήθεια και βαθιά σύνδεση.
Η εκπομπή κορυφώνεται με μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή: ο Λάκης Λαζόπουλος ανακοινώνει το τέλος της θεατρικής του διαδρομής, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο δημιουργίας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο του θεάτρου και της σάτιρας. Ταυτόχρονα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, με διαφορετικές αναζητήσεις και προοπτικές.
Ένα επεισόδιο – κατάθεση ψυχής, που φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη και προσκαλεί το κοινό σε μια βαθιά, ειλικρινή «βόλτα» στη μνήμη, τη δημιουργία και την αλλαγή.
Παρουσίαση: Νίκη Λυμπεράκη
Σκηνοθεσία – Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άρης Γεωργίου
Αρχισυνταξία – Σενάριο: Έμυ Δημητρακοπούλου
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Γιάννης Δώνος, Φρόσω Ράλλη
Οργάνωση παραγωγής: Βαγγέλης Μπαλάφας
Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Αρσένης
Επιμέλεια έρευνας – Βοηθός Αρχισυντάκτη: Μαριάνα Πικρού
Δημοσιογραφική ομάδα: Γιώργος Δάσκαλος, Γιώτα Λούρα
Μοντάζ – μιξάζ: Νίκη Καλή, Παναγιώτης Κατσάνος
Graphics / Σήμα Εκπομπής: Cloudtrap Athens
Εκτέλεση Παραγωγής: Feelgood Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
