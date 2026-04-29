Χαμογέλα και πάλι!: Στην κορυφή της τηλεθέασης τον Απρίλιο
Η εκπομπή Χαμογέλα και πάλι! με τη Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης τον Απρίλιο
Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης τον Απρίλιο, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.
Με σήμα κατατεθέν την ιδανική ισορροπία μεταξύ ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, η infotainment εκπομπή του MEGA τερμάτισε πρώτη στην κούρσα της τηλεθέασης, σημειώνοντας ποσοστό 13,6% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του κοινού το «Χαμογέλα και πάλι!» κατέγραψε μέσο όρο 13,9%. Σε επιμέρους κοινό, η επίδοση της εκπομπής άγγιξε το 15,6%.
Το «Χαμογέλα και Πάλι!» συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, παραμένοντας η πιο σταθερή και ευχάριστη συνήθεια των τηλεθεατών τα Σαββατοκύριακα, πάντα μέσα από τη συχνότητα του MEGA.
#xamogelakaipali
