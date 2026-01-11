Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο

Ένας φρουρός σε εργοτάξιο κοντά στον χώρο διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 στο ορεινό θέρετρο της Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο στην Ιταλία πέθανε κατά τη διάρκεια μιας παγωμένης νυχτερινής βάρδιας, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές.

Ο υπουργός Υποδομών της Ιταλίας, Ματέο Σαλβίνι, ζήτησε πλήρη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 55χρονου εργαζομένου.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο θάνατος συνέβη την Πέμπτη, ενώ ο εργάτης βρισκόταν σε υπηρεσία σε εργοτάξιο κοντά στο παγοδρόμιο της Κορτίνα. Η θερμοκρασία εκείνη τη νύχτα έπεσε στους -12 °C.

Το εργοτάξιο δεν εποπτευόταν από τη Simico, την κρατική εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τις ολυμπιακές υποδομές, όπως ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση στην οποία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της.

Οι αξιωματούχοι της πόλης της Κορτίνα δήλωσαν ότι είναι «βαθιά λυπημένοι και συγκλονισμένοι από τον θάνατο», σύμφωνα με τον Guardian.

Pietro Zantonini, cinquantacinquenne originario di Brindisi, è morto a Cortina d’Ampezzo in un cantiere dei Giochi di Milano Cortina la notte dell’8 gennaio. A chiamare il 118 sono stati i suoi colleghi, a cui aveva chiesto aiuto al telefono. Zantonini prestava servizio di… pic.twitter.com/5WI2VBx3eh — La Stampa (@LaStampa) January 10, 2026

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνα είναι προγραμματισμένοι για τις 6-22 Φεβρουαρίου.

Η Κορτίνα θα φιλοξενήσει τα αγωνίσματα του κέρλινγκ, του σλάιντινγκ και του γυναικείου αλπικού σκι, ενώ κάποια άλλα αγωνίσματα θα διεξαχθούν στο Μιλάνο, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους της τελετής έναρξης.

Αυτή θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σαν Σίρο και οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι ο τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ένας από τους κύριους καλλιτέχνες, μαζί με την ποπ ντίβα Μαράια Κάρεϊ, η οποία είχε ήδη ανακοινωθεί.

Αντανακλώντας το καθεστώς των Αγώνων ως των πιο εκτεταμένων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, στοιχεία της τελετής έναρξης θα πραγματοποιηθούν σε τρεις άλλες τοποθεσίες, επιτρέποντας τη συμμετοχή αθλητών από όλες τις απομακρυσμένες αθλητικές ειδικότητες. Οι στιγμές θα μεταδοθούν στο τηλεοπτικό κοινό από την Κορτίνα, στην καρδιά των Δολομιτικών Άλπεων, το Λιβίνιο στις Ιταλικές Άλπεις και το Πρεντάτσο στην αυτόνομη επαρχία του Τρέντο.

Η τελετή θα περιλαμβάνει επίσης ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο Ιταλό σχεδιαστή μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος απεβίωσε τον Σεπτέμβριο σε ηλικία 91 ετών.