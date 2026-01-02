Ένας εργαζόμενος σε ένα θεματικό πάρκο της Disney στη Φλόριντα τραυματίστηκε, αφού επιχείρησε να σταματήσει την πορεία ενός ψεύτικου βράχου βάρους 180 κιλών, που κατευθυνόταν προς τους θεατές, κατά τη διάρκεια ενός σόου με θέμα την ταινία «Indiana Jones».

Αφού έπεσε στο έδαφος από την ισχύ της πρόσκρουσης, κατά τη διάρκεια του περιστατικού που συνέβη την Τρίτη, ο άνδρας διασώθηκε αμέσως από τους συναδέλφους του. Μόλις σηκώθηκε, ο υπάλληλος φαίνεται να είχε τραυματιστεί στο κεφάλι απ’ όπου αιμορραγούσε, όπως σημείωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η Disney επιβεβαίωσε πως το ατύχημα εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια ενός θεάματος εμπνευσμένου από το περιβάλλον του «Indiana Jones», ενός εμβληματικού κινηματογραφικού έπους περιπέτειας. Σύμφωνα με τον όμιλο, το αντικείμενο εξετράπη της πορείας του.

NEW: During Indiana Jones Epic Stunt Spectacular! at Disney’s Hollywood Studios today, a 400-pound boulder prop dislodged from its track. A Cast Member was injured stopping it before it reached the audience. Disney says the Cast Member received immediate care and is recovering. pic.twitter.com/TxbWYV25OX — Scott Gustin (@ScottGustin) December 31, 2025

Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στην αναπαράσταση μιας διάσημης σκηνής

«Επικεντρωνόμαστε στο να στηρίξουμε τον υπάλληλό μας, ο οποίος αναρρώνει», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας εκπρόσωπος Τύπου της Disney.

«Η ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών μας και αυτό το στοιχείο της παράστασης θα τροποποιηθεί μόλις η ομάδα μας ασφαλείας θα ολοκληρώσει την αξιολόγησή της για το τι ακριβώς συνέβη», συμπληρώνεται στο δελτίο Τύπου.

Η σκηνή με τον βράχο που κυνηγάει τον Ιντιάνα Τζόουνς είναι μία από τις πιο εμβληματικές της ταινίας «Οι κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού», η οποία κυκλοφόρησε το 1981. Ήταν η πρώτη ταινία του κινηματογραφικού franchise, με την υπογραφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ, με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ στον ρόλο του διάσημου αρχαιολόγου.