Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν «Antifa», λέει η εγγονή του Αμερικανού καλλιτέχνη

Η τέχνη του Νόρμαν Ρόκγουελ, η οποία αποτέλεσε καθρέφτης της καθημερινής αμερικανικής ζωής, θεωρείται σήμερα ευρέως ως μια δύναμη συντηρητισμού.

Αλλά σύμφωνα με την εγγονή του καλλιτέχνη, όλοι έχουν παρερμηνεύσει την τέχνη του – και δη το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), το οποίο χρησιμοποιεί πίνακες του για να προωθήσει την προσωπική ατζέντα της κυβέρνησης.

«Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν Antifa», δήλωσε η Ντέιζι Ρόκγουελ στο Bulwark αυτή την εβδομάδα, σε ένα άρθρο με τίτλο «The MAGAfication of Norman Rockwell» (Η συμπερίληψη της τέχνης του Νόρμαν Ροκγουέλ στο κίνημα MAGA).

«Προστατέψτε τον αμερικανικό τρόπο ζωής»

Ο τίτλος αυτός είναι μια αναφορά στις αναρτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που χρησιμοποίησαν έργα τέχνης του Νόρμαν Ρόκγουελ για να προπαγανδίσουν τις πολιτικές τους θέσεις.

«Προστατέψτε τον αμερικανικό τρόπο ζωής», έγραφε η λεζάντα του υπουργείου, που συνόδευε μια έκδοση του πίνακα του Ρόκγουελ από το 1971 με τίτλο Salute the Flag, στον οποίο ένα πλήθος λευκών ανδρών, γυναικών και παιδιών κοιτάζει με θαυμασμό μια αμερικανική σημαία.

Tο Υπουργείο δημοσίευσε επίσης μια επεξεργασμένη έκδοση του πίνακα του Ρόκγουελ από το 1946 με τίτλο Working on the Statue of Liberty, στον οποίο φαίνεται μια πολυφυλετική ομάδα εργατών να φροντίζει το άγαλμα Lady Liberty. Το DHS προέτρεψε τους αναγνώστες να «προστατεύσουν την πατρίδα τους» και να «υπερασπιστούν τον πολιτισμό τους».

Η οικογένεια Ρόκγουελ τοποθετήθηκε δημοσίως σχετικά με αυτές τις δύο αναρτήσεις, δημοσιεύοντας ένα άρθρο γνώμης στην εφημερίδα USA Today, στην οποία υποστήριξαν: «Αν ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν ζωντανός σήμερα, θα ήταν συντετριμμένος αν έβλεπε ότι το δικό του έργο έχει χρησιμοποιηθεί για την δίωξη των μεταναστών και των ανθρώπων διαφορετικού χρώματος».

Ωστόσο, το άρθρο του Bulwark περιλαμβάνει μια ακόμη πιο ρητή απάντηση από την Ντέιζι Ρόκγουελ. «Χρησιμοποίησαν [τους πίνακες] με τέτοιο τρόπο που να φαίνεται ότι το έργο του συνάδει με τις αξίες τους», είπε. «Και φυσικά αυτό μας αναστάτωσε, γιατί ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν σαφώς αντίθετος στον διαχωρισμό».

«Αν δεν το θέλω από καρδιάς»

Το άρθρο επισημαίνει ότι ο καλλιτέχνης είπε κάποτε: «Γεννήθηκα λευκός προτεστάντης με κάποιες προκαταλήψεις που προσπαθώ συνεχώς να εξαλείψω. Είμαι θυμωμένος με τις άδικες προκαταλήψεις, τόσο των άλλων όσο και των δικών μου».

Δεν είναι σίγουρο αν ήταν αντιφασίστας, με την έννοια του κινήματος Antifa που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόσφατα κήρυξε τρομοκρατική οργάνωση, ή αν ήταν αντιφασίστας με την ευρύτερη έννοια, αν και δημιούργησε έργα για τον αγώνα κατά του φασισμού στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι κάποτε αρνήθηκε να φιλοτεχνήσει μια αφίσα για το Σώμα Πεζοναυτών κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, λέγοντας: «Δεν μπορώ να ζωγραφίσω κάτι, αν δεν το θέλω από καρδιάς».

*Με πληροφορίες από: ARTnews