«Εγώ ένιωθα καλά να το κάνω»: Η Άριελ Κωνσταντινίδη απαντά στα σχόλια για την ηλικία της μητρότητας
«Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια, δεν είπα ‘’ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω’’», δήλωσε μεταξύ άλλων η Άριελ Κωνσταντινίδη σε πρόσφατη συνέντευξή της
Με σαφή και ψύχραιμη στάση τοποθετήθηκε η Άριελ Κωνσταντινίδη απέναντι στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί για την ηλικία στην οποία έγινε μητέρα για τρίτη φορά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια απολύτως συνειδητή επιλογή.
Η ηθοποιός εξήγησε πως η απόφαση αυτή δεν ελήφθη αιφνιδιαστικά, αλλά ήταν αποτέλεσμα πολυετούς σκέψης και προγραμματισμού, πολύ πριν φτάσει στο σημείο να την υλοποιήσει.
«Δεν με ενοχλούν τα σχόλια, με ενοχλεί μόνο πώς μπορεί αυτό να πειράξει κάποια στιγμή τα παιδιά μου, γιατί δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν, αλλά ήδη εγώ τους έχω πει ότι δεν μας αφορούν αυτά και ότι ο καθένας λέει αυτό που αφορά εκείνον.
»Εγώ ήμουν ξεκάθαρη για το τι θέλει η καρδιά μου. Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια, δεν είπα ‘’ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω’’. Είχα ήδη παιδιά, ήξερα ακριβώς πού πάω και ήταν πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες που εγώ ένιωθα καλά να το κάνω», σχολίασε αρχικά η Άριελ Κωνσταντινίδη.
Οι προκλήσεις της μονογονεϊκής καθημερινότητας
Αναφερόμενη στη συνέχεια στις προκλήσεις της μονογονεϊκής καθημερινότητας, η Άριελ Κωνσταντινίδη σημείωσε ότι για την ίδια οι δυσκολίες δεν αποτελούν κάτι άγνωστο, καθώς μεγάλωσε σε πολύ πιο απαιτητικές συνθήκες και έχει μάθει από νωρίς να ανταποκρίνεται χωρίς εναλλακτικό πλαίσιο στήριξης.
«Το γεγονός ότι είμαι μία μονογονεϊκή οικογένεια με δυσκολεύει, αλλά δεν έχω μάθει αλλιώς, δεν έχω μάθει πώς είναι. Παρόλο που μεγάλωσα σε μία οικογένεια, δεν λειτουργούσε πραγματικά σαν μία οικογένεια. Δεν υπήρχε συνεργασία.
»Οπότε εγώ τη συνεργασία και τη συντροφικότητα δεν την ξέρω. Δεν θεωρώ ότι ήταν λάθη οι επιλογές μου, ήταν όμως επακόλουθα αυτών που είχα ζήσει σαν παιδί. Κουβαλούσα μία πολύ μεγάλη ντροπή. Με έλεγαν ‘’παιδί θαύμα’’ και ντρεπόμουν. Δεν ήθελα να διαφέρω από τα άλλα παιδιά.
»Άρα δεν άνηκα πουθενά, ένιωθα ορφανό. Έψαχνα τρόπο να επιβιώσω σε ένα σπίτι πάρα πολύ λυπημένο. Υπήρχε λύπη, υπήρχε θυμός, μια σχεδόν νεκρή κατάσταση. Ήταν χάος.
»Έχω διαταραχή άγχους οπότε όλο αυτό ήταν ένα σασπένς, το να βρω τρόπο να χωρέσω τα δικά μου συναισθήματα, περισσότερο τα συναισθήματα χαράς που δεν υπήρχαν στο περιβάλλον μου ούτε από τις αδερφές μου ούτε από τους γονείς μου», δήλωσε.
- Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση
