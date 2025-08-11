Άριελ Κωνσταντινίδη: Η ηθοποιός που έγινε ξανά μητέρα στα 53 της χρόνια φωτογραφίζει την κόρη της

Η Άριελ Κωνσταντινίδη γέννησε το τρίτο παιδί της την Παρασκευή 8 Αυγούστου. Η ηθοποιός δηλώνει τρισευτυχισμένη και κρατάει στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωράκι της, το οποίο είναι κοριτσάκι.

Η μικρούλα γεννήθηκε 3.180 κιλά και 48 εκατοστά.

Άριελ Κωνσταντινίδη: Τρισευτυχισμένη μητέρα

Η Άριελ Κωνσταντινίδη έχει δύο δίδυμους γιους που ήρθαν στον κόσμο στις 22 Μαρτίου 2017 και ονομάζονται Δαναός και Φοίβος.

Το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου, η ευτυχισμένη μητέρα δημοσίευσε δύο φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο. Στη μία ποζάρει, κρατώντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο κοριτσάκι της και με ένα τεράστιο χαμόγελο ευτυχίας.

Επίσης μία ακόμα φωτογραφία που απεικονίζει το κρεβατάκι της μικρούλας με τα στοιχεία της.

Άριελ Κωνσταντινίδη: Το παιδί που περιμένω δεν έχει μπαμπά, θα τον βρούμε στην πορεία

«Έμεινα έγκυος με δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος. Δεν θα το διακινδύνευα σε τίποτα. Πρώτα από όλα εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να πάρω ορμόνες ή κάτι εκβιαστικά. Αλλά για λόγους ευνόητους δεν θέλω να δώσω πληροφορίες για τα δικά μου τα βήματα γιατί είναι πολύ προσωπικός δρόμος».

«Πιστεύω στον ρόλο του πατέρα και θέλω έναν άντρα που θα είναι συνειδητώς σε αυτό και η δική μας σχέση θα είναι πάντα αυτή που θα είναι όσο πάει. Δεν ήθελα το παιδί αυτό να είναι το παιδί που μας ενώνει. Ποιον μπαμπά; Το παιδί που περιμένω δεν έχει μπαμπά, θα τον βρούμε στην πορεία», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Άριελ Κωνσταντινίδη.